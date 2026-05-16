Neki ljudi redovno borave na suncu i uzimaju suplemente, a ipak imaju nizak nivo vitamina D. Razlog nije uvek samo nedostatak sunčeve svetlosti, jer na apsorpciju i iskorišćavanje ovog vitamina utiču varenje, zdravlje creva, telesna težina, stres, ali i način na koji se suplementi uzimaju.

Vitamin D važan je za zdravlje kostiju, mišića, imunitet i raspoloženje, a dijetolog nutricionista Gauri Anand navodi nekoliko mogućih razloga zbog kojih njegov nivo može ostati nizak uprkos suplementima i boravku na suncu.

- Jedan od čestih razloga je nedostatak magnezijuma, koji pomaže aktivaciju vitamina D u organizmu. Bez njega telo teže koristi vitamin D, pa se preporučuju namirnice poput spanaća, badema i semenki bundeve - savetuje dijetolog.

Problem može biti i način uzimanja suplemenata. Vitamin D je rastvorljiv u mastima, pa se mnogo bolje apsorbuje uz obrok koji sadrži zdrave masti, poput jaja, jogurta, orašastih plodova ili avokada. Ako se uzima na prazan stomak, apsorpcija može biti slabija.

- Osim toga, mnogi veruju da je dovoljno samo izaći na sunce, ali zagađenje, garderoba, kreme sa zaštitnim faktorom, tamniji ten i premalo vremena napolju mogu značajno da smanje stvaranje vitamina D u koži - objašnjava Gauri Anand.

Utiču i creva, stres i telesna težina

Na nivo vitamina D mogu da utiču i problemi sa varenjem. Stanja poput sindroma nervoznih creva, celijakije ili Kronove bolesti otežavaju apsorpciju hranljivih materija, uključujući i vitamin D. Slično važi i za gojaznost, jer masne ćelije mogu da "zarobe" deo vitamina D i smanje njegovu dostupnost organizmu.

- Dugotrajan stres takođe može da poremeti način na koji telo koristi vitamin D, dok bolesti jetre i bubrega dodatno otežavaju njegovo pretvaranje u aktivni oblik - navodi dijetolog.

Stručnjaci upozoravaju i da previsoke ili preniske doze suplemenata mogu biti problem, zbog čega se savetuje provera nivoa vitamina D pre samostalnog uzimanja većih doza.

Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs

Koje analize su potrebne za dijagnozu opadanja kose? Evo šta lekari prvo proveravaju
