Kada teške noge nisu samo umor: Simptomi koje ne bi trebalo da ignorišete
Otečene noge, osećaj težine i vidljive vene mogu biti prvi znak hronične venske insuficijencije – progresivnog stanja koje se, uz blagovremeno prepoznavanje i savremeno lečenje, može uspešno kontrolisati.
Osećaj težine u nogama na kraju dana, otečeni zglobovi ili vidljive plave i ljubičaste vene često se pripisuju umoru, dugotrajnom stajanju ili starosti. Ali lekari upozoravaju da bi ovi simptomi mogli biti prvi znak hronične venske insuficijencije (CVI), stanja u kojem vene više ne mogu efikasno vraćati krv u srce.
To je progresivna bolest, što znači da bez blagovremenog lečenja može doći do pogoršanja, od estetskog problema do hroničnog bola, promena na koži, pa čak i rana na nogama.
Šta su tačno proširene vene?
Proširene vene nastaju kada zalisci unutar vena oslabe ili se oštete. Umesto da krv putuje ka srcu, ona se vraća i zadržava u venama, uzrokujući njihovo širenje, uvijanje i vidljivost ispod kože.
Najčešće se pojavljuju na nogama jer tamo vene rade „protiv gravitacije“.
Najčešći simptomi koje ne bi trebalo ignorisati
Ako primetite jedan ili više ovih simptoma, vreme je za pregled:
- osećaj težine i umora u nogama
- otok stopala i zglobova
- bol, peckanje ili pulsiranje u listovima
- noćni grčevi
- svrab oko vena
- vidljivo ispupčene, plave ili ljubičaste vene
- promene boje kože oko zglobova
U uznapredovalim slučajevima mogu se razviti i venski ulkusi (rane), što značajno narušava kvalitet života.
Ko je u većem riziku?
U većem riziku su ljudi koji:
- sede ili stoje tokom dužeg vremenskog perioda
- imaju porodičnu istoriju proširenih vena
- gojazni su
- prolaze kroz trudnoću ili hormonske promene
- stariji su
Zanimljivo je da su žene češće pogođene, delimično zbog hormonskih uticaja na zidove vena.
Zašto je rana dijagnoza važna?
Veliki broj ljudi ignoriše simptome jer misle da je to "normalno starenje“. Upravo je to najveći problem, upozoravaju vaskularni stručnjaci.
Nelečena hronična venska insuficijencija može dovesti do:
- trajnog otoka
- oštećenja kože
- hroničnog bola
- smanjene pokretljivosti
- povećanog rizika od komplikacija kao što su čirevi
Kako se danas leče proširene vene?
Lečenje više ne mora nužno da znači operaciju.
Današnje preporuke uključuju:
- kompresione čarape
- redovno hodanje i vežbanje
- podizanje nogu tokom odmora
- održavanje zdrave telesne težine
- minimalno invazivne procedure kao što su endovenska ablacija ili skleroterapija, kada je to potrebno
Ako radite kancelarijski posao ili stojite duže vreme:
- ustajte svakih 30–60 minuta
- hodajte najmanje 20 minuta dnevno
- izbegavajte prekrštanje nogu tokom dužeg vremenskog perioda
- pijte dovoljno vode
- birajte obuću koja ne opterećuje cirkulaciju
