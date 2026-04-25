Da li je artritis ili samo menopauza? Internista otkriva kada bol u zglobovima nije bezazlen
Bolovi u zglobovima često se javljaju u periodu oko menopauze i mnoge žene tada prvi put počnu da primećuju ukočenost, nelagodnost ili povremene bolove u kolenima, kukovima ili šakama. Ipak, iza tih simptoma ne stoji uvek isti uzrok. Najčešće se radi o dva stanja koja se mogu preklapati, ali imaju različitu prirodu i tok - osteoartritisu i mišićno-koštanom sindromu menopauze, navodi dr Hauard LeVajn, specijalista interne medicine.
- Razlika između ova dva problema nije uvek lako uočljiva, naročito kod žena u četrdesetim i ranim pedesetim godinama. Bol u zglobovima u tom periodu može da nastane kao posledica "trošenja" zglobova, što je karakteristično za osteoartritis, ali i zbog pada nivoa estrogena, koji utiče na mišiće i zglobove u celom telu - objašnjava dr LeVajn.
Šta ukazuje na osteoartritis, a šta na menopauzu
Osteoartritis je jedno od najčešćih oboljenja zglobova i javlja se usled postepenog propadanja hrskavice. Tegobe se obično javljaju u vidu ukočenosti i bola u više zglobova, najčešće u kolenima, kukovima i šakama. Mogu da se pojave i otok, osećaj topline u zglobu i povremeno pogoršanje simptoma. Iako se može razviti i u srednjim godinama, najčešće pogađa starije od 65 godina.
- Sa druge strane, mišićno-koštani sindrom menopauze relativno je novije prepoznato stanje koje se dovodi u vezu sa padom estrogena. Tegobe se obično javljaju ranije, često već u godinama koje prethode menopauzi. Karakteristično je da bol nije vezan za jedan zglob, već se javlja u više zglobova i mišića istovremeno ili "menja mesto". Za razliku od osteoartritisa, otok zglobova uglavnom izostaje - sugeriše dr LeVajn.
Kada bol u zglobovima ima drugačiji uzrok
Lekari ukazuju i na to da se ovaj sindrom često javlja zajedno sa drugim simptomima menopauze, kao što su valunzi ili "moždana magla", odnosno osećaj zaboravnosti i slabije koncentracije. Upravo ti prateći znaci mogu da pomognu u razlikovanju uzroka tegoba.
- Važno je imati na umu da se ova dva stanja mogu javiti i istovremeno, što dodatno otežava procenu. Zato se savetuje da se kod upornog bola u zglobovima obratite lekaru, koji može da proceni o čemu je reč i predloži odgovarajuće lečenje. Terapija može da uključi hormonsku terapiju na bazi estrogena, lekove protiv bolova i zapaljenja poput ibuprofena ili naproksena, kao i upućivanje kod reumatologa kada je to potrebno - poručuje dr LeVajn.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs