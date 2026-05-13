Ciroza je ozbiljna bolest jetre koja kod nekih ljudi dovodi do potrebe za transplantacijom jetre, ali možda ćete se iznenaditi šta zapravo uzrokuje cirozu.

Dr Helen S. Te, hepatolog otkriva sedam mitova i činjenica o cirozi, njenim uzrocima, lečenju i potencijalnim komplikacijama.

Mit: Nemam nikakve simptome tako da nema šanse da imam cirozu

Činjenica: Moguće je imati cirozu jetre, a da to ne znate. Mnogi pacijenti koji imaju cirozu i dalje imaju dovoljnu funkciju jetre da podrže svakodnevne funkcije svog tela i nemaju simptome. Umor je čest simptom ciroze, ali osećaj umora može biti uzrokovan mnogim stvarima. Tek kada dođe do disfunkcije ili otkazivanja jetre, možete iskusiti simptome kao što su žutilo kože ili očiju, zbunjenost, nakupljanje tečnosti u stomaku, oticanje nogu i krvarenje.

Mit: Pošto ne pijem alkohol, ciroza me ne može pogoditi

Činjenica: Ciroza je jednostavno teško ožiljavanje jetre uzrokovano raznim „povredama“ tokom vremena. Može postojati nekoliko uzroka tih povreda, uključujući hepatitis B ili C , nasledne poremećaje preopterećenja gvožđem ili bakrom, bolesti jetre izazvane preaktivnim imunološkim sistemom, nealkoholnu masnu bolest jetre ili previše konzumiranja alkohola.

Mit: Možda imam cirozu, ali jetra će se regenerisati i prirodno izlečiti

Činjenica: Jetra je organ koji se veoma regeneriše, ali samo ako je još uvek dovoljno zdrava za to i nema opsežno ožiljno tkivo. Kada se pojavi ciroza, regeneracija jetre postaje veoma ograničena. Zato se u većini slučajeva ciroza ne može izlečiti.

Mit: Ako imam cirozu, dobiću rak jetre

Činjenica:Rak jetre je jedna od mogućih komplikacija ciroze. Rano otkrivanje raka jetre je ključno, pa ako imate cirozu, vaš lekar će želeti da se periodično testirate pomoću krvnih i radioloških testova. Rak jetre u ranoj fazi može se izlečiti operacijom ili transplantacijom, u zavisnosti od vašeg zdravlja i lokacije i veličine tumora.

Osobe sa bolestima jetre trebalo bi da ozbiljno razmotre smanjenje unosa proteina kako bi smanjile rizik od razvoja raka jetre Foto: Shutterstock

Mit: Uvek je dobro dobiti na težini kada imate cirozu

Činjenica: Ako je vaše povećanje telesne težine posledica unosa previše kalorija, to može dovesti do nakupljanja masti na jetri, što može prouzrokovati dalja oštećenja. Ako je vaše povećanje telesne težine posledica zadržavanja tečnosti, to može biti znak da se stanje vaše jetre pogoršava. Kod ciroze je važno jesti uravnoteženu ishranu kako biste telu obezbedili sve potrebne hranljive materije i izbegli gubitak mišićne mase.

Mit: Dijagnoza ciroze znači da će biti potrebna transplantacija jetre

Činjenica: Vaša jetra može i dalje biti u stanju da obavlja sve svoje rutinske funkcije svakodnevno tokom dužeg vremena. Međutim, ciroza znači da možete iskusiti prethodno pomenute simptome i imati rizik od razvoja raka jetre. Ako vaši simptomi nisu adekvatno kontrolisani medicinskom terapijom ili imate rani rak jetre koji se ne može ukloniti operacijom, možda će vam biti potrebna transplantacija jetre.

Za razliku od masne jetre, ciroza je u najvećem broju slučajeva trajno stanje Foto: Shutterstock

Mit: Transplantacija jetre će rešiti moje komplikacije od ciroze

Činjenica: Transplantacije jetre su složene operacije i obično su poslednja opcija za pacijenta da se oporavi. Uprkos najboljim namerama i naporima vašeg transplantacionog tima, mogu se javiti komplikacije nakon operacije. Takođe ćete morati da uzimate lekove doživotno kako biste sprečili odbacivanje jetre. Ovi lekovi mogu imati neželjene efekte kao što su dijabetes, visok krvni pritisak, visok holesterol, disfunkcija bubrega ili neurološki problemi. Takođe, određene bolesti jetre poput raka, autoimunog hepatitisa, primarnog sklerozirajućeg holangitisa ili primarnog bilijarnog holangitisa mogu se ponovo javiti u novoj jetri nakon vremena.

Iako je transplantacija jetre vaša najbolja šansa da se vratite funkcionalnom životu ako imate značajne komplikacije od ciroze, najbolji pristup je održavanje jetre dovoljno zdravom da biste uopšte izbegli transplantaciju jetre. To možete učiniti tako što ćete rano potražiti medicinsku pomoć za svoje stanje jetre, redovno uzimati lekove koje vam je propisao lekar, održavati zdravu težinu i izbegavati dodatno oštećenje jetre od alkohola.