Viši nivoi određenih vitamina i minerala mogu ometati sposobnost vitamina D da deluje u telu

Vitamin Dje popularan dodatak ishrani, ali može da interaguje sa drugim vitaminima i mineralima.

Visoke količine magnezijuma i vitamina K mogu naštetiti ravnoteži kalcijuma u ​​vašem telu ako takođe uzimate suplemente vitamina D.

Telo može imati poteškoća da u potpunosti apsorbuje ili metaboliše vitamin D ako se uzima zajedno sa kalcijumom ili vitaminom A.

Ako uzimate suplemente vitamina D za lečenje bilo kakvih nedostataka, važno je znati koji drugi suplementi mogu ometati apsorpciju, efikasnost vitamina D i način na koji se metaboliše.

Magnezijum

Zašto magnezijum može da ometa dejstvo vitamina D?

Potreban vam je magnezijum da biste aktivirali vitamin D, ali prekomerni nivoi magnezijuma mogu da poremete ravnotežu kalcijuma u ​​vašem telu.

Šta raditi umesto toga: - Ako uzimate suplemente magnezijuma, vitamina D i kalcijuma, pokušajte da razmaknete doze magnezijuma i kalcijuma za nekoliko sati kako biste izbegli konkurenciju u apsorpciji - rekla je za Health Tereza ​​Džentile, registrovana dijetetska sestra, dijetetska sestra, portparolka Akademije za ishranu i dijetetiku .

Ona takođe preporučuje da se razmotri pristup unosa magnezijuma koji se oslanja na hranu. Prirodni izvori magnezijuma u ​​hrani uključuju lisnato povrće, orašaste plodove, semenke, integralne žitarice i pasulj.

Kalcijum

Zašto može da ometa: Neke studije pokazuju da uzimanje suplemenata kalcijuma i vitamina D zajedno može biti dobro za zdravlje kostiju. Međutim, iako je bezbedno uzimati kalcijum i vitamin D zajedno, veoma visoke doze kalcijuma mogu da ometaju metabolizam vitamina D i drugih hranljivih materija.

Šta raditi umesto toga: Ako treba da uzimate veće doze kalcijuma, produženo uzimanje vitamina D i suplemenata kalcijuma tokom dana može pomoći u suzbijanju potencijalnih efekata na metabolizam vitamina D.

Vitamin K

Zašto može da ometa: Istraživanja pokazuju da neravnoteža između suplementarnog vitamina D i vitamina Kmože dovesti do prekomernog taloženja kalcijuma u ​​vaskularnom tkivu umesto u kosti. Vremenom, ovo može izazvati stanja poput ateroskleroze (postepeno zadebljanje ili otvrdnjavanje arterija), što može dovesti do srčanog ili moždanog udara.

Šta raditi umesto toga: Studije pokazuju da je uzimanje pravih koncentracija vitamina K2 i vitamina D korisno, posebno kada je u pitanju kardiovaskularno i zdravlje kostiju.

Razgovarajte sa lekarom pre nego što ih dodate u svoju dnevnu rutinu, jer će optimalna doza za svaku od njih zavisiti od vaših zdravstvenih ciljeva i potreba.

Vitamin A

Zašto može da ometa: Prekomerne količine dodatnog vitamina A mogu da neutrališu blagodeti dodatnog vitamina D na zdravlje kostiju.

- Pošto su i vitamin A i vitamin D vitamini rastvorljivi u mastima, oni dele puteve apsorpcije i takmiče se za iste receptore koji utiču na metabolizam kalcijuma - rekla je Tereza Džentile.

Šta raditi umesto toga: Ravnoteža je važnija od izbegavanja. I vitamin A i D se bolje apsorbuju uz obrok koji sadrži masti.

Džentile takođe preporučuje prirodno konzumiranje vitamina A iz hrane kao što su šargarepa, slatki krompir, spanać i kelj, jer ovi izvori obezbeđuju beta-karoten, koji se pretvara u vitamin A samo po potrebi.

- Ako vaš multivitamin sadrži vitamin A, potražite dodatak ishrani sa vitaminom A uglavnom u obliku beta-karotena (ne retinil palmitata ili retinil acetata).

Da li je uzimanje suplemenata vitamina D generalno bezbedno?

Vitamin D je bezbedan za uzimanje sa mnogim drugim suplementima; međutim, postoje neka važna razmatranja kod određenih suplemenata, kao što su magnezijum, kalcijum, vitamin K i vitamin A.