Pušenje se najčešće povezuje sa bolestima pluća, ali njegov uticaj na masnoće u krvi i zdravlje srca često ostaje u senci. Problem je u tome što standardne analize ne pokazuju uvek koliko su te promene zaista opasne, pa mnogi veruju da su bezbedni ako im je holesterol "u granicama". Ipak, način na koji se te masnoće ponašaju u krvi može da bude poremećen i pre nego što vrednosti značajno porastu, što dugoročno povećava rizik od ateroskleroze, infarkta i moždanog udara.

- Pušenje ne utiče samo na količinu holesterola, već menja i njegovu ulogu u organizmu. Smanjuje zaštitni efekat HDL holesterola, podstiče štetne promene LDL čestica i ubrzava oštećenje krvnih sudova, čime značajno povećava kardiovaskularni rizik. Zbog toga se kod pušača ne gleda samo ukupna vrednost holesterola, već i njegova funkcija, odnosno koliko uspešno organizam može da ukloni višak masnoća iz krvotoka - objašnjava internista dr Bhat.

Pušenje slabi HDL holesterol, dok LDL lakše oštećuje krvne sudove

U zdravim okolnostima HDL "skuplja" višak holesterola iz krvi i vraća ga u jetru, gde se razgrađuje, dok LDL ima suprotnu ulogu i učestvuje u njegovom taloženju na zidovima krvnih sudova. Kada pušenje naruši ovu ravnotežu, dolazi do situacije u kojoj zaštitni mehanizmi slabe, a štetni procesi postaju izraženiji.

- Ključni problem nije samo u količini, već u kvalitetu LDL čestica. Pod uticajem duvanskog dima one postaju sklonije oštećenju i lakše se "lepe" za zid krvnog suda, gde pokreću stvaranje naslaga. Taj proces dodatno ubrzava oksidativni stres, pa se promene u arterijama razvijaju tiho, ali brže nego kod nepušača - sugeriše dr Bhat.

Kada se umešaju i trigliceridi

Istovremeno, kod pušača se češće beleže i povišeni trigliceridi, što dodatno opterećuje krvne sudove i ubrzava razvoj ateroskleroze. – Pušenje pomera ravnotežu ka nepovoljnijem obrascu - niži HDL, viši trigliceridi i štetnije LDL čestice. Upravo ta kombinacija stvara osnovu za dugotrajno oštećenje krvnih sudova, upozorava internista.

- Pored promena u masnoćama, pušenje direktno deluje na same krvne sudove. Oštećuje njihov unutrašnji sloj, pokreće zapaljenske procese i smanjuje njihovu sposobnost da se odbrane od naslaga i povećava sklonost krvi ka zgrušavanju. Kada su krvni sudovi već oštećeni, holesterol lakše prodire u njihov zid i ubrzava razvoj ateroskleroze - kaže dr Bhat.

Rizici i kako ih smanjiti

Vremenom, ove promene dovode do suženja arterija i smanjenog protoka krvi ka srcu i mozgu. Zbog toga pušenje značajno povećava rizik od koronarne bolesti srca, infarkta i moždanog udara, a opasnost je posebno izražena kod osoba koje već imaju povišen holesterol.

- Kada se ova dva faktora udruže, oštećenje krvnih sudova napreduje mnogo brže. U takvim slučajevima, promene životnih navika postaju ključne za smanjenje rizika - upozorava dr Bhat i dodaje da iako su ove promene ozbiljne, deo njih može da se ublaži.