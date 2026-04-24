Iako uredna krvna slika često uliva sigurnost da je sa zdravljem sve u redu, stručnjaci upozoravaju da to ne mora uvek da znači da u organizmu nema problema. Postoje pokazatelji tzv. tihe, hronične upale koji se ne nalaze u standardnim analizama, a mogu da ukažu na poremećaje mnogo pre nego što se pojave prvi simptomi.

Prema rečima Milana Jovandića, specijaliste treninga u vrhunskom sportu, nutricioniste i fitoterapeuta sa dugogodišnjim iskustvom, određeni biomarkeri mogu da pruže uvid u stanje creva, nervnog i imunološkog sistema i da pomognu u ranom prepoznavanju rizika.

Pet markera koje standardni pregledi često ne obuhvataju Visoko osetljivi CR P (hs-CRP) razlikuje se od standardnog CRP-a po tome što može da ukaže na blagu, hroničnu upalu u organizmu. Dok klasični CRP najčešće reaguje na akutne infekcije, hs-CRP otkriva suptilnije procese koji mogu da budu povezani sa metaboličkim poremećajima i ranim oštećenjima tkiva. Optimalne vrednosti su niže nego što se često smatra, ispod 0,5 mg/l.

Homocisteinje aminokiselina čiji povišen nivo može da ukaže na nedostatak vitamina B grupe, ali i na poremećaje u radu organizma koji utiču na krvne sudove i nervni sistem. Njegove povišene vrednosti dovode se u vezu sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i kognitivnih smetnji.

Zonulin je protein koji reguliše propustljivost crevne barijere. Kada je povišen, to može da znači da je zaštitna funkcija creva narušena, što omogućava prolazak supstanci koje podstiču upalne procese u telu.

LPS antitela (antitela na lipopolisaharide) ukazuju na reakciju organizma na toksine bakterija iz creva. Njihovo prisustvo u većoj meri može da sugeriše da dolazi do prelaska štetnih supstanci u krvotok, što dodatno podstiče sistemsku upalu.

Omega-3 indeks pokazuje odnos omega-3 i omega-6 masnih kiselina u organizmu. Niže vrednosti povezane su sa većim rizikom od hronične upale, dok se optimalnim smatra raspon između 8 i 12 odsto. Zašto je važno reagovati na vreme

Ovi parametri ne spadaju u rutinske analize, ali mogu da pomognu u ranom otkrivanju poremećaja koji se razvijaju tiho i bez jasnih simptoma. Upravo zbog toga, njihovo praćenje može da bude korisno kod osoba koje imaju nespecifične tegobe ili žele detaljniji uvid u svoje zdravlje.

- Uz laboratorijske nalaze, važnu ulogu imaju i promene životnih navika. Smanjenje unosa industrijski prerađenih masti, veći unos omega-3 masnih kiselina, kao i uključivanje fermentisane hrane u ishranu, mogu povoljno da utiču na stanje creva i upalne procese u organizmu - navodi Milan Jovandić.