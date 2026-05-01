Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u svetu i kod nas, ali rizik može da se proceni kroz nekoliko osnovnih parametara. Lekari sa Univerziteta Harvard izdvajaju pet ključnih brojeva koji daju jasnu sliku zdravlja srca i ukazuju na to šta bi trebalo menjati kako bi se smanjio rizik od infarkta i moždanog udara.

Krvni pritisak

Krvni pritisak pokazuje koliki je pritisak krvi na zidove krvnih sudova dok se srce steže i opušta. Kada su arterije sužene i manje elastične, pritisak raste, što ubrzava oštećenja i podstiče stvaranje naslaga u njima. Dugoročno, to povećava rizik od infarkta, srčane slabosti i moždanog udara, a na njegove vrednosti utiču pre svega unos soli, alkohola i količina kalijuma u ishrani.

Idealno: ispod 120/80 mmHg LDL holesterol

LDL holesterol, poznat kao "loš" holesterol, čini najveći deo holesterola u krvi i ima ključnu ulogu u nastanku ateroskleroze. Njegove čestice se zadržavaju u zidovima arterija, gde učestvuju u formiranju masnih naslaga koje sužavaju krvne sudove i otežavaju protok krvi. Smanjenje unosa zasićenih masti i zamena nezasićenim mastima iz biljnih izvora može značajno da doprinese njegovoj kontroli.

Idealno: ispod 70 mg/dL

Trigliceridi

Trigliceridi su najčešći oblik masti u krvi i nastaju iz viška kalorija koje telo ne može odmah da iskoristi, naročito iz šećera i alkohola. Kada su povišeni, povezani su sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, posebno ako su udruženi sa visokim LDL holesterolom. Njihovo snižavanje podrazumeva smanjenje unosa prerađene hrane, šećera i alkohola, uz veći unos omega-3 masnih kiselina.

Idealno: ispod 150 mg/dL Šećer u krvi

Šećer u krvi natašte važan je pokazatelj metabolizma i rizika za dijabetes tipa 2. Povišene vrednosti oštećuju krvne sudove i podstiču procese koji dovode do stvaranja naslaga i ugrušaka, čime se povećava rizik od infarkta i moždanog udara. Najveći uticaj ima ishrana bogata šećerima i rafinisanim ugljenim hidratima, dok izbor integralnih namirnica može da pomogne u regulaciji.

Idealno: ispod 100 mg/dL natašte Obim struka

Obim struka ukazuje na količinu masnog tkiva oko unutrašnjih organa, koje je metabolički aktivno i povezano sa upalnim procesima u organizmu. Takva vrsta masnog tkiva dodatno povećava rizik od oštećenja krvnih sudova i razvoja ateroskleroze. Na njega najviše utiču ukupni unos kalorija i kvalitet ishrane, posebno količina prerađene hrane bogate šećerima, solju i nezdravim mastima.

Idealno: manje od polovine visine ili okvirno žene ispod 88 cm, muškarci ispod 102 cm