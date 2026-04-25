Slušaj vest

Bolovi u zglobovima često se javljaju u periodu oko menopauze i mnoge žene tada prvi put počnu da primećuju ukočenost, nelagodnost ili povremene bolove u kolenima, kukovima ili šakama. Ipak, iza tih simptoma ne stoji uvek isti uzrok. Najčešće se radi o dva stanja koja se mogu preklapati, ali imaju različitu prirodu i tok - osteoartritisu i mišićno-koštanom sindromu menopauze, navodi dr Hauard LeVajn, specijalista interne medicine.

- Razlika između ova dva problema nije uvek lako uočljiva, naročito kod žena u četrdesetim i ranim pedesetim godinama. Bol u zglobovima u tom periodu može da nastane kao posledica "trošenja" zglobova, što je karakteristično za osteoartritis, ali i zbog pada nivoa estrogena, koji utiče na mišiće i zglobove u celom telu - objašnjava dr LeVajn.

Šta ukazuje na osteoartritis, a šta na menopauzu

Osteoartritis je jedno od najčešćih oboljenja zglobova i javlja se usled postepenog propadanja hrskavice. Tegobe se obično javljaju u vidu ukočenosti i bola u više zglobova, najčešće u kolenima, kukovima i šakama. Mogu da se pojave i otok, osećaj topline u zglobu i povremeno pogoršanje simptoma. Iako se može razviti i u srednjim godinama, najčešće pogađa starije od 65 godina.

Nelagodnost u okviru ovog sindroma često se seli i zahvata različite delove tela Foto: Shutterstock

- Sa druge strane, mišićno-koštani sindrom menopauze relativno je novije prepoznato stanje koje se dovodi u vezu sa padom estrogena. Tegobe se obično javljaju ranije, često već u godinama koje prethode menopauzi. Karakteristično je da bol nije vezan za jedan zglob, već se javlja u više zglobova i mišića istovremeno ili "menja mesto". Za razliku od osteoartritisa, otok zglobova uglavnom izostaje - sugeriše dr LeVajn.

Kada bol u zglobovima ima drugačiji uzrok

Lekari ukazuju i na to da se ovaj sindrom često javlja zajedno sa drugim simptomima menopauze, kao što su valunzi ili "moždana magla", odnosno osećaj zaboravnosti i slabije koncentracije. Upravo ti prateći znaci mogu da pomognu u razlikovanju uzroka tegoba.