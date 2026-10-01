Vežbe joge pred spavanje pomažu da se telo i um opuste, smanji napetost i stvore bolji uslovi za kvalitetniji san

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Joga ima mnogo prednosti, a jedna od njih je ta što vam pomaže da bolje spavate, pa se probudite spremni za početak novog dana, piše Women's Health. Radite ove vežbe koje preporučuje instruktorka joge i maserka, Amanda Kerpijus, 30 minuta pre spavanja i to će vam pomoći da se opustite.

Poza ukočenog ugla

Sedite na pod, spojite stopala i pustite kolena da vam padnu pored tela. Duboko udahnite i podignite grudi, a zatim izdahnite dok se savijate preko nogu, ispruživši ruke napred ako vam je udobno. Zadržite ovaj položaj dva do tri minuta. Poze poput ove, u kojoj vam je glava spuštena, mogu pomoći u ublažavanju napetosti.

„Srećna beba“

Lezite na leđa na pod, zatim podignite noge i savijte kolena prema pazuhu. Uhvatite spoljne ivice stopala rukama, okrenite tabane prema plafonu i pustite da vam donji deo leđa dodirne pod. Duboko udahnite iz stomaka, osećajući kako vam se leđa šire na podu. Zadržite ovaj položaj minut ili dva. Ovaj položaj, inspirisan položajem bebe, ublažava napetost u donjem delu leđa.

Poza „srećne bebe“ opušta kukove i donji deo leđa i pomaže telu da se umiri pred spavanje Foto: Shutterstock

Savijanje nogu pod uglom, u ležećem položaju

Osećate napetost u kukovima? Ova poza će vam to ublažiti. Lezite na leđa na pod, savijte kolena i spojite tabane tako da vam kolena padnu uz telo, a spoljne strane stopala ostanu na podu. Stavite jastuk ispod svake butine ako vam je potrebna dodatna podrška. Postavite ruke pored tela, dlanove okrenute ka plafonu. Držite ovaj položaj tri do četiri minuta.

Uvijanje dok ležite na leđima

Lezite na leđa na pod i podignite kolena do grudi. Pažljivo spustite oba kolena na desnu stranu tela i ispružite levu ruku na levu stranu, držeći oba ramena na podu (ako je potrebno, stavite jastuk ispod levog ramena). Držite ovaj položaj jedan do dva minuta. Vratite se na početak i ponovite na drugoj strani.