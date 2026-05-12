I plastika i aluminijumska folija imaju ograničenja u čuvanju hrane, a pravi izbor zavisi od vrste namirnice i načina upotrebe

Slušaj vest

Priprema ostataka hrane je česta dilema u svakom domaćinstvu. Bez obzira da li treba da sačuvate tanjir za nekoga ko kasni na večeru ili želite da pola lubenice ostane sveža, ključno je pronaći pravi način za njeno čuvanje. Ali šta je bolje – plastična ili aluminijumska folija? Za portal The Kitchn, Džejms Rodžers iz „Consumer Reports“ objašnjava da odgovor zavisi od vrste hrane.

Kada koristiti plastičnu foliju

Rodžers, koji se bavi ovim vrstama problema u časopisu „Consumer Reports“ već deset godina, objašnjava da oba materijala imaju potencijalne nedostatke i da postoje namirnice koje ne bi trebalo čuvati ni u jednom od njih.

Jedna takva kategorija je masna hrana, koju ne bi trebalo umotati u plastičnu foliju. Rodžers objašnjava da hemikalije iz folije mogu da pređu u hranu, posebno masnu hranu. On takođe ističe da je hemijsko ispiranje još verovatnije ako zagrevate hranu u plastičnoj foliji, pa to svakako treba izbegavati.

Takođe je objasnio razliku između komercijalne i kućne plastične folije. Komercijalna folija se često pravi od polivinilhlorida (PVC) i sadrži aditive poput plastifikatora, kao što su ftalati ili BPA, za koje su studije pokazale da mogu imati štetne efekte.

Većina kućne folije je napravljena od polietilena i ne sadrži ove hemikalije. Preporučuje se da se prilikom kupovine proveri ambalaža za oznake poput „bez BPA“ ili „bez ftalata“.

Masnu hranu je bolje čuvati u aluminijumskoj foliji Foto: Shutterstock

Kada se koristi aluminijumska folija

Govoreći o aluminijumskoj foliji, Rodžers ističe da je niz skorašnjih studija pokazao da se hemikalije mogu oslobađati iz nje u hranu. Ovo je još izraženije kada se hrana zagreva u direktnom kontaktu sa aluminijumom. Iako se aluminijumska folija ne sme koristiti u mikrotalasnoj pećnici, ona se često koristi za podgrevanje u rerni ili pečenje, čega bi ljudi trebalo da budu svesni.

Takođe je objasnio da je verovatnoća hemijskog prenosa veća ako umotate kiselu ili slanu hranu u aluminijumsku foliju. Prema Rodžersu, kiselost i slanost ovih namirnica izazivaju hemijsku reakciju koja može da oslobodi aluminijum iz folije. Ova reakcija može promeniti ukus i izgled hrane. Kao primere naveo je paradajz, citrusno voće i marinade.

Dodatni saveti za skladištenje

- Pošto i plastična i aluminijumska folija mogu da ispuštaju hemikalije, važno je ograničiti vreme skladištenja hrane u njima - savetuje Rodžers.

Takođe preporučuje minimiziranje direktnog kontakta između hrane i folije. Na primer, ako možete da pokrijete vrh posude tako da folija ne dodiruje hranu, to bi bila dobra ideja.