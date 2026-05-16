Vodič kroz sistematski pregled: Nađite vreme za sebe – doktorka podseća na važnost brige o zdravlju
- Kada se radi o deci, naročito maloj, roditelji se uglavnom pridržavaju termina za sistematski pregled, iako ih u prvoj godini bude čak sedam. Međutim, kada je reč o sopstvenom zdravlju, često ne nalaze vremena. Zato ih uvek podsećam: ako volite svoje dete, morate naći vremena i za sebe. Ponekad budem i gruba, pitajući roditelje da li znaju kako se oseća dete čiji se roditelj razboli i prerano napusti ovaj svet. Takvo dete se oseća ostavljeno i napušteno, i ne razmišlja o tome koliko ga mama ili tata vole – već o tome da nisu imali vremena da vode računa o sebi - kaže dr Ljubica Luković, specijalista pedijatrije.
Šta podrazumeva kontrola zdravlja?
- Najvažnija je anamneza, odnosno ono što vi kažete lekaru. Često odrasli, poslati na sistematski pregled preko firme, kažu da nemaju nikakvih problema. Tek kada ih pitamo o svakodnevnim funkcijama – vid, sluh, stolicu, noćno mokrenje, kvalitet sna, energiju ujutru, fizičku izdržljivost – shvate da su se na određene tegobe navikli. Na primer, mnogi ne mogu da se popnu ni do drugog sprata ili često ustaju noću, a da to više ne primećuju kao problem - objašnjava doktorka.
Prema njenim rečima nakon anamneze, sledi detaljan pregled: antropometrijska merenja, BMI, pregled srca, pluća, kože, abdomena, merenje krvnog pritiska, pulsni oksimetar, EKG, EHO abdomena i štitaste žlezde, oftalmološki pregled, a po potrebi i specijalistički pregledi.
- Kod muškaraca se radi EHO prostate, a kod žena ginekološki pregled i mamografija (prva u 40–45. godini, potom svake druge). Obavezna je i laboratorijska analiza krvi i urina.
Mnogi odrasli smatraju sistematski pregled dosadnim ili nepotrebnim, ali on je u stvari najvažniji "alarmni sistem” vašeg tela. Tokom pregleda se ne traže samo očigledni problemi – lekar ispituje i sitne signale koje često ignorišemo: energiju ujutru, kvalitet sna, učestalost noćnog buđenja, fizičku izdržljivost, pa čak i raspoloženje.
Nađite vremena za svoje zdravlje
Doktorka savetuje da zastanete i oslušnete svoje telo – prvo sami, a zatim zajedno sa lekarima.
- Telo nas nikada ne laže; pitanje je samo da li ga slušamo ili kažemo: „Možeš ti još, sada nemam vremena za lekara.“ Stara kineska poslovica kaže: „Nađite vremena za svoje zdravlje. Ako ga ne nađete sada, kasnije ćete morati da izdvojite mnogo više i vremena i novca.“
