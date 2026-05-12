BRAT dijeta se zasniva na četiri blage namirnice koje se koriste za smirivanje probavnih tegoba:

* banane

* pirinač

* sos od jabuke

* tost

Ponekad se uz ovu ishranu konzumiraju i tečnosti poput čorbe, čaja i blagih supa. Dijeta je veoma restriktivna i preporučuje se samo kratko, najčešće 1–2 dana kod akutnih simptoma.

Kako funkcioniše?

BRAT dijeta se nekada često preporučivala kod gastroenteritisa, trovanja hranom, dijareje, mučnine i povraćanja.

Ona spada u tzv. blagu ishranu, koja je siromašna vlaknima i kiselinama, kako bi se olakšalo varenje i omogućio odmor digestivnom sistemu.

Ipak, stručnjaci danas ističu da BRAT dijeta nije nužno efikasnija od drugih blažih varijanti ishrane.

BRAT dijeta se zasniva na četiri blage namirnice koje se koriste za smirivanje probavnih tegoba Foto: Shutterstock

Da li je efikasna?

Iako može ublažiti simptome jer isključuje namirnice koje iritiraju želudac, nema dokaza da je BRAT dijeta bolja od drugih blagih dijeta.

Ograničavanje hrane može pomoći kratkoročno, ali nije dugoročno rešenje.

Da li je bezbedna?

BRAT dijeta nije namenjena za dužu primenu.

Dugotrajno pridržavanje može dovesti do:

* nedostatka hranljivih materija

* gubitka težine

* manjka proteina, vlakana, vitamina i masti

Kod dece se posebno ne preporučuje bez saveta lekara zbog rizika od pothranjenosti.

Šta se još može jesti?

Pored BRAT namirnica, dozvoljene su i druge blage opcije:

* kuvana šargarepa i blago povrće

* pileća prsa bez kože

* krekeri sa malo vlakana

* supe i čorbe sa malo masti

* jaja

* puding

Kuvana šargarepa se takođe preporučuje kod problema usled stomačnog virusa Foto: Shutterstock



Šta piti?

Kod dijareje i povraćanja važna je hidratacija:

* voda

* bistre supe

* kokosova voda

* čaj od đumbira* sok od jabuke bez šećera

* rastvori za oralnu rehidraciju

Kod dijareje i povraćanja važna je hidratacija, a ona se može postići tanjirom ukusne bistre supe Foto: Profimedia

Šta izbegavati?

Tokom oporavka trebalo bi izbegavati:

* masnu i začinjenu hranu

* alkohol

* mlečne proizvode

* hranu bogatu vlaknima

* sirovo povrće i integralne žitarice

* kiselu hranu (citruse)

* povrće koje izaziva gasove (brokoli, karfiol)

Izbegavajte masnu i začinjenu hranu Foto: AP

Kada se javiti lekaru?

Potrebno je obratiti se lekaru ako se jave:

* dijareja duža od 2 dana (ili 1 dan kod dece)

* učestalo povraćanje

* znaci dehidratacije

* krv u stolici

* visoka temperatura

* jak bol u stomaku

* slabost ili promene svesti

Zaključak