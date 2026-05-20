Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Novo ime PMOS uvodi preciznije razumevanje sindroma policističnih jajnika i razbija brojne dugogodišnje zablude o ovom stanju

Slušaj vest

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) sada dobija novo, preciznije ime – poliendokrini metabolički sindrom jajnika (PMOS). Promena naziva uvedena je jer je stanje decenijama bilo pogrešno tumačeno i pojednostavljivano, najčešće svodeno samo na jajnike, iako je u pitanju složen hormonski i metabolički poremećaj.

PMOS pogađa oko 1 od 8 žena širom sveta i nastaje kada jajnici, a ponekad i nadbubrežne žlezde, proizvode višak androgena – hormona poput testosterona koji su kod žena prisutni u manjim količinama. Zbog toga može uticati na menstrualni ciklus, plodnost, kožu, kosu, telesnu težinu, raspoloženje, san i dugoročno metaboličko zdravlje.

Upravo zbog brojnih zabluda i pogrešnog fokusiranja na "ciste“, stručnjaci ističu da je novo ime važan korak ka boljem razumevanju celokupne slike bolesti.

Mit 1: Ciste na jajnicima su glavni problem

Iako naziv „policistični“ sugeriše prisustvo cisti, PMOS zapravo ne znači klasične ciste koje izazivaju bol ili zahtevaju hirurško lečenje. Radi se o malim nezrelim folikulima koji se zadržavaju u jajniku zbog hormonskog disbalansa.

Suština problema nije u „cistama“, već u poremećaju rada celog hormonskog i metaboličkog sistema, zbog čega novo ime naglašava endokrinu prirodu bolesti.

Mit 2: PMOS je samo ginekološki problem

PMOS ne utiče samo na reproduktivni sistem. On je povezan i sa metabolizmom, pa može dovesti do insulinske rezistencije, povišenog holesterola, povećanog taloženja masti u predelu stomaka i većeg rizika od metaboličkih bolesti.

Insulinska rezistencija je često povezana sa sindromom policističnih jajnika i igra važnu ulogu u razvoju ovog hormonskog poremećaja Foto: Shutterstock

Zbog toga se danas sve više posmatra kao sistemski poremećaj koji zahvata ceo organizam, a ne samo jajnike.

Mit 3: Neredovne menstruacije automatski znače PMOS

Iako su neredovni ciklusi jedan od najčešćih simptoma, oni sami po sebi nisu dovoljan dokaz za PMOS. Postoji mnogo drugih uzroka, poput poremećaja štitne žlezde, stresa, intenzivnog treninga, dojenja ili naglih promena telesne težine.

Zato je za dijagnozu potrebno više kriterijuma, a ne samo poremećen ciklus.

Mit 4: PMOS je isto što i endometrioza

PMOS i endometrioza često se mešaju, ali su potpuno različita stanja. Endometrioza nastaje kada tkivo slično sluzokoži materice raste van materice i često izaziva jak bol.

PMOS, s druge strane, primarno je hormonski i metabolički poremećaj koji utiče na ovulaciju i nivo androgena.

Mit 5: Dijagnoza je uvek jasna i brza

U praksi, PMOS se često teško prepoznaje. Simptomi su različiti i mogu biti blagi, pa se stanje nekad godinama ne dijagnostikuje ili se pogrešno tumači kao nešto drugo.

Zbog toga mnoge žene prolaze kroz više pregleda dok ne dobiju tačnu dijagnozu.

Mit 6: Svi imaju akne i pojačanu maljavost

Povišeni androgeni mogu izazvati akne, pojačanu maljavost ili proređivanje kose, ali to ne mora biti prisutno kod svih.

Povišeni androgeni mogu izazvati akne, pojačanu maljavost ili proređivanje kose Foto: Shutterstock

Kod nekih osoba simptomi su izraženi, dok kod drugih gotovo ne postoje spoljašnji znaci, što dodatno otežava prepoznavanje bolesti.

Mit 7: PMOS znači da ne možete da zatrudnite

PMOS može otežati ovulaciju i smanjiti plodnost, ali ne znači neplodnost. Mnoge žene uz odgovarajuću terapiju i medicinsku podršku uspešno zatrudne.

Postoje tretmani koji pomažu regulaciju ovulacije i značajno povećavaju šanse za začeće.

Mit 8: Pogađa samo osobe sa gojaznošću

PMOS se može javiti kod svih telesnih tipova. Iako gojaznost može pogoršati simptome i povećati insulinsku rezistenciju, stanje se javlja i kod osoba normalne telesne težine.

Zbog toga se dijagnoza nikako ne može zasnivati samo na izgledu ili BMI-u.

Mit 9: PMOS je doživotna i nepromenljiva sudbina

Iako je hronično stanje, PMOS nije "presuda“. Uz pravilnu terapiju, promene životnih navika, fizičku aktivnost i medicinsku podršku, simptomi se mogu značajno ublažiti i držati pod kontrolom.