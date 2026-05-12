BRAT dijeta za stomačni virus i dijareju: Ima samo 4 sastojka i kratkoročno je rešenje kod akutnih problema
BRAT dijeta se zasniva na četiri blage namirnice koje se koriste za smirivanje probavnih tegoba:
* banane
* pirinač
* sos od jabuke
* tost
Ponekad se uz ovu ishranu konzumiraju i tečnosti poput čorbe, čaja i blagih supa. Dijeta je veoma restriktivna i preporučuje se samo kratko, najčešće 1–2 dana kod akutnih simptoma.
Kako funkcioniše?
BRAT dijeta se nekada često preporučivala kod gastroenteritisa, trovanja hranom, dijareje, mučnine i povraćanja.
Ona spada u tzv. blagu ishranu, koja je siromašna vlaknima i kiselinama, kako bi se olakšalo varenje i omogućio odmor digestivnom sistemu.
Ipak, stručnjaci danas ističu da BRAT dijeta nije nužno efikasnija od drugih blažih varijanti ishrane.
Da li je efikasna?
Iako može ublažiti simptome jer isključuje namirnice koje iritiraju želudac, nema dokaza da je BRAT dijeta bolja od drugih blagih dijeta.
Ograničavanje hrane može pomoći kratkoročno, ali nije dugoročno rešenje.
Da li je bezbedna?
BRAT dijeta nije namenjena za dužu primenu.
Dugotrajno pridržavanje može dovesti do:
* nedostatka hranljivih materija
* gubitka težine
* manjka proteina, vlakana, vitamina i masti
Kod dece se posebno ne preporučuje bez saveta lekara zbog rizika od pothranjenosti.
Šta se još može jesti?
Pored BRAT namirnica, dozvoljene su i druge blage opcije:
* kuvana šargarepa i blago povrće
* pileća prsa bez kože
* krekeri sa malo vlakana
* supe i čorbe sa malo masti
* jaja
* puding
Šta piti?
Kod dijareje i povraćanja važna je hidratacija:
* voda
* bistre supe
* kokosova voda
* čaj od đumbira* sok od jabuke bez šećera
* rastvori za oralnu rehidraciju
Šta izbegavati?
Tokom oporavka trebalo bi izbegavati:
* masnu i začinjenu hranu
* alkohol
* mlečne proizvode
* hranu bogatu vlaknima
* sirovo povrće i integralne žitarice
* kiselu hranu (citruse)
* povrće koje izaziva gasove (brokoli, karfiol)
Kada se javiti lekaru?
Potrebno je obratiti se lekaru ako se jave:
* dijareja duža od 2 dana (ili 1 dan kod dece)
* učestalo povraćanje
* znaci dehidratacije
* krv u stolici
* visoka temperatura
* jak bol u stomaku
* slabost ili promene svesti
Zaključak
BRAT dijeta može kratkoročno pomoći kod stomačnih tegoba, ali je danas stručnjaci ne preporučuju kao osnovni način lečenja. Umesto toga, savetuje se raznovrsnija blaga ishrana uz adekvatnu hidrataciju i, po potrebi, medicinski nadzor.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs
Sezona je stomačnih virusa: Doktorka otkriva koje greške često pravimo i kada se moramo javiti lekaru