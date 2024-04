Kako razlikovati psorijazu temena od peruti? Evo na koji način možete da se rešite svraba, crvenila i belih ljuspica

Kako napraviti razliku između ova dva problema i kako se oni mogu rešiti, savetuje Mona Gohara, dermatolog i vanredni klinički profesor dermatologije na Medicinskom fakultetu Jejla za magazin Good Housekeeping.

Šta je perut i koji su njeni uzroci i simptomi?

Perut je vrlo uobičajeno stanje vlasišta koje rezultira ljuspicama suve kože, koje se na kraju zakače za kosu ili odeću osobe. Prema Američkoj akademiji za dermatologiju (AAD), perut generalno ne zahteva medicinski tretman, ali može izazivati svrab vlasišta i nelagodnosti. Ovo su njeni najčešći uzroci.

Neravnoteža gljivica: U svim našim telima postoji vrsta kvasca koja se zove malasezija, deo normalnog mikrobioma našeg tela, kaže dr Gohara. Perut, ili seboreja, je uzrokovana prekomernim rastom toga.

Lučenje previše masnoće na skalpu: Perut se takođe može povezati sa povećanom proizvodnjom ulja na koži glave, kaže dr Gohara, o čemu svedoči masna kosa ili masno vlasište.

Previše suvo vlasište: Perut takođe može biti rezultat previše suvog vlasišta - kaže dr Gohara. Takođe, perutanje može biti uzrokovano upotrebom previše proizvoda za kosu ili ako ne isperete temeljno proizvode - ali to nije isto što i klasična perut.

foto: Shutterstock

Šta je psorijaza temena i koji su njenu uzroci i simptomi?

Psorijaza temena je potpuno drugačija od peruti, objašnjava dr Gohara. Psorijaza se može pojaviti bilo gde na telu, ističe ona, a prema Nacionalnoj fondaciji za psorijazu (NPF), 45 do 56 odsto ljudi koji imaju psorijazu ima je na skalpu. Možete osećati jak svrab, a ponekad i peckanje ili bol.

- Psorijaza je rezultat prekomerne proliferacije epidermisa, gornjeg sloja naše kože, što rezultira debelim, ljuskavim plakom - kaže dr Gohara.

Uzrok je imunološka disregulacija oko ćelija kože, objašnjava dr Gohara. Psorijaza je ono što se naziva „imunološki posredovana“ bolest – što znači da nepoznati uzrok dovodi do poremećaja regulacije imunološkog sistema koji uzrokuje upalu, navodi se u Journal of Psoriasis and Psoriatic Arthritis.

Previše aktivan imuni sistem ubrzava rast ćelija kože, koje se gomilaju, stvarajući plakove. - Generalno, kod psorijaze vlasišta, ljuspice na koži glave su obično veoma suve i nisu masnu a prisutno je i crvenilo - kaže dr Gohara.

foto: Shutterstock

Kako možete znati da li imate psorijazu vlasišta a ne perut?

- Ta crvena boja veoma je uobičajena za psorijazu vlasišta, kao i suve ljuspice koje mogu biti srebrnaste boje. Psorijaza temena se takođe može proširiti izvan linije kose i iza ušiju, a dermatolog vam može pomoći da utvrdite koje stanje imate. S druge strane, perut nije povezana sa sistemskim problemima u telu, ističe dr Gohara.

Psorijaza je povezana sa povećanim rizikom od artritisa malih zglobova ili donjeg dela leđa, koji se naziva psorijatični artritis, kao i kardiovaskularnih problema povezanih sa upalom.

foto: Shutterstock

Koji sretmani se koriste za perut a koji za psorijazu temena?

Postoji mnogo šampona bez recepta koji su namenjeni za lečenje peruti. Oni sadrže različite sastojke, uključujući salicilnu kiselinu, cink i selen sulfid. Opcije na recept su takođe dostupne preko vašeg dermatologa.

Dr Gohara dodaje da se lekovi protiv gljivica ponekad koriste za lečenje peruti, kao i antiinflamatorni lokalni steroidi (ako je perut povezana sa upalom ili masnim skalpom).

Psorijaza temena može biti teška za lečenje zbog vlasi koje pokrivaju lezije na koži. Lekari obično počinju sa lokalnim lekovima za upale na recept u obliku steroida.

Fototerapija, koja koristi UV svetlo za usporavanje rasta ćelija, takođe se koristi za lečenje psorijaze. Za psorijazu vlasišta, lekar može da koristi ručni uređaj za fototerapiju sa češljem da posebno cilja to područje.

- Kao dermatolozi, uvek govorimo ljudima da izbegavaju UV zrake, ali to je veoma efikasan antiinflamatorni lek - kaže dr Gohara.

Prenela: O.M.

(izvor: GoodHousekeeping/Zdravlje Kurir)