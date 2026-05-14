Hrana za mnoge predstavlja uživanje i druženje, ali za osobe sa alergijama na hranu i celijakijom ona često znači oprez, strah i svakodnevno planiranje

Događaj će se održati 16. maja 2026. godine na Adi Ciganliji u Beogradu, sa početkom u 11 časova.

Piknik bez alergena zamišljen je kao siguran prostor za druženje, razmenu iskustava, edukaciju i podršku, ali i kao poziv društvu da bolje razume izazove sa kojima se suočavaju osobe sa nutritivnim alergijama i celijakijom. Događaj će okupiti osobe sa alergijama na hranu, celijakijom, njihove porodice, zdravstvene radnike i sve građane koji žele da podrže stvaranje bezbednijeg i inkluzivnijeg društva.

O bolesti i izazovima

Prema podacimaEvropske agencije za bezbednost hrane, procenjuje se da oko 0,7% populacije u Evropi živi sa celijakijom, dok broj osoba sa alergijama na hranu konstantno raste, čak 20% dece predškolskog uzrasta ima alergiju na neku namirnicu. Iza tih statistika kriju se svakodnevni izazovi: strah od anafilakse, izolacija dece u kolektivima, nemogućnost bezbednog obroka u restoranu i stres tokom putovanja, odlaska u školu, na proslave ili sportske aktivnosti.

Brojna istraživanja pokazuju da osobe sa celijakijom i alergijama na hranu imaju značajno narušen kvalitet života, posebno u socijalnim situacijama koje uključuju hranu. Prisutan je visok nivo anksioznosti, stresa i osećaja nesigurnosti, a posebno su pogođena deca i mladi, koji se često osećaju izdvojeno i drugačije zbog potrebe za posebnom ishranom. Dodatni problem predstavlja i visoka cena bezglutenskih i alergenski bezbednih proizvoda, koji su često višestruko skuplji od standardnih, što je ozbiljan finansijski teret za porodice koje moraju sprovoditi specijalnu ishranu

- Hrana za mnoge predstavlja uživanje i druženje, ali za osobe sa alergijama na hranu i celijakijom ona često znači oprez, strah i svakodnevno planiranje. Ovaj piknik nije samo događaj, on je poruka: niko ne bi trebalo da bude isključen iz društvenog života zbog svog zdravstvenog stanja. Pozivamo sve institucije, proizvođače hrane, ugostiteljstvo i donosioce odluka – da zajedno radimo na tome da bezbedan obrok postane pravo, a ne privilegija“, izjavila je ovim povodom Snežana Šundić - Vardić, predsednica Nacionalnog udruženja „Alergija i ja“

Prvi i najvažniji korak jeste razlikovanje alergije na hranu od intolerancije Foto: Shutterstock

Apel institucijama i privredi

Udruženje ovim putem apeluje na institucije, proizvođače hrane, ugostiteljski sektor i donosioce odluka da više pažnje posvete jasnom deklarisanju alergena i dostupnosti bezbednih obroka, edukaciji zaposlenih u ugostiteljstvu i obrazovnim ustanovama, većoj dostupnosti i pristupačnosti bezglutenskih proizvoda, kao i psihološkoj podršci porodicama koje svakodnevno žive sa ovim stanjima.

- Pozivamo medije da podrže podizanje svesti o nutritivnim alergenima i celijakiji i da zajedno doprinesemo stvaranju društva u kojem bezbedan obrok neće biti privilegija, već pravo svakog čoveka.