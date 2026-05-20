Koronarna angiografija pruža ključne informacije o protoku krvi kroz srčane arterije

Angiogram je dijagnostički test koji se izvodi u kateterizacionoj laboratoriji i omogućava lekaru da detaljno prikaže unutrašnjost koronarnih arterija.

Poznat je i kao koronarna angiografija.

Angiogram (vrsta srčane kateterizacije) je dijagnostički test koji omogućava uvid u snabdevanje srca krvlju i pomaže u otkrivanju suženja u koronarnim arterijama.

Tokom procedure, u arteriju na ruci ili nozi ubrizgava se kontrastno sredstvo (posebna boja) koje stiže do koronarnih arterija. Zatim se pomoću rendgenskih snimaka prikazuje protok krvi i eventualna suženja, što može ukazivati na koronarnu bolest srca.

Na osnovu rezultata, lekar određuje dalji tok lečenja.

Šta se dešava tokom angiograma?

Angiogram se izvodi u kateterizacionoj laboratoriji i traje oko 30 minuta, ponekad i duže. Pacijent tokom cele procedure leži na leđima.

Pre pregleda potrebno je nekoliko sati ne jesti i ne piti. Pacijenti sa dijabetesom treba da obaveste medicinsko osoblje.

Postupak uključuje:

* primenu lokalne anestezije u predelu ručnog zgloba ili prepone,

* mali rez i uvođenje tankog, fleksibilnog katetera u arteriju,

* vođenje katetera do srca uz pomoć rendgenskog snimanja,

* ubrizgavanje kontrastnog sredstva i snimanje arterija.

Tokom ubrizgavanja boje moguće je osetiti kratkotrajan osećaj toplote i crvenila, što je normalna pojava.

Pacijent je budan tokom cele procedure i može komunicirati sa medicinskim timom. Kontinuirano se prate srčani rad i nivo kiseonika.

Ukoliko postoji anksioznost, može se dati blagi sedativ.

Šta se dešava nakon angiograma?

Nakon pregleda kateter se uklanja, a na mestu uboda primenjuje se pritisak ili poseban uređaj kako bi se sprečilo krvarenje. Pacijent obično može da sedne ubrzo nakon procedure.

U nekim slučajevima potrebno je kraće zadržavanje u bolnici, oko četiri sata.

Medicinsko osoblje prati krvni pritisak, puls i stanje rane. Preporučuje se unos većih količina tečnosti radi bržeg izbacivanja kontrastnog sredstva iz organizma.

Većina pacijenata istog dana odlazi kući, u zavisnosti od nalaza i opšteg stanja.

Najčešće posledice su blaga modrica, osetljivost ili privremena utrnulost na mestu uboda, kao i kratkotrajan umor.

U nekim slučajevima nakon angiograma može se nastaviti lečenje metodom koronarne angioplastike, koja predstavlja minimalno invazivnu medicinsku proceduru kojom se otvaraju suženi ili začepljeni krvni sudovi (najčešće arterije).

Bolest koronarnih arterija (CAD), poznata i kao koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca, jedna je od najčešćih srčanih bolesti u svetu. Nastaje kada se koronarne arterije, koje snabdevaju srce krvlju i kiseonikom, suze ili zapuše. Time se smanjuje protok krvi, što dovodi do različitih simptoma, ali i infarkta i drugih ozbiljnih komplikacija.

Klasični angiogram i dalje se smatra „zlatnim standardom" u otkrivanju suženja u koronarnim arterijama

Šta je CT koronarna angiografija?

CT koronarna angiografija koristi kompjuterizovanu tomografiju (CT) za prikaz protoka krvi kroz koronarne arterije.

Kontrastno sredstvo se ubrizgava u venu na ruci, što čini ovu proceduru manje invazivnom u odnosu na klasičan angiogram.

Pacijent leži na stolu koji prolazi kroz CT skener u obliku prstena, koji pravi detaljne slike srca. Kod nekih pacijenata može se javiti osećaj blage klaustrofobije.

Iako je manje invazivna, CT angiografija nije uvek dovoljno precizna za otkrivanje sitnih suženja u malim arterijama, pa se klasični angiogram i dalje se smatra „zlatnim standardom“.

Koji su rizici angiograma?

Koronarni angiogram je bezbedna i često primenjivana procedura. Ozbiljne komplikacije su retke i lekar ih objašnjava pre samog pregleda.

Moguće pojave nakon procedure:

* modrica ili hematom na mestu uboda

* kratkotrajna nelagodnost

* blag umor