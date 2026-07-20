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Da li je moguće da samo miris čokolade može da poboljša rezultate tokom treninga?

Novo istraživanje pokazuje da izlaganje mirisu tamne ili mlečne čokolade neposredno pre i tokom vežbanja može povećati broj ponavljanja, a da vežbači pritom ne osećaju veći napor.

Sam miris čokolade mogao bi da utiče na fizičke performanse

Većina ljudi čokoladu povezuje sa zadovoljstvom i poslasticom nakon treninga, ali nova studija objavljena u časopisu Frontiers in Physiology sugeriše da bi njena aroma mogla da ima sasvim drugačiji efekat – da poboljša performanse tokom samog vežbanja.

Istraživači su otkrili da miris tamne ili mlečne čokolade neposredno pre i između serija vežbi može povećati ukupan obim treninga snage, bez povećanja subjektivnog osećaja napora.

- Izlaganje umereno treniranih muškaraca mirisu čokolade neposredno pre i između serija značajno je povećalo ukupan obim treninga, bez toga da su učesnici osećali da ulažu veći napor - rekao je glavni autor studije, dr Mohamed Našrudin bin Naharudin sa Univerziteta u Malaji.

Kako je sprovedeno istraživanje?

U studiji su učestvovala 23 zdrava muškarca u dvadesetim godinama sa iskustvom u treningu snage. Oni su bili podeljeni u tri grupe koje su mirisale:

* tamnu čokoladu sa 90 odsto kakaoa

* mlečnu čokoladu sa 60 odsto kakaoa

* vodu bez mirisa, koja je služila kao kontrola

Svi učesnici postili su najmanje deset sati pre treninga kako bi istraživači lakše pratili promene u osećaju gladi i apetita.

Tokom eksperimenta radili su ekstenzije nogu, dok su istraživači pratili broj ponavljanja, osećaj napora, glad i želju za hranom.

Miris tamne čokolade značajno je smanjio osećaj gladi, želju za jelom i nameru da učesnici odmah nakon treninga jedu, dok je istovremeno povećao osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Tamna čokolada najviše utiče na osećaj gladi

Rezultati su pokazali zanimljivu razliku između dve vrste čokolade.

Miris tamne čokolade značajno je smanjio osećaj gladi, želju za jelom i nameru da učesnici odmah nakon treninga jedu, dok je istovremeno povećao osećaj sitosti.

S druge strane, miris mlečne čokolade učesnici su ocenili kao prijatniji, ali nije imao značajan uticaj na osećaj gladi.

Više ponavljanja bez većeg napora

Najzanimljiviji deo istraživanja odnosi se na rezultate treninga.

Učesnici koji su mirisali tamnu čokoladu uradili su u proseku oko 18 ponavljanja više, dok su oni iz grupe koja je mirisala mlečnu čokoladu ostvarili oko devet dodatnih ponavljanja u poređenju sa kontrolnom grupom.

Pri tome nisu prijavili da im je vežbanje bilo teže.

Novo istraživanje pokazuje da izlaganje mirisu tamne ili mlečne čokolade neposredno pre i tokom vežbanja može povećati broj ponavljanja, a da vežbači pritom ne osećaju veći napor Foto: Shutterstock

Zašto miris može da utiče na telo?

Naučnici smatraju da mozak povezuje poznate mirise hrane sa prethodnim iskustvima.

Miris tamne čokolade mogao bi da stvori osećaj očekivane sitosti, dok prijatan miris mlečne čokolade može da poveća motivaciju i osećaj nagrade tokom treninga.

Drugim rečima, organizam može da reaguje na miris hrane i pre nego što je osoba uopšte pojede.

Potrebna su dodatna istraživanja

Autori naglašavaju da bi rezultate trebalo tumačiti oprezno.

U istraživanju je učestvovao mali broj mladih muškaraca, a naučnici nisu pratili promene hormona niti moždane aktivnosti koje bi objasnile zbog čega dolazi do ovog efekta.

Zbog toga su potrebne veće studije koje će uključiti žene, starije osobe i rekreativce različitog nivoa fizičke spremnosti.