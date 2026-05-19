Nova studija pokazuje da i premalo i previše sna mogu ubrzati starenje organa i povećati rizik od brojnih bolesti, dok se optimalnim smatra 6,4 do 7,8 sati sna po noći

Istraživači su otkrili da su i premalo i previše sna povezani sa ubrzanim starenjem organa, uključujući mozak, srce, pluća i imuni sistem. Studija objavljena u časopisu Nature povezala je nezdrave obrasce spavanja i sa mentalnim, kardiovaskularnim, respiratornim i metaboličkim poremećajima.

- Naša studija pokazuje da su i premalo i previše sna povezani sa bržim starenjem gotovo svakog organa - rekao je vođa istraživanja Džunhao Ven sa Univerziteta Kolumbija.

Kako trajanje sna utiče na mozak, srce i pluća

Naučnici su analizirali podatke oko 500.000 učesnika iz britanske biobanke i koristili mašinsko učenje kako bi pratili biološke znakove starenja u različitim organima. U istraživanju su korišćeni podaci iz krvnih analiza, medicinskih snimanja i proteina specifičnih za određene organe, kako bi se procenila njihova biološka starost.

Istraživači ističu da različiti organi ne stare istom brzinom, zbog čega su razvili posebne biološke „satove starenja“ za svaki organ. Cilj je da se bolje razume kako životne navike, poput sna, utiču na zdravlje celog organizma.

Rezultati su pokazali obrazac u obliku slova U – ljudi koji su spavali manje od šest sati ili više od osam sati imali su znake bržeg starenja, dok su najbolji rezultati primećeni kod onih koji spavaju između 6,4 i 7,8 sati po noći.

Loš san povezan sa depresijom, srčanim i drugim bolestima

Kratak san bio je snažno povezan sa depresijom, anksioznošću, gojaznošću, dijabetesom tipa 2, visokim krvnim pritiskom i srčanim bolestima. I kratko i dugo spavanje povezano je sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, astmom i digestivnim problemima poput gastritisa i refluksa.

Istraživači naglašavaju da rezultati ne dokazuju direktno da trajanje sna uzrokuje starenje, ali ukazuju da loši obrasci spavanja mogu biti važan pokazatelj opšteg zdravlja i funkcionisanja organizma.

Studija je takođe pokazala da različiti obrasci spavanja mogu uticati na depresiju kroz različite biološke puteve. Kratak san mogao bi direktno doprineti depresiji u kasnijem životnom dobu, dok bi dug san mogao delovati preko procesa povezanih sa starenjem mozga i masnog tkiva.