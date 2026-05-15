Jedan slučaj demencije mogao bi da bude sprečen na svakih 185 vakcinisanih osoba

Vakcina protiv gripa možda ne štiti samo od infekcije. Starije osobe koje su primile vakcinu sa većom dozom antigena imale su nešto manji rizik od razvojaAlchajmerove bolesti u narednim godinama u poređenju sa onima koje su primile standardnu vakcinu, pokazuje istraživanje objavljeno aprila ove godine u časopisu Američke akademije za neurologiju Neurology.

Istraživači su analizirali podatke američkih osiguravajućih kuća za više od 164.000 osoba starijih od 65 godina, među kojima je bilo 56 odsto žena. Gotovo 121.000 ispitanika primilo je vakcinu protiv gripa sa visokom dozom antigena, dok je oko 44.000 dobilo standardnu vakcinu. Učesnici su praćeni do tri godine nakon vakcinacije, a naučnici su procenjivali koliko je njih razvilo Alchajmerovu bolest na osnovu dijagnostičkih šifara i propisanih lekova za ovu bolest.

Pokazalo se da je vakcina sa većom dozom povezana sa nešto manjim rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti tokom nekoliko godina nakon vakcinacije. Prema procenama istraživača, jedan slučaj bolesti mogao bi da bude sprečen na svakih 185 vakcinisanih osoba. Efekat je bio izraženiji kod žena.