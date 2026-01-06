Slušaj vest

Dr Džaban Mur, specijalista funkcionalne medicine podelio je uobičajene simptome koji ukazuju da vaša jetra možda ne radi dobro – i svi ovi simptomi se pojavljuju na vašoj koži.

Jetra je jedan od najvećih organa u telu i pomaže u filtriranju krvi i uklanjanju toksina iz tela. Međutim, toksičnost jetre, ili toksični hepatitis, je stanje u kojem se jetra upali zbog izlaganja određenim toksičnim supstancama kao što su alkohol, hemikalije, lekovi ili dijetetski suplementi.

Toksični hepatitis može trajno oštetiti jetru, što dovodi do nepovratnog ožiljavanja tkiva jetre (ciroza), disfunkcije jetre i otkazivanja jetre, stanja koja mogu biti opasna po život.

Prema najnovijim podacima, bolesti jetre uzrokuju oko dva miliona smrtnih slučajeva godišnje, što čini četiri procenta svih smrtnih slučajeva (jedan od svakih 25 smrtnih slučajeva širom sveta). Približno dve trećine svih smrtnih slučajeva povezanih sa jetrom javljaju se kod muškaraca, prema PubMed-u.

Uobičajeni simptomi problema sa jetrom uključuju: žuticu

umor

bol u stomaku

groznicu

Međutim, mogu postojati i drugi manje sumnjivi, blaži znaci, poput osipa, svraba kože i crvenila lica, izveštava Dejli mejl.

- Kada je protok žuči usporen, jetra je preopterećena, hormoni postaju neuravnoteženi i toksini se nakupljaju - što dovodi do vidljivih kožnih simptoma - objašnjava dr Mur u videu na Instagramu.

Kada je protok žuči usporen, jetra je preopterećena, hormoni postaju neuravnoteženi i toksini se nakupljaju Foto: Shutterstock

Evo nekih uobičajenih kožnih simptoma na koje bi trebalo da obratite pažnju:

Dermatitis i osip u ustima

Toksičnost jetre može dovesti do toga da telo ne apsorbuje efikasno određene hranljive materije, poput vitamina B2 i cinka. Prema pregledu iz 2022. godine objavljenom u časopisu Nutrients Journal, česta komplikacija nedostatka cinka je dermatitis, kožno stanje koje može izazvati upalu, crvenilo i osip, uključujući osip oko usta.

Dermatitis se često javlja kao iritacija kože oko usana i izgleda kao osip sa malim plikovima ili izbočinama koje izgledaju čvrsto.

Još jedan mogući uzrok dermatitisa na licu je nedostatak vitamina B2, što može ukazivati na degeneraciju jetre, jer je jetra jedan od ključnih organa kojem je potreban ovaj specifični hranljivi sastojak da bi pravilno funkcionisao, prema rečima dr Mura.

Prošireni kapilari

Uvećani krvni sudovi na grudima, stomaku, licu ili rebrima jedan su od prvih znakova disfunkcije jetre.

Pošto jetra igra ključnu ulogu u regulisanju sastava krvi kroz prečišćavanje, problemi sa jetrom mogu izazvati disfunkciju krvnog pritiska. Ovo može uticati na nivoe hormona i procese u celom telu, što se može manifestovati kao takozvane "paučinaste vene", takođe nazvane telangiektazijama.

To su mali prošireni krvni sudovi koji se pojavljuju kao crvene ili plave linije na koži, često podsećajući na paukovu mrežu. "Paučinaste vene" takođe mogu biti rani znak nealkoholne masne bolesti jetre (NAMBJ), gde se molekuli masti nakupljaju u jetri - potencijalno usporavajući protok krvi i stvarajući ugruške u venama.

Oštećena jetra može imati problema sa obradom i eliminacijom toksina i žuči. To može iritirati nervne završetke i izazvati uporan svrab po celom telu, uključujući i lice. Foto: Shutterstock

Svrab i potamnjenje kože

Oštećena jetra može imati problema sa obradom i eliminacijom toksina i žuči, što dovodi do nakupljanja žučnih soli u krvotoku. Ovo može iritirati nervne završetke i izazvati uporan svrab po celom telu, uključujući i lice.

Stručnjaci preporučuju izbegavanje češanja svrbežnog područja, jer to može povećati iritaciju nerava i pogoršati stanje. Iako se opcije lečenja razlikuju u zavisnosti od težine svraba, tipična rešenja uključuju upotrebu blagih sapuna i lekova na recept.

Prekomerno nakupljanje molekula masti u jetri takođe može dovesti do akantoze nigrikansa, stanja koje stvara tamne, baršunaste mrlje kože u naborima vrata i ispod pazuha.

Upala u jetri usled nakupljanja masti smanjuje njenu sposobnost da reaguje na insulin, koji luči pankreas i signalizira telu da proizvodi glukozu - šećer. Ovo ometa njenu sposobnost da obrađuje glukozu i insulin, čineći telo otpornim na ovaj hormon. Kada ćelije postanu otporne na insulin, telo proizvodi više insulina da bi to kompenzovalo, što dovodi do hiperinsulinemije (visok nivo insulina u krvi).

Višak insulina može ubrzati rast ćelija kože u telu, što na kraju dovodi do zadebljanja spoljašnjeg sloja kože - uzrokujući njeno potamnjenje.

Oštećenje jetre takođe može dovesti do hormonskog disbalansa i promena u sposobnosti jetre da metaboliše hormone - što rezultira promenama u pigmentaciji kože koje mogu dovesti do sivkastog tena na licu i tamnije kože u naborima vrata.

Iako ovo crvenilo lica, koje često pogađa obraze i nos, samo po sebi nije direktan pokazatelj toksičnosti jetre, povezano je sa masnim bolestima jetre Foto: Shutterstock

Rozacea

Rozacea je hronična inflamatorna bolest kože koju karakteriše crvenilo lica, vidljivi krvni sudovi, papule i pustule, i mnoštvo drugih neprijatnih simptoma, najčešće lokalizovanih na licu, koji često izazivaju nelagodnost i stid kod osobe koja pati. Najčešće pogađa žene između 30 i 50 godina, sa svetlom i osetljivom kožom.

Iako ovo crvenilo lica, koje često pogađa obraze i nos, samo po sebi nije direktan pokazatelj toksičnosti jetre, povezano je sa masnim bolestima jetre kao što su NAFLD (nealkoholna masna bolest jetre) i NASH (nealkoholni steatohepatitis).

Kod nealkoholne masne bolesti jetre, mast se nakuplja u jetri, što može izazvati oštećenje jetre, a ponekad i upalu. Neka istraživanja sugerišu da NAFLD i NASH mogu uticati na gene koji regulišu folikule dlake i ćelije koje proizvode sebum, što može pokrenuti razvoj rozacee.

Prema rečima dr To Mura, iako članak iz 2017. godine sugeriše da rozacea može biti vidljiv znak disfunkcije jetre, ne moraju svi koji pate od rozacee nužno imati probleme sa jetrom.