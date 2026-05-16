Često ljudi ne primećuju da im je kondicija pala ili da stalno ustaju noću, sve dok to ne postane ozbiljan problem. Sistematski pregled ih upozorava pre nego što se ti problemi razviju u bolest

Slušaj vest

- Kada se radi o deci, naročito maloj, roditelji se uglavnom pridržavaju termina za sistematski pregled, iako ih u prvoj godini bude čak sedam. Međutim, kada je reč o sopstvenom zdravlju, često ne nalaze vremena. Zato ih uvek podsećam: ako volite svoje dete, morate naći vremena i za sebe. Ponekad budem i gruba, pitajući roditelje da li znaju kako se oseća dete čiji se roditelj razboli i prerano napusti ovaj svet. Takvo dete se oseća ostavljeno i napušteno, i ne razmišlja o tome koliko ga mama ili tata vole – već o tome da nisu imali vremena da vode računa o sebi - kaže dr Ljubica Luković, specijalista pedijatrije.

Šta podrazumeva kontrola zdravlja?

- Najvažnija je anamneza, odnosno ono što vi kažete lekaru. Često odrasli, poslati na sistematski pregled preko firme, kažu da nemaju nikakvih problema. Tek kada ih pitamo o svakodnevnim funkcijama – vid, sluh, stolicu, noćno mokrenje, kvalitet sna, energiju ujutru, fizičku izdržljivost – shvate da su se na određene tegobe navikli. Na primer, mnogi ne mogu da se popnu ni do drugog sprata ili često ustaju noću, a da to više ne primećuju kao problem - objašnjava doktorka.

Prema njenim rečima nakon anamneze, sledi detaljan pregled: antropometrijska merenja, BMI, pregled srca, pluća, kože, abdomena, merenje krvnog pritiska, pulsni oksimetar, EKG, EHO abdomena i štitaste žlezde, oftalmološki pregled, a po potrebi i specijalistički pregledi.

- Kod muškaraca se radi EHO prostate, a kod žena ginekološki pregled i mamografija (prva u 40–45. godini, potom svake druge). Obavezna je i laboratorijska analiza krvi i urina.

Mnogi odrasli smatraju sistematski pregled dosadnim ili nepotrebnim, ali on je u stvari najvažniji "alarmni sistem” vašeg tela. Tokom pregleda se ne traže samo očigledni problemi – lekar ispituje i sitne signale koje često ignorišemo: energiju ujutru, kvalitet sna, učestalost noćnog buđenja, fizičku izdržljivost, pa čak i raspoloženje.

Doktorka Luković savetuje da zastanete i oslušnete svoje telo – prvo sami, a zatim zajedno sa lekarima. Foto: Shutterstock

Nađite vremena za svoje zdravlje

Doktorka savetuje da zastanete i oslušnete svoje telo – prvo sami, a zatim zajedno sa lekarima.

- Telo nas nikada ne laže; pitanje je samo da li ga slušamo ili kažemo: „Možeš ti još, sada nemam vremena za lekara.“ Stara kineska poslovica kaže: „Nađite vremena za svoje zdravlje. Ako ga ne nađete sada, kasnije ćete morati da izdvojite mnogo više i vremena i novca.“