Gorušica je neprijatno i neugodno stanje, uzrokovano vraćanjem želudačne kiseline u grlo. Može biti izazvana raznim faktorima, uključujući začinjenu ili masnu hranu, pušenje, trudnoću, stres ili anksioznost, između ostalog.

Jedan lekar hitne pomoći, koji se može pohvaliti sa više od 500.000 pratilaca na TikToku, podelio je tri jednostavna načina za borbu protiv ovog problema iz udobnosti sopstvenog doma. Dr Ahmed, koji sebe opisuje kao „zdravstvenog „Gordon Remzi“, objavio je video na platformi u kojem se bavi ovim problemom.

Saveti za ublažavanje gorušice

Njegov prvi predlog, za koji je tvrdio da ima umerene dokaze efikasnosti, odnosi se na hranu koja sadrži morske alge i kelp. Kako navodi: - Morske alge i kelp oslobađaju prirodni alginat u želucu, to je supstanca koja oblaže želudac i donji deo jednjaka, štiteći ih od kiseline- rekao je.

Takođe dodaje: - Ovo je slično onome što rade lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa. Morske alge i preparate možete naći u azijskim prodavnicama ili prodavnicama zdrave hrane.“

Njegov drugi savet, za koji je naveo da ima umerene dokaze, uključuje ovsene pahuljice oko sat vremena pre spavanja.

- Ovas je bogat vlaknima, a zatim dodao, može da pomogne da se deo kiseline zadrži u želucu i ublaži simptome tokom noći.

Ovsene pahuljice mogu pomoći kod gorušice jer su bogate vlaknima i mogu da „upiju" višak želudačne kiseline

Treći savet dr Ahmeda, za koji je rekao da ima jake dokaze, jeste žvakanje žvake bez šećera. Takođe dodao: - Žvakanje podstiče lučenje pljuvačke, koja sadrži bikarbonat i pomaže neutralizaciju kiseline - objasnio je.

Zaključio je da ove navike mogu pomoći u ublažavanju simptoma, ali i da se ne ignorišu ozbiljniji problemi sa varenjem.

Dodatni saveti Nacionalna zdravstvena služba (NHS) takođe savetuje manje i češće obroke, gubitak viška kilograma, izbegavanje hrane koja izaziva simptome, kao i ne jedenje nekoliko sati pre spavanja.

Preporučuje se i podizanje uzglavlja kreveta, izbegavanje uske odeće i smanjenje alkohola i pušenja. U nekim slučajevima lekar može prepisati terapiju.