Blutut slušalice danas koristi veliki broj ljudi zbog praktičnosti, ali se povremeno ponovo otvara pitanje da li mogu da budu štetne po zdravlje, posebno kada je reč o riziku od raka mozga. Dr Puđa Pilaj, specijalista interne medicine iz bolnice Aster CMI Hospital, objašnjava da ipak nema dokaza da blutut slušalice izazivaju rak mozga.

- Ova tvrdnja je čest mit koji su zdravstveni stručnjaci više puta razjasnili. Blutut uređaji koriste radiofrekventne signale male snage kako bi se povezali sa telefonom, a nivo zračenja koji proizvode znatno je niži od onog koji emituju mobilni telefoni. Dugogodišnja naučna istraživanja nisu pokazala jasnu ili snažnu povezanost između blutut uređaja i raka - navodi dr Pilaj.

Nivo zračenja koji proizvode slušalice znatno je niži od onog koji emituju mobilni telefoni

Kako dodaje, međunarodne zdravstvene organizacije smatraju da količina energije koju emituju slušalice nije dovoljna da ošteti ćelije ili DNK na način koji bi doveo do razvoja raka. Doktorka objašnjava i da se blutut signal ne zadržava na jednom mestu, već brzo slabi sa udaljenošću.

- Ljudi često brinu zato što se slušalice nose blizu glave, ali i tada je izloženost veoma mala i smatra se bezbednom - kaže dr Pilaj.

Šta jeste problem 

Ipak, stručnjaci upozoravaju da problem može da bude preglasno slušanje muzike. Prema navodima Cleveland Clinic, znaci oštećenja sluha izazvanog bukom mogu da uključuju:

  • zujanje u ušima
  • slabije registrovanje visokih tonova
  • otežano praćenje razgovora

Poseban problem je navika da ljudi zaspu sa slušalicama u ušima. Zbog toga stručnjaci savetuju da se jačina zvuka drži na nižem nivou, da se ograniči vreme korišćenja, izbegavaju režimi za poništavanje buke i slušalice redovno čiste. 

Jačina zvuka na uređajima ne bi trebalo da bude veća od 60 odsto maksimuma

Prema preporukama World Health Organization, jačina zvuka na uređajima ne bi trebalo da bude veća od 60 odsto maksimuma, dok prosečan nivo zvuka treba da ostane ispod 80 decibela.

- Uvek je dobro koristiti uređaje umereno i pridržavati se osnovnih pravila bezbednosti - zaključuje dr Pilaj.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

