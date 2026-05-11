Moždani udar je životno ugrožavajuće medicinsko stanje koje nastaje kada se prekine dotok krvi u deo mozga, što dovodi do odumiranja moždanih ćelija i može imati ozbiljne posledice. Neurolog je podelio tri uobičajene, naizgled bezazlene navike koje izbegava zbog njihovog potencijala da povećaju rizik od moždanog udara, a neke od njih bi mogle biti neočekivane.

Moždani udar može da utiče na govor i pokrete i često zahteva dug oporavak. Reč je o hitnom stanju koje zahteva momentalnu medicinsku pomoć u bolnici jer može biti opasno po život. Simptomi se najčešće javljaju iznenada i uključuju slabost lica i ruku, kao i otežan ili nejasan govor. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da se ovi znaci najlakše pamte kroz skraćenicu FAST (BRZO): lice, ruke, govor i vreme za hitan poziv 194.

Dr Bajbing Čen je dvostruko sertifikovani neurolog, lekar-naučnik i biostatističar koji koristi društvene mreže da promoviše „zdravlje mozga“.

U nedavno objavljenom videu na TikToku, koji je imao više od pet miliona pregleda, podelio je tri svakodnevne navike koje izbegava kako bi održao mozak u vrhunskoj formi.

Obraćajući se direktno u kameru, rekao je: "Evo tri stvari koje ne radim kao neurolog jer sam video da se moždani udari događaju na ovaj način."

Izbegavanje energetskih pića

Neurolog je prvo naveo da izbegava energetska pića.

- Prvo, ne pijem energetska pića. Držim se obične kafe jer mnoga sadrže veoma visok nivo kofeina, često iznad preporučene dnevne doze za odrasle - objasnio je neurolog.

Prekomerna konzumacija gaziranih pića može povećati rizik od moždanog udara zbog negativnog uticaja na krvni pritisak i metabolizam Foto: Shutterstock

Dodao je da se u tim napicima često nalaze i drugi stimulansi poput guarane i taurina, koji mogu pojačati efekte kofeina. Ova kombinacija može da poremeti regulaciju krvnih sudova i poveća rizik od opasnih srčanih aritmija, a one mogu dovesti do stvaranja ugrušaka koji mogu izazvati moždani udar.

Takođe je upozorio da je kod nekih napitaka uočen i prekomeran unos vitamina B, koji može dovesti do oštećenja nerava.

Greške u vežbanju

Druga navika odnosi se na način vežbanja. 

- Ne radim maksimalna ponavljanja niti dižem teške tegove uz zadržavanje daha - istakao je.

Objasnio je da takozvani Valsalvin manevar tokom dizanja tegova može dovesti do ekstremnog skoka krvnog pritiska.

- To predstavlja ogroman pritisak na krvne sudove u mozgu i video sam da može izazvati krvarenje u mozgu. Naglasio je da se snaga može graditi bezbednije uz kontrolisano disanje, izdisaj tokom napora i umerenije težine sa više ponavljanja.

Oprez sa zahtevnim joga položajima

Treća navika odnosi se na određene joga položaje.

- Joga je generalno odlična za zdravlje, ali neke poze koje dovode vrat u ekstremnu ekstenziju ili fleksiju mogu biti rizične - rekao je.

Važno je naglasiti da se ovi rizici odnose pre svega na nepravilno izvođenje položaja, ekstremne pokrete i vežbanje bez nadzora. Umereno vežbanje joge, uz pravilno vođenje obučenog instruktora i poštovanje granica sopstvenog tela, smatra se bezbednim i korisnim za većinu ljudi. Stručni nadzor pomaže da se izbegnu pogrešni položaji i prekomerno opterećenje vrata, čime se značajno smanjuje rizik od povreda i omogućavaju svi pozitivni efekti joge na zdravlje i opuštanje organizma.

Određene joga poze koje previše opterećuju vrat mogu, u retkim slučajevima, povećati rizik od oštećenja krvnih sudova i moždanog udara Foto: Shutterstock

Objasnio je da u retkim slučajevima takvi pokreti mogu izazvati disekciju krvnog suda, odnosno pucanje zida arterije, što može dovesti do moždanog udara.

Zbog toga je važno izbegavati ekstremno opterećenje vrata i biti svestan položaja tokom vežbanja.

NHS i stručnjaci ističu da je moždani udar hitno stanje i da brzo reagovanje može spasiti život i smanjiti posledice.

Izvor: Mirror.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs

