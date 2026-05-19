KORISNO JE DA ZNATE

Nova studija pokazuje da vitamin D može pomoći u smanjenju upale kod inflamatornih bolesti creva tako što utiče na imuni sistem i ravnotežu crevnog mikrobioma

Naučnici su otkrili dokaze da suplementacija vitaminom D može da promeni imunološku aktivnost kod pacijenata sa Kronovom bolešću i ulceroznim kolitisom. Rezultati otkrivaju ranije nepoznate interakcije između crevnih bakterija i imunološkog sistema koje bi mogle da otvore vrata novim terapijskim pristupima.

Suplementacija vitaminom D može pomoći u rebalansiranju imunog odgovora na crevne bakterije kod ljudi sa IBD, iako su potrebne veće kontrolisane studije.

Suplementi vitamina D mogu uticati na to kako imuni sistem reaguje na crevne bakterije kod ljudi sa inflamatornom bolešću creva (IBD), prema studiji koju je sprovela klinika Mejо, a objavljena je u časopisu Cell Reports Medicine.

Rezultati daju naučnicima jasniji uvid u vezu između crevnog mikrobioma i imunološke aktivnosti kod ovog hroničnog stanja. Takođe sugerišu moguće nove pravce za lečenje.

IBD uključuje Kronovu bolest i ulcerozni kolitis i pogađa milione ljudi širom sveta. Delimično, stanje se razvija kada imuni sistem neadekvatno reaguje na bakterije u crevima koje su obično bezopasne, što je znak da je imunološka tolerancija oslabljena.

IBD (inflamatorna bolest creva) je hronično stanje koje uključuje Kronovu bolest i ulcerozni kolitis i izaziva upalu digestivnog trakta Foto: New Africa/Shutterstock, u3d/Shutterstock

Mnogi postojeći tretmani imaju za cilj smirivanje upale, međutim naučnici još uvek manje znaju o tome kako ponovo uspostaviti zdraviju ravnotežu između imunološke odbrane i crevnog mikrobioma.

- Ova studija sugeriše da vitamin D može pomoći u rebalansiranju načina na koji imuni sistem vidi crevne bakterije - kaže glavni autor dr Džon Mark Gubatan, gastroenterolog u Mayo klinici na Floridi, dodajući da je to važan korak ka razumevanju kako bismo mogli da obnovimo imunološku toleranciju kod IBD-a.“

Testiranje imunološke tolerancije kod IBD-a

Za potrebe studije, istraživači su pratili 48 osoba sa IBD koje su takođe imale nizak nivo vitamina D. Svaki učesnik je uzimao nedeljne suplemente vitamina D tokom 12 nedelja. Naučnici su prikupljali uzorke krvi i stolice pre i posle suplementacije, a zatim koristili napredne alate za sekvenciranje kako bi ispitali kako imunološki odgovori interaguju sa crevnim mikrobiomom.

Vitamin D je pomerio imunološke signale

Nakon suplementacije vitaminom D, učesnici su pokazali viši nivo imunoglobulina A (IgA), koji je generalno povezan sa zaštitnom imunološkom aktivnošću, i niže nivoe imunoglobulina G (IgG), koji je češće povezan sa upalom.

Suplementacija vitaminom D je takođe bila povezana sa poboljšanjem rezultata aktivnosti bolesti i markera upale u stolici Foto: Shutterstock

Istraživači su takođe otkrili promene u putevima imunološke signalizacije i veću aktivnost među regulatornim imunim ćelijama, što pomaže u kontroli upale.

Zajedno, rezultati ukazuju na to da vitamin D može podržati zdraviji i zaštitniji imuni odnos sa crevnim mikrobiomom.

Preliminarni rezultati zahtevaju potvrdu

Suplementacija vitaminom D je takođe bila povezana sa poboljšanjem rezultata aktivnosti bolesti i markera upale u stolici, ali istraživači naglašavaju da je studija bila mala i da nije osmišljena da dokaže uzrok i posledicu.

- Videli smo ohrabrujuće signale, ali ovo nije bilo randomizovano ispitivanje. Ove nalaze treba potvrditi u većim, kontrolisanim studijama - kaže dr Gubatan.

Istraživači takođe savetuju pacijentima da ne menjaju način na koji koriste vitamin D bez konsultacije sa lekarom.