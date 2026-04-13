Da li imate migrene praćene vizuelnim smetnjama, poput svetlucanja ili „cik-cak“ linija pred očima? Ova vrsta migrene, poznata kao migrena sa aurom, povezuje se sa većim rizikom od bolesti srca i moždanog udara.

Migrena nije „samo glavobolja“. U pitanju je složeno stanje koje može biti povezano i sa zdravljem srca i krvnih sudova. Posebno se izdvaja migrena sa aurom, koja nosi nešto veći rizik. Osim toga, česte migrene mogu podstaći upalne procese u organizmu, što dodatno povećava rizik od kardiovaskularnih problema.

Da li su migrene povezane sa bolestima srca?

Prema istraživanju objavljenom 2009. godine u časopisu Neurology, osobe koje imaju migrenu sa aurom imaju značajno veći rizik od bolesti srca, srčanog udara i moždanog udara.

Migrena sa aurom podrazumeva pojavu „upozoravajućih“ simptoma pre same glavobolje – najčešće su to vizuelne ili senzorne smetnje. S druge strane, osobe koje imaju migrene bez aure uglavnom nemaju isti povećan rizik.

Stručnjaci objašnjavaju da ta veza verovatno ima veze sa načinom na koji funkcionišu krvni sudovi. Kod migrene dolazi do promena u protoku krvi i aktivnosti krvnih sudova, a slični procesi mogu uticati i na srce i mozak.

Migrena sa aurom podrazumeva pojavu „upozoravajućih“ simptoma pre same glavobolje – najčešće su to vizuelne ili senzorne smetnje Foto: Shutterstock

Zašto postoji ova povezanost?

Postoji nekoliko mogućih objašnjenja:

Promene u krvnim sudovima – način na koji se krvni sudovi šire i skupljaju može igrati ulogu i kod migrene i kod bolesti srca

način na koji se krvni sudovi šire i skupljaju može igrati ulogu i kod migrene i kod bolesti srca Upala u organizmu – česte migrene mogu biti povezane sa hroničnom, dugotrajnom upalom, koja povećava rizik od srčanih bolesti

česte migrene mogu biti povezane sa hroničnom, dugotrajnom upalom, koja povećava rizik od srčanih bolesti Zajednički faktori rizika – pušenje, visok krvni pritisak, gojaznost i nedostatak fizičke aktivnosti

pušenje, visok krvni pritisak, gojaznost i nedostatak fizičke aktivnosti PFO (mali otvor na srcu) – kod nekih ljudi postoji mali otvor između srčanih pretkomora (tzv. patent foramen ovale), koji se dovodi u vezu sa migrenom sa aurom i povećanim rizikom od moždanog udara, ali se ova veza još istražuje. Šta je migrena sa aurom?

Aura je faza koja se kod nekih ljudi javlja neposredno pre migrene. Može trajati nekoliko minuta do sat vremena i predstavlja svojevrsno upozorenje.

Najčešći oblici aure su:

Vizuelna aura – bljeskovi svetla, tačkice, „cik-cak“ linije ili zamagljen vid

bljeskovi svetla, tačkice, „cik-cak“ linije ili zamagljen vid Senzomotorna aura – trnjenje, utrnulost ili slabost u rukama ili nogama

trnjenje, utrnulost ili slabost u rukama ili nogama Govorna (disfazična) aura – otežan govor, mumlanje ili nerazgovetan izgovor

Mogu se javiti i zujanje u ušima, vrtoglavica ili osećaj dezorijentacije.

Kod migrena sa aurom mogu se javiti i zujanje u ušima, vrtoglavica ili osećaj dezorijentacije Foto: Shutterstock

Da li migrena može izazvati srčane probleme?

Važno je naglasiti: migrena sama po sebi ne izaziva bolesti srca.

Ona se pre može posmatrati kao znak upozorenja – signal da bi trebalo obratiti više pažnje na zdravlje krvnih sudova. Kod osoba koje često imaju migrene, naročito sa aurom, preporučuje se:

redovno merenje krvnog pritiska

prestanak pušenja

kontrola stresa

konsultacija sa lekarom o ukupnom kardiovaskularnom riziku

Dobra vest je da je ukupan rizik i dalje relativno nizak, posebno kod mlađih i inače zdravih osoba.

Da li su lekovi za migrenu bezbedni za srčane bolesnike? Neki od najčešćih lekova za migrenu, tzv. triptani, deluju tako što sužavaju krvne sudove kako bi ublažili bol. Međutim, isti efekat može smanjiti dotok krvi do srca.

Zbog toga ovi lekovi mogu povećati rizik od srčanog i moždanog udara kod osoba koje već imaju srčane probleme ili faktore rizika. Istraživanja pokazuju da skoro polovina osoba sa migrenom ima neki oblik kardiovaskularnog rizika, zbog čega triptani nisu uvek bezbedan izbor.

Srećom, danas postoje i noviji lekovi koji ne utiču na sužavanje krvnih sudova i smatraju se bezbednijom opcijom za ove pacijente.

Prevencija bolesti srca podrazumeva prestanak pušenja, kontrola krvnog pritiska, održavanje zdrave telesne težine Document specific alt text Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik?

Prevencija migrene:

odgovarajuća terapija

savremeni lekovi (npr. CGRP inhibitori)

suplementi i druge metode (poput neuromodulacije)

Prevencija bolesti srca podrazumeva:

prestanak pušenja

kontrola krvnog pritiska

održavanje zdrave telesne težine Promene načina života koje pomažu

Za kontrolu migrene, ali i zaštitu srca, preporučuje se:

prepoznavanje i izbegavanje okidača migrene

zdrava ishrana

redovna fizička aktivnost

dovoljno sna

kontrola holesterola i krvnog pritiska

Istraživanja pokazuju da upravo ove navike mogu značajno smanjiti učestalost i jačinu napada migrene.

Za kontrolu migrene, ali i zaštitu srca, preporučuje se kontrola holesterola, dovoljno sna, zdrava ishrana Foto: Shutterstock

Zaključak

Iako se migrena često doživljava kao „obična glavobolja“, sve više dokaza ukazuje na to da može biti povezana sa zdravljem srca. Posebno je važna migrena sa aurom, koja se u nekim slučajevima dovodi u vezu sa većim rizikom od moždanog i srčanog udara.

Glavni razlozi za ovu povezanost verovatno su promene u krvnim sudovima, sklonost ka stvaranju ugrušaka i upalni procesi u organizmu.

Dobra vest je da se uz pravovremenu kontrolu i zdrave životne navike rizici mogu značajno smanjiti.