Pluća se nakon prestanka pušenja mogu značajno oporaviti, ali stepen regeneracije zavisi od toga koliko su dugo i koliko ozbiljno bila oštećena

Slušaj vest

Naša pluća su evoluirala da se oporave od oštećenja, ali neki pušači će patiti od nepovratnih posledica.

- Ranije se smatralo da se pluća ne mogu regenerisati, ali sada znamo da to nije slučaj. Uopšteno govoreći, ona se mogu oporaviti kada prestanete da pušite - kaže dr Šarlot Din, šefica grupe za razvoj i bolesti pluća na Imperijal koledžu u Londonu.

Pušenje zapravo oštećuje pluća, kaže Din, ali pluća imaju značajan kapacitet da se sama zaleče.

- Evoluirala su da se nose sa zagađenjem ili infekcijama bakterijama i virusima.

Oporavak pluća ima granice

Iako je uglavnom tačno da se može doći do znatnog poboljšanja zdravlja pluća, to ne znači da ste potpuno van opasnosti. Din upozorava da ovo ne treba koristiti kao izgovor za pušenje; pušenje i vejping izlažu pluća većem broju toksičnih čestica nego što mogu da podnesu.

- Važno je napomenuti da je svako drugačiji i da se pluća nekih ljudi neće oporavljati jednako dobro kao kod drugih, pa su zato podložnija trajnim oštećenjima tkiva.

Pušenje oštećuje pluća i povećava rizik od raka, a iako se prestankom rizik smanjuje, posledice dugotrajnog pušenja mogu ostati Foto: Shutterstock

- Iako je tačno da prestanak pušenja poboljšava zdravlje pluća, to ne znači da su svi problemi nestali. Moguće je da su nastale mutacije, genetske promene ili oštećenje tkiva, što može dugoročno uticati na funkciju pluća i povećati rizik od raka.

Din podstiče pušače da prestanu što pre, jer se sposobnost regeneracije pluća smanjuje sa godinama. Zdrav način života može pomoći, posebno fizička aktivnost.

- Vežbanje je zaista važno, kao što održava mišiće zdravim, isto važi i za pluća – poboljšava se kapacitet razmene gasova i snabdevanje tela kiseonikom.

Saveti za prestanak pušenja

Evo praktičnih saveta za prestanak pušenja:

Odredite datum prestanka i držite ga se kao čvrst cilj

Prepoznajte okidače (kafa, stres, društvo) i izbegavajte ih u početku

Zamenite naviku – žvaka, voda, šetnja ili kratka aktivnost kad dođe želja

Tražite podršku od porodice, prijatelja ili grupe za odvikavanje

Budite aktivni – fizička aktivnost smanjuje želju za cigaretom i stres

Podsetite se razloga zašto ste prestali (zdravlje, novac, kondicija)

Prestanak pušenja je najvažniji korak za zdravlje pluća – što ranije prestanete, veće su šanse za oporavak i manji rizik od bolesti Foto: Shutterstock