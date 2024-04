10 simptoma oralnog raka: Ako ih prati kočenje vrata, glavobolja i kratah dah, odmah se javite lekaru

Ovaj problem postaje posebno opasan ako se širi tj. „metastazira" na druge delove tela, što se dešava u oko 3 do 7 odsto slučajeva oralnog karcinoma. Na sreću, većina slučajeva oralnog karcinoma se može lečiti, sve dok pacijent blagovremeno dobije dijagnozu i lečenje.

Česti simptomi oralnog raka

Ako se rak usne šupljine ne leči, simptomi se mogu pogoršati. Kao i kod drugih karcinoma, zdravstveni radnici kao što su parodontolozi (stomatolozi specijalizovani za oralne bolesti) ili otolaringolozi (specijalisti za uho, grlo i nos) postavljaju bolest na osnovu težine vašeg stanja i koliko je se proširio.

Najčešći znaci upozorenja oralnog raka uključuju: uporne rane na tkivima usta, desni, jezika, grla ili usana

crvene ili bele mrlje u grlu

utrnulost u delovima usta ili jezika

krvarenje u desnima, jeziku i usnama

bol u grlu, promuklost ili gubitak glasa

bol ili poteškoće sa žvakanjem, gutanjem ili govorom

osećaj kvržice u vratu

poteškoće u pomeranju jezika ili vilice

oticanje vilice

bol u uhu

Simptomi faze 0

Stadijum 0 je pre-simptomatski stadijum oralnog karcinoma i nema širenja ćelija raka na limfne čvorove (poznatih kao metastaze). Iako nema simptoma, zdravstveni radnici mogu otkriti abnormalne skvamozne ćelije - ćelije koje oblažu usta, jezik i grlo. Ove ćelije imaju potencijal da postanu kancerogene (ili „maligne“).

Simptomi faze I

U prvoj fazi oralnog karcinoma, tumori su manji od dva centimetra u prečniku i pet milimetara ili manje duboki. Maligne ćelije u ovoj fazi nalaze se u tkivima usta, usana ili grla, ali se nisu proširile na okolna tkiva, limfne čvorove ili organe u drugim delovima tela, kao što su pluća.

Simptomi faze II

Prema AJCC-u (American Joint Committee on Cancer) postoje dve definicije oralnog karcinoma II stadijuma. U ovim slučajevima, kancerozni tumori su ili između dva i četiri centimetara u prečniku i između pet i 10 milimetara dubine. U ovoj fazi, ćelije raka nisu počele da se šire u druga tkiva, tako da nisu prisutne u limfnim čvorovima ili drugim organima. Ali možda ćete početi da primećujete simptome koji utiču na vaša usta, grlo ili usne.

Simptomi faze III

U trećem stadijumu oralni karcinom je značajno uznapredovao i postao istaknut u ustima i u nekim slučajevima počinje da se širi na limfne čvorove.

Tumori su veći od četiri centimetra u prečniku u ustima ili u dnu jezika, bez znakova širenja na limfne čvorove ili druge delove tela

Tumori bilo koje veličine u tkivima koji okružuju grlo i šire se na jedan limfni čvor, koji otiče do tri milimetara ili manje, ali nigde drugde. Ako se oralni rak proširi na vaše limfne čvorove, to može dovesti do simptoma kao što su bolno gutanje i osećaj kvržice u vratu.

Simptomi faze IV

Ako imate stadijum IV, najnapredniji stadijum oralnog raka, onda je počeo da se širi na okolna tkiva, limfne čvorove i udaljenije organe.

Tumori mogu biti bilo koje veličine koji se mogu ili ne moraju aktivno širiti u okolna tkiva, kao što su kosti vilice ili lica, govorni aparat (larinks), mišići, sinusi i koža na licu ili nosu. Otok u obližnjem limfnom čvoru je čest.

Tumori se šire u tkiva, kao i jedan limfni čvor na istoj ili suprotnoj strani. Limfni čvor obično otiče na preko tri centimetra u prečniku.

Tumori su se proširili ne samo na okolne strukture i limfne čvorove, već i na druge delove tela, kao što su pluća.

Kada treba posetiti lekara?

Ako sumnjate na oralni rak, ključno je da dobijete savet i pomoć lekara što je pre moguće, jer ova bolest može brzo da napreduje. Rano otkrivanje ove boelsti značajno poboljšava rezultate lečenja. Jedna studija je pokazala da 90% onih koji su otkrili problem u stadijumu I i dobili lečenje preživeli su u narednih pet godina. Ovaj broj je pao na 45% među onima sa stadijumom IV.

Ako osećate bilo kakve simptome oralnog karcinoma duže od dve nedelje, javite se svom lekara. Uporne rane ili otok, kvržice na vratu i drugi tipični znaci ovog problema mogu značiti da vam je potrebna pomoć.

Javite se lekaru ako imate i ove prateće simptome: groznica

jeza

pogoršanje neželjenih efekata nakon zračenja ili hemoterapije, kao što su mučnina i povraćanje

kratak dah

jaka glavobolja

kočenje vrata

krv u urinu

Prenela: O.M.

