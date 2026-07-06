Pravilno odabrane vežbe sa malim opterećenjem mogu usporiti propadanje zglobova, smanjiti bol i očuvati pokretljivost u starosti

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Kako hrskavica i tečnosti u zglobovima prirodno opadaju sa godinama, mnogi se plaše da bi vežbanje moglo ubrzati njihovo trošenje. Međutim, istraživanja pokazuju suprotno – pravilna fizička aktivnost može pomoći u očuvanju zdravlja zglobova, smanjenju bola i održavanju pokretljivosti.

Kako zglobovi stare

Sa godinama se smanjuje količina hrskavice i sinovijalne tečnosti koja podmazuje zglobove i omogućava glatko kretanje. Pošto hrskavica nema dobro snabdevanje krvlju, njena regeneracija je ograničena.

Kako hrskavica i tečnosti u zglobovima prirodno opadaju sa godinama, mnogi se plaše da bi vežbanje moglo ubrzati njihovo trošenje, što nije istina Foto: Shutterstock

Ovaj proces postepenog propadanja poznat je kao osteoartritis i pogađa stotine miliona ljudi širom sveta, najčešće u kolenima, kukovima i kičmi.

Zašto vežbanje štiti zglobove

Kretanje pomaže da se sinovijalna tečnost ravnomerno rasporedi po zglobovima, čime se obezbeđuju hranljive materije za hrskavicu i smanjuje trenje.

Pored toga, mišići oko zglobova deluju kao amortizeri, pa njihovo jačanje smanjuje opterećenje na same zglobove. Istraživanja pokazuju da vežbe snage, posebno za kvadricepse, značajno smanjuju bol u kolenima.

Ravnoteža i kontrola pokreta

Sa godinama slabi propriocepcija – sposobnost tela da prepozna položaj i kretanje. To može dovesti do neravnomernog opterećenja zglobova i bržeg habanja.

Vežbe na različitim i nestabilnim površinama pomažu da se ova sposobnost održi, jer aktiviraju mišiće i stabilizuju zglobove.

Najbolje vežbe sa malim uticajem za zdravo starenje

Tai či, blagi oblik vežbanja zasnovan na nežnim pokretima i tehnikama disanja, je još jedna opcija. Istraživanja pokazuju da može biti jednako efikasan kao i fizikalna terapija za ljude sa osteoartritisom kolena. Joga takođe može pomoći u jačanju mišića oko zglobova i poboljšanju vaše ukupne fleksibilnosti.

Hodanje po neravnom terenu, kao što su travnate, šljunkovite ili žbunaste staze, može pomoći u održavanju propriocepcije Foto: Shutterstock

Hodanje zaslužuje poseban pomen. Hodanje po neravnom terenu, kao što su travnate, šljunkovite ili žbunaste staze, može pomoći u održavanju propriocepcije. Jedna studija iz 2026. godine otkrila je da trening na nestabilnoj površini značajno poboljšava posturalnu kontrolu kod starijih osoba.

Još jedan sistematski pregled je otkrio da vežbe koje su izazivale ravnotežu učesnika smanjuju stopu padova za oko 23 odsto. Ovo je važno, s obzirom na to da su padovi vodeći uzrok smrti povezanih sa povredama kod odraslih starijih od 65 godina.

Kako bezbedno početi?

Početak ne mora biti zahtevan:

počnite sa kratkim šetnjama po travi, pesku ili šljunku

vežbajte stajanje na jednoj nozi nekoliko sekundi dnevno

koristite oslonac pri vežbanju ravnoteže

postepeno povećavajte težinu vežbi