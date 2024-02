5 SIMPTOMA STOMAČNOG GRIPA: Lako se može pomešati s bakterijskim infekcijama, a ovi znaci zahtevaju hitan odlazak lekaru

Najčešći način za razvoj virusnog gastroenteritisa - koji se često naziva stomačni grip - je kontakt sa zaraženom osobom ili konzumiranje kontaminirane hrane ili vode.

Ako ste inače zdravi, verovatno ćete se oporaviti bez komplikacija. Ali za odojčad, starije odrasle osobe i ljude sa narušenim imunološkim sistemom, virusni gastroenteritis može biti smrtonosan.

Ne postoji efikasan tretman za ovaj virus. tako da je prevencija ključna. Izbegavajte hranu i vodu koji mogu biti kontaminirani i temeljno i često perite ruke.

Simptomi se javljaju u roku od 1 do 3 dana od zaraze

Iako se obično naziva stomačnim gripom, gastroenteritis nije isto što i grip. Grip (influenca) pogađa samo vaš respiratorni sistem - nos, grlo i pluća. Gastroenteritis, s druge strane, napada vaša creva, izazivajući znakove i simptome kao što su:

Vodenasta, obično nekrvava dijareja (krvava dijareja obično znači da imate drugačiju, težu infekciju)

Mučnina, povraćanje ili oboje

Grčevi i bol u stomaku

Povremeni bolovi u mišićima ili glavobolja

Niska temperatura

U zavisnosti od uzroka, simptomi virusnog gastroenteritisa mogu se pojaviti u roku od 1 do 3 dana nakon što ste zaraženi i mogu ići od blagih do teških. Simptomi obično traju samo dan ili dva, ali povremeno mogu trajati i do 14 dana.

S obzirom na slične simptome, lako je pomešati stomačni grip sa dijarejom koju izazivaju bakterije foto: Shutterstock

Lako se može pomešati da dijarejom izazvanom bakterijama ili parazitima

Pošto su simptomi slični, lako je pomešati virusnu dijareju sa dijarejom koju izazivaju bakterije, kao što su Clostridioides difficile, salmonela i Escherichia coli, ili paraziti, kao što je giardija.

Ako povraćate krv i imate visoku temepraturu odmah idite lekaru

Ako ste odrasla osoba, pozovite svog lekara ako:

Ne možete zadržati tečnost 24 sata

Povraćate ili imate dijareju duže od dva dana

Povraćate krv

Dehidrirani ste - znaci dehidracije uključuju prekomernu žeđ, suva usta, tamno žuti urin ili malo ili nimalo urina i tešku slabost, vrtoglavicu

Imate jake bolove u stomaku

Imate visoku temperaturu

Veoma je važno pažljivo pratiti simptome kod dece i beba foto: Shutterstock

Pažljivo pratite simptome kod beba i dece

Posebnu pažnju treba obratiti na simptome kod beba i dece. Važno je da odmah dete odvedete lekaru ako:

Ima temperaturu reko 38,9 C

Deluje umorno ili veoma razdražljivo

Oseća neprijatnost ili bolove

Ima krvavu dijareju

Dehidrirano je – pazite na znake dehidracije kod bolesne novorođenčadi i dece tako što ćete upoređivati koliko piju i mokre sa onim što je normalno za njih, i pratite znakove kao što su suva usta, žeđ i plač bez suza

Ako imate bebu, zapamtite da, iako je bljuckanje za vašu bebu svakodnevna pojava, povraćanje nije. Bebe povraćaju iz različitih razloga, od kojih mnogi mogu zahtevati medicinsku pomoć.

Odmah pozovite doktora ako vaša beba: Često povraća

Nije imala mokre pelene šest sati

Ima krvavu stolicu ili tešku dijareju

Ima upalu meku tačku (fontanel) na vrhu glave

Ima suva usta ili plače bez suza

Neuobičajeno je pospana ili ne reaguje

