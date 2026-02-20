Slušaj vest

Psorijaza je hronična, česta bolest kože, od koje boluje jedan odsto stanovništva. Pacijenti imaju promene u vidu crvenih pečata koji se perutaju, a nalaze se obično na laktovima, kolenima, donjem delu leđa i vlasištu, mada neretko budu zahvaćeni i nokti. Kod oko trećine pacijenata koji boluju od psorijaze će se u nekom trenutku javiti zapaljenje zglobova, odnosno javiće se psorijazni artritis. Više o tome za naš portal govori dr Ivica Jeremić, reumatolog.

Rani simptomi psorijaznog artritisa

Psorijazni artritis se najčešće javlja više godina nakon pojave psorijaze. Manji broj pacijenata razvija istovremeno psorijazu i psorijazni artritis, a vrlo retko se prvo javi artritis, pa tek nakon više godina promene na koži.

- Najveći rizik za razvoj psorijaznog artritisa imaju pacijenti koji imaju izraženu psorijazu, oni koji imaju psorijazu noktiju, psorijazu vlasišta, psorijazu na polnim organima, kao i pacijenti koji već u porodici imaju nekog obolelog od psorijaznog artritisa. Pušenje i gojaznost povećavaju rizik od nastanka psorijaznog artritisa - navodi dr Jeremić.

Ova bolest može da zahvati bilo koji zglob, a najčešće zahvata velike zglobove kao što su kolena ili skočni zglobovi. Takođe su vrlo često zahvaćene tetive, pa pacijenti često imaju bolove u Ahilovim tetivama ili bolove u ramenima. Nekada se javlja otok celog prsta, pa prsti podsećaju na kobasicu, što se u medicini zove kobasičasti prst i vrlo je karakterističan za psorijazu, napominje naš sagovornik.

Najveći rizik za psorijazni artritis imaju pacijenti sa teškom psorijazom, porodičnom istorijom bolesti, kao i oni sa viškom kilograma ili koji puše Foto: Shutterstock

- Kod jednog manjeg broja pacijenata psorijazni artritis može da zahvati kičmeni stub i da bude razlog za hronični bol u leđima. Iz tog razloga, kod svih pacijenata koji boluju od psorijaze, a imaju bol u zglobovima koji duže traje, mora da se obavi pregled reumatologa - ističe reumatolog.

Kada je neophodan reumatolog?

Pacijenti bi uvek trebalo da se obrate reumatologu ako im otekne neki zglob, ako su im ujutru zglobovi ukočeni duže od pola sata, ili pak ako imaju bol u predelu kičmenog stuba koji ih budi noću, koji se pogoršava u mirovanju i koji je praćen dugotrajnom jutarnjom ukočenošću.

- Kod mnogih pacijenata, kod kojih postoji psorijazni artritis, u krvi nisu povećani faktori zapaljenja, kao što su sedimentacija i CRP, koji su obično povišeni u zapaljenskim bolestima, što nekada može da navede na pogrešan zaključak da pacijent nema artritis. Iz tog razloga je za postavljanje dijagnoze najvažnije uraditi dobar reumatološki pregled, a od velike pomoći može da bude ultrazvučni ili rendgenski pregled zglobova. Za dijagnostiku zahvatanja kičmenog stuba u okviru psorijaznog artritisa, često je neophodno uraditi magnetnu rezonancu - objašnjava dr Jeremić.

Kod nekih osoba psorijazni artritis je relativno blag, pa se zbog toga nikada ne jave lekaru, već sve vreme misle da je to posledica starenja, reume ili preteranog rada. Ipak kod značajnog broja pacijenata psorijazni artritis je ozbiljna bolest koja može da ostavi trajne posledice na zglobove i dovede do invalidnosti, pa iz tog razloga ne treba odlagati posetu reumatologu ako postoje bolovi u zglobovima, naglašava reumatolog. Takođe je pokazano da ako se sa dijagnozom kasni više od šest do 12 meseci, to dovodi do značajno loših ishoda po pacijente.

Kod nekih pacijenata psorijazni artritis je relativno blag, pa se zbog toga nikada ne jave lekaru, već sve vreme misle da je to posledica starenja, reume ili preteranog rada Foto: airdone/Shutterstock

Rizik od metaboličkog sindroma i gihta Pacijenti koji boluju od psorijaze i psorijaznog artritisa često imaju metabolički sindrom, odnosno gojazni su, imaju povišen krvni pritisak i povišene masnoće u krvi i često nose veliki rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Pored toga, u krvi im je često povišena mokraćna kiselina i neretko mogu da dobiju i giht, opominje dr Jeremić.

Glavni faktori rizika za psorijazni artritis

Pridržavanje zdravog stila života je izuzetno važno za osobe sa psorijaznim artritisom. S jedne strane, dokazano je da to utiče na aktivnost same bolesti, a sa druge strane smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

- Pacijenti koji konzumiraju alkohol često imaju značajno teže oblike psorijaze. Pušenje je dobro poznat faktor rizika za nastanak i pogoršanje psorijaze. S druge strane, redukcija telesne težine, odnosno manji unos kalorija, značajno smanjuje aktivnost i psorijaze i psorijaznog artritisa. Takođe, redukcija telesne težine značajno popravlja odgovor na neke biološke lekove koji se koriste za lečenje psorijaze i psorijaznog artritisa - sugeriše doktor.

Interesantno je da lekovi za mršavljenje, o kojima se danas puno priča, takođe mogu vrlo povoljno da utiču na tok psorijazne bolesti.

Biološki lekovi značajno poboljšavaju stanje

Za lečenje psorijaze i psorijaznog artritisa danas postoji čitav niz lekova. Naročito su moćni takozvani biološki lekovi, koji su potpuno promenili život pacijenata koji boluju od psorijaze i psorijaznog artritisa.

- Interesantno je da sa nekim od ovih lekova čak 60 odsto njih više nema uopšte promene na koži. Vrlo je značajno da pacijenti koji imaju psorijazu, a leče se biološkim lekovima, značajno ređe razvijaju psorijazni artritis. Lečenje psorijazne bolesti nije samo važno zbog sprečavanja trajnih oštećenja zglobova, već se lečenjem postiže i smanjivanje učestalosti kardiovaskularnih bolesti, koje često prate psorijazu i psorijazni artritis.

Ishrana bogata ribom, povrćem i maslinovim uljem može ublažiti zapaljenje i poboljšati simptome psorijaze Foto: Shutterstock

Zdrav stil života pomaže u kontroli psorijaznog artritisa

Ishrana bogata ribom, povrćem, maslinovim uljem umiruje zapaljenje u psorijazi. U nekim ispitivanjima je pokazano da unos omega-3 masnih kiselina u vidu suplemenata može da smanji promene na koži i deluje povoljno na bol u zglobovima kod psorijaznog artritisa. I na kraju ne smemo da zaboravimo stres kao veoma važan okidač bolesti, opominje reumatolog.

- Stanje mnogih pacijenata se u stresu mnogo pogoršava. Nažalost, mnogi pacijenti zbog promena na koži i bola u zglobovima često pate od depresije i anksioznosti. Lečenje depresije i anksioznosti je od izuzetnog značaja za celokupni ishod lečenja, a često se zanemaruje - poručuje dr Ivica Jeremić.

