U eri u kojoj vaga često diktira naše raspoloženje, sve više shvatamo da broj kilograma nije jedina mera uspeha. Iza svake transformacije krije se mnogo složenija priča o tome šta naše telo zapravo gubi i šta zadržava. Nova istraživanja otvaraju upravo to pitanje, pomerajući fokus sa samog mršavljenja na kvalitet promene koju postižemo.

Lek tirzepatid koji pripada grupi GLP-1 terapija, može dovesti do većeg gubitka mišićnog i vezivnog tkiva u odnosu na semaglutid poznat po lekovima Ozempik i Vigovi, pokazuje studija objavljena ove nedelje, a prenosi Rojters.

Tirzepatid, koji se prodaje pod brendovima Zepbound i Mounjaro, i semaglutid, poznat kao Wegovy i Ozempic, postali su izuzetno popularni u terapiji gojaznosti i dijabetesa, uz dodatne zdravstvene koristi, gde se kod semaglutida posebno ističe zaštitni efekat na kardiovaskularni sistem. Međutim, postoji zabrinutost da ovi lekovi, pored smanjenja masnog tkiva, mogu izazvati i gubitak mišićne mase i drugih komponenti nemasne telesne mase. Lekovi za terapiju gojaznosti dostupni u Srbiji mogu se nabaviti isključivo uz lekarski recept odnosno izveštaj odgovarajućeg lekara. Istraživači su analizirali podatke približno 1.800 pacijenata koji su koristili tirzepatid i oko 6.200 pacijenata na terapiji semaglutidom. Rezultati pokazuju da je tirzepatid povezan sa većim gubitkom nemasne telesne mase u odnosu na semaglutid. Pacijenti koji su koristili tirzepatid izgubili su u proseku 1,1 odsto više mišićne mase nakon tri meseca, odnosno 2 odsto više nakon 12 meseci kontinuirane terapije, prema analizi jedne kompanije za analitiku podataka sa sedištem u Masačusetsu.

„Ovo ukazuje na to da pacijenti ne bi trebalo pojednostavljeno da razmišljaju u smislu: „Želim da izgubim određeni broj kilograma, pa ću izabrati terapiju koja daje najveći gubitak težine“, izjavio je vođa studije Venki Saundararajan, komentarišući objavljene rezultate, a prenosi Rojters. Pacijenti su praćeni pre i tokom terapije pomoću snimanja sa niskim nivoom zračenja ili takozvanih „pametnih“ vaga koje procenjuju procenat telesne masti, mišićnu i koštanu masu, kao i druge parametre telesnog sastava. Studija ne daje jasan odgovor zašto je gubitak nemasne telesne mase izraženiji kod tirzepatida, koji imitira hormone GLP-1 i GIP, u poređenju sa semaglutidom koji imitira GLP-1. Oponašanje ovih hormona usporava varenje i dovodi do osećaja sitosti. Portparol kompanije Novo Nordisk nije komentarisao ovu konkretnu studiju, ali je naveo da u kliničkim ispitivanjima nije bilo značajnih razlika u promenama mišićne mase između grupa koje su primale semaglutid i placebo, te da je fizička funkcija očuvana. Sa druge strane, portparol kompanije Eli Lilly istakao je da je gubitak nemasne telesne mase uobičajena posledica mršavljenja postignutog zdravom ishranom. U njihovim kasnim fazama kliničkih ispitivanja, „odnos gubitka masnog i nemasnog tkiva kod pacijenata lečenih tirzepatidom bio je u velikoj meri u skladu sa onim zabeleženim kod terapija zasnovanih na promenama životnog stila“, naveo je portparol.

Oko 10 odsto korisnika tirzepatida koji su izgubili više od 20 odsto ukupne telesne mase zabeležilo je i gubitak veći od 5 odsto nemasne telesne mase. Kod korisnika semaglutida, isti procenat gubitka nemasne mase zabeležen je kod manje od 7 odsto pacijenata sa istim nivoom ukupnog gubitka težine. Smanjena tolerancija na fizičku aktivnost tokom terapije bila je povezana sa većim gubitkom nemasne telesne mase u obe grupe, ali izraženije kod pacijenata na tirzepatidu. Takođe, veće doze, duže trajanje terapije i prisustvo muskuloskeletnog bola pre početka lečenja povezani su sa većim padom nemasne mase kod oba leka. „To je začarani krug“, rekao je Saundararajan. „Ako započnete terapiju lekom koji nosi veći rizik od gubitka nemasne telesne mase, a pritom već imate istoriju muskuloskeletnih oboljenja, povećava se verovatnoća smanjene tolerancije na fizičku aktivnost. A ako tokom terapije ne vežbate, praktično dodatno ubrzavate gubitak nemasne mase.“ Izvor Rojters