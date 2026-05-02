Pravilno i pažljivo uklanjanje krpelja ključno je za smanjenje rizika od infekcija i očuvanje zdravlja nakon ujeda

Krpelji su mali, ali mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik jer prenose bolesti poput Lajmske bolesti. Dobra vest je da ih možete bezbedno i lako ukloniti kod kuće ako znate kako to pravilno da uradite.

Dolaskom toplijih dana više vremena provodite napolju – u šetnjama, planinarenju i boravku u prirodi. Uz uživanje u svežem vazduhu dolazi i veća izloženost krpeljima. Iako su sitni, mogu predstavljati razlog za zabrinutost jer neki prenose Lajmsku bolest.

Mnogi ljudi nisu sigurni kako da reaguju kada primete krpelja na koži. Ipak, nema razloga za paniku – krpelja je moguće bezbedno ukloniti kod kuće ako se isprate osnovna pravila. Na taj način smanjuje se rizik od komplikacija uz važne smernice šta bi trebalo da radite, a šta da izbegavate.

Nikada ne radite ovo sa krpeljem Nikada ne pokušavajte da zapalite krpelja šibicom.

Takođe izbegavajte metode „gušenja“ poput premazivanja vazelinom ili lakom za nokte.

Ove metode nisu efikasne i mogu samo produžiti vreme koje krpelj ostaje na koži. Pored toga, mogu je učiniti klizavom i težom za uklanjanje.

Evo kako da ga pravilno uklonite

Krpelja uklonite pincetom.

Čvrsto ga uhvatite za glavu pincetom mirno, fokusirano, bez naglih pokreta i što bliže koži. Ako je krpelj veoma mali, moguće je obuhvatiti i celo njegovo telo u jednom potezu.

Krpelja je potrebno ukloniti pincetom, mirnim pokretom pravo nagore, bez uvrtanja i naglih poteza

Zatim ga izvucite pravo nagore, ravnomernim pokretom, bez uvrtanja ili cimanja, kako biste izbegli da se delovi krpelja zadrže u koži. Po potrebi, možete blago pritisnuti kožu sa obe strane mesta ujeda kako biste je stabilizovali i smanjili nelagodnost tokom vađenja.

Nakon uklanjanja

Ne „kopajte“ po koži ako je ostao i najmanji deo krpelja. Kao sićušnu tačku, telo će je prirodno izbaciti. Topla voda može ubrzati ovaj proces.

Očistite mesto ujeda kao i svaku drugu manju ranu – sapunom i vodom ili alkoholom. Blag otok, sličan malim bubuljicama, je normalna reakcija i može trajati nekoliko dana. Krpelja možete baciti u toalet ili potopiti u alkohol, nikada ga ne gnječite prstima.

Obratite pažnju na tipičan osip kod Lajmske bolesti, posebno ako ga izaziva crnonogi (jeleni) krpelj. Ovi krpelji su veličine makovog ili susamovog semena. Osip se obično pojavljuje oko nedelju dana nakon ujeda kao ravna, ružičasta, okrugla tačka koja se može širiti i često bledi u sredini. Ako primetite osip, važno je da posetite lekara!

