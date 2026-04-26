Kapsule i tablete spadaju među najčešće oblike lekova koji se uzimaju oralno, a oba deluju tako što se u digestivnom sistemu razgrađuju i preko krvi dospevaju do mesta gde deluju. Ipak, između njih postoje razlike koje mogu da utiču na brzinu delovanja, dozu i podnošljivost, pa izbor nije uvek svejedan.

Kapsule su lekovi smešteni u čvrstu ili meki omotač koji se razgrađuje nakon što dospe u organizam. Kada se to dogodi, aktivna supstanca prelazi u krvotok, a zatim se u jetri razlaže i raspoređuje dalje po telu. Čvrste kapsule najčešće sadrže praškaste ili granulirane supstance, dok meke, takozvane gel-kapsule, mogu da sadrže tečnost ili polutečnu masu.

Njihova prednost je to što se brzo razgrađuju, pa i delovanje može da počne ranije. Uz to, kapsule obično nemaju izražen ukus ni miris, zbog čega ih mnogi lakše gutaju. Ipak, imaju i ograničenja. Zbog same strukture ne mogu da sadrževelike doze leka, a često su i skuplje. Kod pojedinih gel-kapsula treba obratiti pažnju i na sastav, jer mogu da sadrže želatin životinjskog porekla, što je važno za osobe koje imaju određena ograničenja u ishrani.

Kako deluju tablete i koje su njihove prednosti?

Za razliku od njih, tablete su u potpunosti napravljene od sabijenog leka. Mogu da budu različitih oblika i veličina, a često imaju i liniju po sredini koja omogućava da se lako podele napola. Neke su obložene zaštitnim slojem kako bi se razgradile tek u crevima, a ne u želucu, dok postoje i varijante koje se žvaću ili rastvaraju u ustima.

Prednost tableta je to što mogu da sadrže veću količinu aktivne supstance, što ih čini pogodnim kada je potrebna viša doza. Obično su i povoljnije, a imaju i duži rok trajanja. Ipak, razgrađuju se sporije od kapsula, pa efekat može da se oseti kasnije. Kod nekih osoba mogu da izazovu i nelagodnost u stomaku, poput nadimanja, mučnine ili bola, naročito ako nemaju zaštitni sloj.

Šta nikako ne treba raditi?

Važno je znati da ni kapsule ni tablete ne bi trebalo menjati na svoju ruku. Drobljenje tableta ili otvaranje kapsula može da utiče na način na koji se lek oslobađa i apsorbuje. Posebno su osetljivi lekovi sa produženim oslobađanjem i oni sa zaštitnim slojem, jer se njihovim oštećenjem povećava rizik od neželjenih efekata, pa čak i predoziranja.