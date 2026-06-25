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Redovno i pravilno prilagođeno vežbanje može značajno smanjiti bol, ukočenost i poboljšati pokretljivost kod osoba sa reumatoidnim artritisom

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Redovna fizička aktivnost jedan je od najefikasnijih načina za ublažavanje simptoma reumatoidnog artritisa. Evo sedam vežbi koje stručnjaci preporučuju za smanjenje bola, ukočenosti i održavanje zdravlja zglobova.

Reumatoidni artritis (RA) je hronična autoimuna bolest koja pogađa zglobove, uzrokujući bol, otok, ukočenost i smanjenu pokretljivost. Mnogi oboleli izbegavaju fizičku aktivnost iz straha da bi ona mogla pogoršati simptome. Međutim, stručnjaci ističu da je suprotno tačno – pravilno odabrana i redovna vežba može biti jedan od najvažnijih saveznika u kontroli bolesti.

Pored toga što pomaže u očuvanju funkcije zglobova, fizička aktivnost doprinosi jačanju mišića, poboljšava kondiciju i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, kojima su osobe sa reumatoidnim artritisom više izložene nego opšta populacija.

Ovo su sedam vrsta vežbi koje se najčešće preporučuju osobama sa reumatoidnim artritisom:

Redovna fizička aktivnost jedan je od najefikasnijih načina za ublažavanje simptoma reumatoidnog artritisa Foto: Shutterstock

Vežbe u vodi

Vežbanje u vodi se smatra jednim od najboljih oblika aktivnosti za ljude sa bolovima u zglobovima. Potisak vode smanjuje opterećenje zglobova, omogućavajući vam da izvodite pokrete koji bi mogli biti neprijatni ili bolni na suvom.

Plivanje, hodanje kroz bazen ili vodeni aerobik mogu pomoći u smanjenju ukočenosti, poboljšanju pokretljivosti i povećanju ukupne fizičke kondicije. Programi hidroterapije tople vode se posebno preporučuju jer toplota dodatno opušta mišiće i ublažava nelagodnost.

Tai či

Tai či je drevna kineska metoda vežbanja koja kombinuje spore, kontrolisane pokrete sa tehnikama disanja i koncentracije.

Može pomoći u poboljšanju ravnoteže, koordinacije i fleksibilnosti kod ljudi sa reumatoidnim artritisom. Pored fizičkih koristi, mnogi učesnici prijavljuju smanjenje stresa i osećaja napetosti, što može pozitivno uticati na ukupni kvalitet života.

Biciklizam

Aerobna aktivnost je važan deo zdravstvene zaštite za osobe sa reumatoidnim artritisom. Vožnja bicikla je odličan izbor jer vam omogućava da poboljšate kardiovaskularnu kondiciju uz minimalno opterećenje kolena, kukova i zglobova.

Aerobna aktivnost je važan deo zdravstvene zaštite za osobe sa reumatoidnim artritisom Foto: Shutterstock

Za ljude koji nisu spremni da voze napolju, bicikl za vežbanje može biti podjednako efikasna alternativa. Redovna vožnja bicikla doprinosi većoj izdržljivosti, boljoj kondiciji i lakšem održavanju zdrave telesne težine.

Hodanje

Hodanje je jedna od najpristupačnijih aktivnosti koju skoro svako može da uključi u svoju svakodnevnu rutinu.

Redovne šetnje pomažu u održavanju pokretljivosti zglobova, poboljšavaju cirkulaciju i doprinose boljoj fizičkoj spremnosti. Stručnjaci preporučuju postepeno povećanje trajanja i intenziteta hodanja, u zavisnosti od individualnih mogućnosti i trenutnog stanja bolesti.

Joga

Joga kombinuje istezanje, kontrolisano disanje i vežbe snage, zbog čega može biti veoma korisna za ljude sa reumatoidnim artritisom.

Redovna vežba može pomoći u povećanju fleksibilnosti, jačanju mišića i poboljšanju držanja. Neka istraživanja takođe sugerišu da joga može imati pozitivan efekat na raspoloženje i smanjiti umor, što je čest simptom hroničnih inflamatornih bolesti.

Istezanje

Jutarnja ukočenost je jedan od najčešćih simptoma reumatoidnog artritisa, zbog čega stručnjaci ističu važnost svakodnevnog istezanja.

Posebna pažnja se preporučuje na ruke, zglobove, ramena, leđa i noge. Redovno istezanje može pomoći u održavanju opsega pokreta i olakšati obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su oblačenje, kuvanje ili rad na računaru.

Jutarnja ukočenost je jedan od najčešćih simptoma reumatoidnog artritisa, zbog čega stručnjaci ističu važnost svakodnevnog istezanja Foto: Shutterstock

Trening snage

Iako mnogi ljudi misle da su tegovi rezervisani za potpuno zdrave ljude, umeren trening snage može biti veoma koristan i za osobe sa reumatoidnim artritisom.

Jačanje mišića povećava stabilnost zglobova i smanjuje opterećenje na njih tokom svakodnevnih aktivnosti. Trening se može izvoditi sa laganim tegovima, elastičnim trakama ili sopstvenom težinom, a preporučuje se dva do tri puta nedeljno uz stručni nadzor ili prethodnu konsultaciju sa lekarom.

Kako bezbedno vežbati sa reumatoidnim artritisom?

Važno je slušati svoje telo, izbegavati nagle pokrete i postepeno povećavati opterećenje kako biste smanjili rizik od povreda.