Jednostavan test ustajanja sa stolice u trajanju od 30 sekundi može otkriti značajne pokazatelje snage, pokretljivosti i ukupnog zdravstvenog rizika kod starijih osoba

Jednostavan test koji traje samo 30 sekundi mogao bi otkriti mnogo više o zdravlju starijih osoba nego što se na prvi pogled čini. Snaga potrebna za ustajanje iz sedećeg položaja može biti važan pokazatelj zdravlja u kasnijem životu, ali i potencijalnog rizika od prerane smrti, prema novoj studiji.

To je veoma jednostavan test: osoba mora da ustane sa stolice i ponovo sedne što je više puta moguće u roku od 30 sekundi. Istraživači su otkrili da ljudi koji su postigli niže rezultate imaju znatno veći rizik od smrti od bilo kog uzroka u poređenju sa svojim vršnjacima, izveštava Dejli miror.

Kako je istraživanje sprovedeno

Studija, objavljena u časopisu „Journal of Sport and Health Science“, obuhvatila je 1.876 odraslih starijih od 65 godina. Njihova fizička snaga procenjena je pomoću testa stajanja na stolici u trajanju od 30 sekundi, za koji su bili potrebni samo stolica i štoperica. Učesnici su ustajali iz sedećeg položaja i ponovo sedali onoliko puta koliko su mogli u datom vremenskom periodu.

Broj ponavljanja je zatim pretvoren, zajedno sa informacijama o visini, telesnoj težini i visini stolice, u meru snage izraženu u vatima po kilogramu telesne težine. Rezultati su pokazali da su osobe sa manjom snagom pri ustajanju sa stolice imale značajno veći rizik od smrti tokom perioda praćenja u poređenju sa onima čiji su rezultati bili u granicama normale.

Test ustajanja sa stolice u 30 sekundi meri snagu nogu, ravnotežu i funkcionalnu pokretljivost Foto: Shutterstock

Žene sa niskim rezultatima imale su oko dva puta veću verovatnoću da umru, dok su muškarci imali povećan rizik za 57 procenata. Istraživači su podelili učesnike u dve grupe, one sa niskom i one sa normalnom snagom stajanja. Prag za muškarce je bio 2,53 vata po kilogramu telesne težine, a za žene 2,01 vati po kilogramu.

Više od polovine učesnika, odnosno oko 57 odsto, bilo je ispod ovih vrednosti. Autori studije takođe navode da niska mišićna snaga pogađa više od 45 odsto ljudi starijih od 65 godina, što je znatno češće od gubitka mišića povezanog sa starenjem, koji pogađa između 10 i 16 odsto starijih osoba.

Veza sa zdravljem kostiju

Istraživači su takođe pronašli vezu između slabe snage i rizika od preloma kostiju, ali se ona razlikovala kod muškaraca i žena. Žene su bile posebno izložene riziku od preloma kuka, jedne od najozbiljnijih povreda u starosti.

Žene sa slabom snagom pri ustajanju sa stolice imale su 3,25 puta veću verovatnoću da prijave prelom kuka u protekloj godini u poređenju sa ženama sa normalnom snagom. Među ženama sa niskom snagom, 4,5 odsto je pretrpelo prelom kuka u protekloj godini, u poređenju sa samo jednim procentom među ženama sa normalnom snagom.

Međutim, kod muškaraca je niska snaga bila povezana sa padovima uopšte i prelomima u različitim delovima tela, ali ne i sa prelomima kuka posebno. Muškarci sa manjom snagom su imali 73 odsto veću verovatnoću da prijave pad u prethodnoj godini i 86 odsto veću verovatnoću da prijave bilo kakav prelom.

Slabiji rezultat na testu ustajanja sa stolice povezan je sa većim rizikom od padova i preloma kostiju, posebno preloma kuka kod starijih osoba Foto: Shutterstock

Autori studije veruju da bi razlika mogla biti povezana sa hormonskim promenama kod žena nakon menopauze. Ove promene ubrzavaju gubitak gustine kostiju, čineći kuk posebno osetljivim na padove. Kod muškaraca, prelomi izgleda da su ravnomernije raspoređeni po celom telu i nisu toliko koncentrisani u jednom regionu.