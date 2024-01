9 SIMPTOMA RAKA PANKREASA, OD KOGA BOLUJE ŠVEDSKI TRENER ERIKSON: Ako vas BOLI STOMAK, beonjače POŽUTE, a koža SVRBI - nije dobro

- Svi pretpostavljaju da imam bolest koja nije dobra, svi nagađaju da je to rak i jeste. Dan ranije sam bio napolju i trčao pet kilometara. Sve je došlo niotkuda. Ne znaju koliko dugo sam bolovao od raka, možda mesec ili godinu - rekao je Sven -Goran Erikson za švedski radio P1.

Rak pankreasa je teško otkriti

Kako objašnjavaju stručnjaci rak pankreasa je teško otkriti jer se simptomi često ne pojavljuju sve dok kancer ne uznapreduje ili metastazira, a tada šanse za izlečenje nisu velike.

Mnogo poznatih ljudi umrlo je od raka pankreasa - Stiv Džobs, Patrik Svejzi, Alan Rikman, Lučano Pavaroti, Areta Frenklin, TV voditelj Džeri Springer...Ova podmukla bolest odnela je i naše glumce Marinka Madžgalja i Tihomira Arsića, kao i pevače Merimu Njegomir i Marinka Rokvića.

- Rak pankreasa je teško rano otkriti, a mnogi simptomi mogu biti uzrokovani drugim razlozima. Pored toga, ljudi obično nemaju simptome dok se rak ne proširi na druge organe. Međutim, ako se pojavi bilo koji od dole navedenih simptoma, trebalo bi da odmah zakažete pregled kod lekara - savetuje Valerie Li, MD, onkolog u bolnici "Johns Hopkins Medicine" i otkriva koji su to simptomi koji ipak mogu da upozore na rak pankreasa:

Iznenadna pojava dijabetesa, bez objektivnih razloga

– Kada se dijabetes pojavi kod ljudi koji nemaju nikakav rizik (nemaju porodičnu istoriju, zdravo se hrane, vitki su) ili kod onih koji imaju dijabetes, ali ga dobro kontrolišu i odjednom imaju problema sa njegovom kontrolom, trebalo bi da posumnja da pankreas možda ne funkcioniše dobro.

Bol u stomaku

- Pankreas je blizu snopa krvnih sudova i nerava koji se naziva celijakijski pleksus, a rak može da izazove iritaciju nerava i bol, kaže dr Li, napominjući da bol najčešće zahvata stomak. Bolovi nastaju u dubini gornjeg dela stomaka, često se u pojasu šire sa bokova i leđa. To su bolovi koji mogu varirati od blagih do izuzetno jakih i zahtevaju jake analgetike. Bolovi su često praćeni mučninom, povraćanjem, groznicom, a u zavisnosti od težine upale, može se javiti čitav niz drugih kliničkih simptoma i komplikacija, od cirkulatornog šoka do oštećenja pluća i krvarenja. To su ozbiljni slučajevi i takvi pacijenti se odmah hospitalizuju.

foto: Profimedia / Viacheslav Iakobchuk / Alamy / Alamy /

Pojava krvnih ugrušaka čije je poreklo teško objasniti

– Pacijenti sa karcinomom pankreasa posebno su skloni nastanku krvnih ugrušaka, kaže dr Li i dodaje da iako je tačan uzrok nepoznat, veruje se da ćelije raka smanjuju proteine koje telo koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka. - Osobe koje nemaju objektivne razloge za stvaranje krvnih ugrušaka, kao što su nedavna operacija, trauma (kao što je saobraćajna nezgoda), hospitalizacija, svakako treba da u saradnji sa lekarom saznaju uzrok zgrušavanja krvi, pa čak i sumnjaju na rak pankreasa, kaže dr Li.

Dijareja i teška, masna stolica - Pankreas ne samo da proizvodi insulin, već proizvodi enzime pankreasa koji pomažu u razgradnji masti. Ako dođe do blokade u proizvodnji enzima pankreasa, a to može biti uzrokovano tumorom, mast se ne vari. Stolice su "masne" i plivaju u WC šolji, imaju izuzetno neprijatan miris i mogu biti veoma često, posle svakog obroka.

Žućkasta koža i beonjače, taman urin, svrab

Ako tumor sprečava žučne kanale da pravilno odvode žuč, ljudi mogu razviti povišene nivoe bilirubina u telu, što jednostavnim rečima znači da se koža okreće na žuto.

- Ovo se najbolje vidi u beonjačama, takođe može da izazove svrab po telu, stolica je svetlije boje, a urin je tamniji, kaže dr Li.

Neočekivani gubitak težine i promene u ishrani

– Gubitak apetita i osećaj punoće u stomaku nakon jedenja vrlo malo hrane takođe može biti simptom raka pankreasa, ali i drugih bolesti.

Od dijagnostičkih procedura sprovode se laboratorijske analize uključujući i tumorske markere(CA 19.9), ultrazvuk trbuha, CT, magnetna rezonanca. Biopsija tumora najčešće se izvodi putem EUS (endoskopskog ultrazvuka).

Lečenje i prevencija Kada se rak pankreasa otkrije, obično se vrlo malo može učiniti. Osim u retkim slučajevima kada se rak razvije u glavi pankreasa gde prolazi žučni kanal, u kom slučaju tumor pritisne žučni kanal i on se začepi, a čovek požuti jer ne može da izluči žuč u crevima. Takvi pacijenti imaju sreće u nesreći jer postanu jako žuti i onda žele da urade testove i kada se taj tumor operiše, šanse za preživljavanje su relativno dobre.

Lečenje lokalnog karcinoma pankreasa uključuje operaciju, zračenje i/ili sistemsku hemoterapiju. Ukupna stopa preživljavanja od 5 godina od raka pankreasa je, nažalost, samo 11 odsto. Iako je procenat nizak, rano otkrivanje je ključ i ako se otkrije dovoljno rano, operacija može da ukloni rak što je jedini vid izlečenja.

foto: Shutterstock

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u 2021. u Srbiji je registrovano 1.566 novoobolelih od kancera pankreasa. Po stopi smrtnosti on je 4. kod oba pola, dok je po učestalosti 7. kod žena i 5. kod muškaraca. Tačni uzroci pojavljivanja raka pankresa još nisu otkriveni. Poznato je da nekoliko faktora povećava rizik od oboljevanja, a među njima su: pušenje (uključujući i bezdimni duvan), porodična istorija ovog oboljenja, mutacije u određenim genima, višak telesne težine, bolest dijabetes tipa 2.