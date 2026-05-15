KORISNO JE DA ZNATE

Teške i otečene noge mogu biti rani znak poremećaja cirkulacije i problema sa venama koji ne treba ignorisati

Otečene noge, osećaj težine i vidljive vene mogu biti prvi znak hronične venske insuficijencije – progresivnog stanja koje se, uz blagovremeno prepoznavanje i savremeno lečenje, može uspešno kontrolisati.

Osećaj težine u nogama na kraju dana, otečeni zglobovi ili vidljive plave i ljubičaste vene često se pripisuju umoru, dugotrajnom stajanju ili starosti. Ali lekari upozoravaju da bi ovi simptomi mogli biti prvi znak hronične venske insuficijencije (CVI), stanja u kojem vene više ne mogu efikasno vraćati krv u srce.

To je progresivna bolest, što znači da bez blagovremenog lečenja može doći do pogoršanja, od estetskog problema do hroničnog bola, promena na koži, pa čak i rana na nogama.

Šta su tačno proširene vene?

Proširene vene nastaju kada zalisci unutar vena oslabe ili se oštete. Umesto da krv putuje ka srcu, ona se vraća i zadržava u venama, uzrokujući njihovo širenje, uvijanje i vidljivost ispod kože.

Najčešće se pojavljuju na nogama jer tamo vene rade „protiv gravitacije“.

Najčešći simptomi koje ne bi trebalo ignorisati

Ako primetite jedan ili više ovih simptoma, vreme je za pregled:

osećaj težine i umora u nogama

otok stopala i zglobova

bol, peckanje ili pulsiranje u listovima

noćni grčevi

svrab oko vena

vidljivo ispupčene, plave ili ljubičaste vene

promene boje kože oko zglobova

Otok oko zglobova često može ukazivati na zadržavanje tečnosti ili poremećaj venske cirkulacije Foto: Shutterstock

U uznapredovalim slučajevima mogu se razviti i venski ulkusi (rane), što značajno narušava kvalitet života.

Ko je u većem riziku?

U većem riziku su ljudi koji:

sede ili stoje tokom dužeg vremenskog perioda

imaju porodičnu istoriju proširenih vena

gojazni su

prolaze kroz trudnoću ili hormonske promene

stariji su

Zanimljivo je da su žene češće pogođene, delimično zbog hormonskih uticaja na zidove vena.

Zašto je rana dijagnoza važna?

Veliki broj ljudi ignoriše simptome jer misle da je to "normalno starenje“. Upravo je to najveći problem, upozoravaju vaskularni stručnjaci.

Nelečena hronična venska insuficijencija može dovesti do:

trajnog otoka

oštećenja kože

hroničnog bola

smanjene pokretljivosti

povećanog rizika od komplikacija kao što su čirevi

Rana dijagnoza je važna jer omogućava pravovremeno lečenje i sprečava razvoj ozbiljnijih komplikacija Foto: Shutterstock

Kako se danas leče proširene vene?

Lečenje više ne mora nužno da znači operaciju.

Današnje preporuke uključuju: