SEDAM VEŽBI ZA SEDAM TEGOBA: Regulišite anksioznost, IMUNI SISTEM, žudnju za hranom...

Osim viška kilograma, vežbanjem se mogu regulisati i brojni zdravstveni problemi. Na primer, bol u leđima može se smanjiti za 30 do 80 procenata vežbama za jačanje mišića u roku od 10 do 12 nedelja. Dokazano je da se anksioznost smanjuje kardio treningom jer se povećava lučenje neurotransmitera koji stabilizuju raspoloženje. Evo kod kojih problema je vežbanje još korisno.

* Anksioznost - Dokazano se smanjuje kardio treningom jer se povećava lučenje neurotransmitera koji stabilizuju raspoloženje.

Uradite brze kardio vežbe ujutru ili se opustite uz njih na kraju napornog dana. Ako je moguće, radite ih napolju, jer svež vazduh u velikoj meri podstiče dobro raspoloženje.

* Umor tokom dana - Umesto da se oslanjate na kofein, pokrenite se. Ljudi koji vežbaju dva i po sata nedeljno imaju 65 odsto manje šanse da budu umorni.

Vežbajte jogu, jer se tako oslobađate nesanice.

* Bol u leđima - Vežbe za jačanje mišića mogu smanjiti bol u leđima za 30 do 80 procenata u roku od 10 do 12 nedelja.

Dva do tri puta nedeljno radite vežbe za jačanje trbušnih mišića i mišića donjeg dela leđa. Uradite svaku vežbu dva do četiri puta sa osam do 16 ponavljanja.

Dva do tri puta nedeljno radite vežbe za jačanje trbušnih mišića foto: Shutterstock

* Nizak seksualni nagon - Prema jednoj studiji, žene koje su vežbale 20 minuta na traci za trčanje lakše su mogle da dostignu uzbuđenje od onih koje nisu vežbale.

Učinite da vam srce brže kuca uz pomoć plesa. Pored toga, praktikovanje određenih joga položaja poboljšava protok krvi u predelu karlice.

* Žudnja za hranom - Ovu žudnju možete ublažiti na dva načina pomoću ugljenih hidrata ili vežbanja. Jasno je da je vežbanje jedini prihvatljiv način, a takođe ima i pozitivniji efekat na vašu figuru.

Dakle, kada osetite želju za slatkišima, odvojite 15 minuta za brzu šetnju.

* Slab imuni sistem - Aerobne vežbe su prirodan način borbe protiv prehlade jer podržavaju imunitet.

Radite kardio vežbe, ali ne duže od 90 minuta, jer se u suprotnom povećava rizik od bolesti.

* Naleti vrućine - Vežbanje vam pomaže da održite zdrav indeks telesne mase i smanjite stres, koji može izazvati talase vrućine. Hodanje u trajanju od 30 minuta ili trčanje na traci za trčanje smanjuju osećaj toplote za 74 procenta za 24 sata.

Praktikujte kardio trening po 30 minuta, pet dana u nedelji.

