Najopasniji mitovi o bubrezima nisu bezazleni, oni mogu odložiti dijagnozu i dovesti do ozbiljnih posledica po zdravlje

Uobičajeni mitovi o zdravlju bubrega, o unosu vode i suplementima mogu naneti više štete nego koristi. Mnogi ljudi veruju da bolest bubrega pogađa samo starije osobe, ali stručnjaci upozoravaju da ova zabluda može odložiti ranu dijagnozu.

Bolest bubrega nije ograničena samo na starije osobe i može uticati na bilo koju životnu dob, posebno na osobe sa dijabetesom, hipertenzijom, gojaznošću ili porodičnom istorijom bolesti bubrega.

Više o tome za portal Onlymyhelth govorio je dr KC Gurudev, viši konsultant i nefrolog u Bengaluru, koji je objasnio da rani znaci oštećenja bubrega mogu proći neprimećeno, tako da su redovni lekarski pregledi neophodni za ranu dijagnozu.

Više vode ne znači uvek bolje zdravlje bubrega

Jedan od najpopularnijih mitova je da pijenje prekomernih količina vode može očistiti bubrege ispiranjem toksina i sprečiti bolesti. Dr Gurudev kaže da je pijenje puno tečnosti važno, ali prekomerna konzumacija vode ne koristi bubrezima.

U nekim slučajevima, prekomerni unos tečnosti može čak izazvati opterećenje organizma i poremećaj ravnoteže elektrolita, naročito natrijuma (hiponatremija). On dodaje da ključ za zdravlje bubrega nije pijenje velikih količina vode, već održavanje dobre hidratacije.

Više vode ne znači uvek zdravije bubrege, ključ je u umerenoj i pravilnoj hidrataciji Foto: Shutterstock

Odsustvo simptoma ne znači zdrave bubrege

Jedan od najopasnijih mitova je verovanje da su bubrezi zdravi sve dok nema simptoma. Bolest bubrega često može da protiče bez jasnih simptoma, a kada se pojave, to su najčešće umor, oticanje nogu i područja oko očiju, promene u mokrenju ili povišen krvni pritisak, što obično znači da je bolest već uznapredovala. Zato bi osobe koje imaju povišen krvni pritisak, dijabetes, višak kilograma ili porodičnu istoriju bolesti bubrega trebalo redovno da proveravaju njihovu funkciju.

Prirodni suplementi nisu uvek bezbedni za bubrege

Biljni ili prirodni suplementi se često smatraju bezbednim, ali to nije uvek slučaj. Prema Izveštaju Nacionalne fondacije za bubrege za 2025. godinu, neregulisani suplementi ponekad mogu izazvati ili pogoršati bolest bubrega, posebno ako se koriste bez lekarskog nadzora.

Na primer, visoke doze vitamina C mogu povećati rizik od stvaranja kamena, preparati sa kreatinom mogu dodatno opteretiti bubrežnu funkciju kod osetljivih osoba, dok neke biljne mešavine za "detoks" ili mršavljenje mogu sadržati supstance koje nisu jasno deklarisane i mogu biti štetne.

Slično tome, dugotrajna i nekontrolisana upotreba lekova protiv bolova iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova, poput ibuprofena ili diklofenaka, može oštetiti bubrege, naročito kod osoba koje već imaju povećan rizik.

Zabluda je da se bolest bubrega ne može sprečiti

Još jedna zabluda je da je bolest bubrega neizbežna, ali stručnjaci veruju da se mnogi slučajevi bolesti bubrega mogu sprečiti promenom načina života.

- Održavanje zdrave težine, krvnog pritiska i kontrola šećera u krvi, dobra hidratacija i redovni lekarski pregledi su samo neki od načina za sprečavanje bolesti bubrega - poručuje dr Gurudev.