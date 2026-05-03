Karavan „Tvoja štitna, tvoj štit“ ove godine ponovo kreće na put širom Srbije, sa jasnom porukom da zdravlje mora biti prioritet, a prevencija navika, nikako izuzetak. U vremenu kada se često setimo sebe tek kada nas telo opomene, ova inicijativa dolazi kao podsećanje da briga o zdravlju počinje mnogo ranije – pažnjom, edukacijom i pravovremenim pregledima.

Karavan besplatnih pregleda je više od obične zdravstvene akcije – to je putujući poziv na odgovornost prema sopstvenom telu. Udruženje „Heroine“, uz podršku Fondacije Mozzart, već treću godinu zaredom realizuje ovu značajnu misiju, sa ciljem da građanima širom Srbije približi važnost prevencije bolesti štitne žlezde i omogući lakši pristup informacijama i pregledima. Ovogodišnji karavan donosi i jednu važnu novinu – po prvi put pridružuju mu se fudbalerke, šampionke zdravih navika, koje će svojim primerom i prisustvom dodatno motivisati građane da razmišljaju o preventivnim pregledima i aktivnijem odnosu prema sopstvenom zdravlju.

Od 5. do 25. maja, karavan će obići čak 20 gradova od severa do juga naše zemlje. Početna stanica je Železnik u Beogradu 5. maja, potom karavan stiže u Vojvodinu gde je prva stanica Kucura (6. maja), Zmajevo (7. maja), Srbobran (8. maja), Kovačica (9. maja). Zatim slede Resavica (11. maja), Svilajnac (12. maja), Rača (13. maja), Knić (14. maja), Čačak (15. maja). Stanica karavana biće i Vrnjačka Banja (16. maja), Merošina (17. maja), Doljevac (18. maja) i dan kasnije Niš. Od 20. maja karavan se spušta na jug i to u Svrljig (20. maja), Vlasotince (21. maja), dan kasnije je Lebane (22. maja), Vladičin Han (23. maja). I za kraj sledi Ub (24. maja) i velika završnica u Beogradu, 25. Maja, na Svetski dan štitne žlezde.

