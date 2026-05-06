Da li se pluća oporavljaju nakon pušenja: Doktor otkriva istinu o regeneraciji i trajnim posledicama
Naša pluća su evoluirala da se oporave od oštećenja, ali neki pušači će patiti od nepovratnih posledica.
- Ranije se smatralo da se pluća ne mogu regenerisati, ali sada znamo da to nije slučaj. Uopšteno govoreći, ona se mogu oporaviti kada prestanete da pušite - kaže dr Šarlot Din, šefica grupe za razvoj i bolesti pluća na Imperijal koledžu u Londonu.
Pušenje zapravo oštećuje pluća, kaže Din, ali pluća imaju značajan kapacitet da se sama zaleče.
- Evoluirala su da se nose sa zagađenjem ili infekcijama bakterijama i virusima.
Oporavak pluća ima granice
Iako je uglavnom tačno da se može doći do znatnog poboljšanja zdravlja pluća, to ne znači da ste potpuno van opasnosti. Din upozorava da ovo ne treba koristiti kao izgovor za pušenje; pušenje i vejping izlažu pluća većem broju toksičnih čestica nego što mogu da podnesu.
- Važno je napomenuti da je svako drugačiji i da se pluća nekih ljudi neće oporavljati jednako dobro kao kod drugih, pa su zato podložnija trajnim oštećenjima tkiva.
- Iako je tačno da prestanak pušenja poboljšava zdravlje pluća, to ne znači da su svi problemi nestali. Moguće je da su nastale mutacije, genetske promene ili oštećenje tkiva, što može dugoročno uticati na funkciju pluća i povećati rizik od raka.
Din podstiče pušače da prestanu što pre, jer se sposobnost regeneracije pluća smanjuje sa godinama. Zdrav način života može pomoći, posebno fizička aktivnost.
- Vežbanje je zaista važno, kao što održava mišiće zdravim, isto važi i za pluća – poboljšava se kapacitet razmene gasova i snabdevanje tela kiseonikom.
Saveti za prestanak pušenja
Evo praktičnih saveta za prestanak pušenja:
- Odredite datum prestanka i držite ga se kao čvrst cilj
- Prepoznajte okidače (kafa, stres, društvo) i izbegavajte ih u početku
- Zamenite naviku – žvaka, voda, šetnja ili kratka aktivnost kad dođe želja
- Tražite podršku od porodice, prijatelja ili grupe za odvikavanje
- Budite aktivni – fizička aktivnost smanjuje želju za cigaretom i stres
- Podsetite se razloga zašto ste prestali (zdravlje, novac, kondicija)
Pluća imaju sposobnost oporavka nakon prestanka pušenja, ali taj proces nije potpun kod svih i zavisi od stepena oštećenja i životnih navika. Iako se zdravlje može značajno poboljšati, rizici ne nestaju u potpunosti, zbog čega je prestanak pušenja uvek najbolji izbor.
Izvor: theguardian.com/Zdravlje.Kurir.rs