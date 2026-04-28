Vitamin D se često dovodi u vezu sa različitim procesima u organizmu, ali njegova uloga ide mnogo dublje od onoga što se najčešće pretpostavlja

Slušaj vest

Mnogi ljudi se pitaju da li vitamini mogu promeniti oblik tela, posebno veličinu grudi.

Vitamin D se često pominje u onlajn diskusijama i savetima o lepoti. Neki veruju da može pomoći u rastu grudi jer je povezan sa hormonima i zdravljem kostiju, ali da li je to zapravo istina.

Ne postoje naučni dokazi koji pokazuju da vitamin D može povećati veličinu grudi.

Ovo verovanje često proizilazi iz zabune o tome kako vitamin D deluje u telu. Dr Sudžit Aš, Odeljenje za akušerstvo i ginekologiju, doktor medicine Hinduja i centar za krvne bolesti, objašnjava da se vitamin D ponekad strukturno naziva steroidom, ali to ne znači da deluje kao hormoni koji kontrolišu rast grudi.

Hormoni poput estrogena i progesterona su glavni faktori koji utiču na razvoj dojki, posebno tokom puberteta, trudnoće i dojenja.

Vitamin D uglavnom pomaže telu da apsorbuje kalcijum iz creva i održava uravnotežen nivo kalcijuma i fosfora. Ove funkcije su neophodne za zdravlje kostiju i ukupnu snagu tela, ali ne dovode do povećanja grudi.

Randomizovano kontrolisano ispitivanje proučavalo je žene koje su uzimale 50.000 IJ vitamina D mesečno tokom jedne godine kako bi se videlo da li to menja karakteristike tkiva dojke. Rezultati nisu pokazali značajnu vezu između unosa vitamina D i gustine dojki, što je važan marker povezan sa količinom i strukturom tkiva dojke.

Vitamin D je važan nutrijent koji pomaže u održavanju zdravlja kostiju, imuniteta i hormonske ravnoteže u organizmu Foto: Shutterstock

Šta vitamin D zapravo radi u telu?

Vitamin D igra mnogo važnih uloga u održavanju zdravlja, ali povećanje grudi nije jedna od njih. Prema rečima dr Aša, vitamin D podržava rast i diferencijaciju ćelija u celom telu, uključujući i tkivo dojke. Međutim, on ne povećava veličinu masnih ćelija (adipocita) u dojkama. Pošto veličinu grudi uglavnom čini masno tkivo, bilo koja supstanca koja ne utiče na rast masnih ćelija verovatno neće povećati veličinu grudi.

Zanimljivo je da on ističe da vitamin D može imati antiproliferativni efekat na ćelije dojke. To znači da može pomoći u kontroli prekomernog rasta ćelija, a ne da ga podstakne. Istraživači proučavaju ovo svojstvo kako bi razumeli da li vitamin D može pomoći u smanjenju rizika od raka dojke.

Faktori koji oblikuju veličinu grudi

Veličina grudi varira od osobe do osobe, a na nju utiče nekoliko prirodnih faktora. Dr Aš objašnjava da veličinu grudi uglavnom određuju geni, godine, hormonske promene, trudnoća, dojenje i nivo telesne masti. Genetika igra glavnu ulogu, što znači da se veličina grudi često nasleđuje u porodicama.

Hormoni poput estrogena i progesterona imaju direktan uticaj na tkivo dojki. Promene ovih hormona tokom puberteta, trudnoće i menopauze mogu dovesti do primetnih promena u veličini grudi.

On takođe napominje da, iako vitamin D pomaže u održavanju hormonske ravnoteže i podržava opšte zdravlje, on ne utiče direktno na veličinu grudi.

Vežbe snage, posebno one usmerene na grudne mišiće, mogu poboljšati tonus mišića ispod grudi Foto: Shutterstock

Da li dijeta, vitamini ili vežbanje mogu povećati veličinu grudi?

Mnogi ljudi traže prirodne načine za povećanje veličine grudi, uključujući suplemente i vežbanje. Međutim, očekivanja treba da ostanu realna. Dr Aš ističe da vitamini ili fitoestrogeni klinički ne povećavaju veličinu grudi. Iako dobijanje telesne masti ili održavanje idealne telesne težine može malo uticati na izgled grudi, ove promene su obično minimalne i privremene.

Vežbe snage, posebno one usmerene na grudne mišiće, mogu poboljšati tonus mišića ispod grudi. Ovo može poboljšati držanje i dati izgled blago podignutih grudi, ali ne povećava stvarno tkivo dojke.