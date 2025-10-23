Probajte da vam sutra ovako počne dan: Ove vežbe će vas razbuditi bolje od espresa
Primenom kratke, ali efikasne rutine, možete postaviti pozitivan ton za sve izazove koji vas čekaju.
Buđenje sa osećajem ukočenosti i nedostatka energije je poznat scenario za mnoge. Nakon osam sati odmora, naši zglobovi i mišići postaju ukočeni, a naša tela žude za kretanjem. Iako ta prva šoljica kafe može izgledati kao jedino rešenje, naučna istraživanja potvrđuju da je vežbanje daleko efikasniji način za buđenje.
Čak i kratka rutina istezanja od samo deset minuta može drastično poboljšati cirkulaciju, dostaviti više kiseonika i hranljivih materija mišićima, ublažiti napetost i pripremiti telo za dnevne aktivnosti. Vežbanje stimuliše oslobađanje neurotransmitera kao što su dopamin i serotonin, koji su direktno povezani sa osećajem energije i boljim raspoloženjem, što jutarnje vežbanje čini zdravijom i održivijom alternativom kofeinu.
Vežbe odmah iz kreveta
Najbolje od svega je što možete početi da vežbate čak i pre nego što ustanete iz kreveta.
- Jedna od najugodnijih vežbi je istezanje kolena do grudi. Ležeći na leđima, jednostavno povucite jedno ili oba kolena do grudi i obgrlite ih rukama, držeći položaj oko trideset sekundi. Osetićete prijatno istezanje u donjem delu leđa, što je idealno za oslobađanje napetosti koja se nakupila tokom spavanja.
- Odmah nakon ovoga, možete nastaviti sa dorzalnom rotacijom, poznatom i kao spinalno uvijanje. Ostanite da ležite na leđima, raširite ruke u stranu u obliku slova T, savijte kolena i lagano ih pomerite na jednu stranu, dok glavu okrećete na suprotnu stranu. Važno je da oba ramena ostanu u kontaktu sa krevetom kako biste osetili duboko istezanje duž trupa i donjeg dela leđa. Duboko udahnite i držite položaj 15 do 20 sekundi pre nego što ponovite na drugoj strani.
- Kada se osećate malo budnije, vreme je za vežbe koje dodatno aktiviraju vašu kičmu i mišiće trupa. Poza mačke-krave je klasik u svetu joge i fizikalne terapije sa dobrim razlogom. Počnite na sve četiri, sa rukama ispod ramena i kolenima ispod kukova. Dok udišete, spustite stomak prema podu i izvijte leđa, gledajući gore (krava), a dok izdišete, zaokružite leđa prema plafonu, uvlačeći stomak i spuštajući glavu (mačka). Ponavljanje ovog pokreta desetak puta pomoći će cirkulaciji tečnosti u vašoj kičmi i pripremiti vas za dnevne aktivnosti.
- Nakon toga, lezite na leđa i izvedite glutealni most. Sa savijenim kolenima i stopalima ravno na podu, u širini kukova, podignite kukove od poda, stiskajući gluteuse na vrhu pokreta. Ova vežba ne samo da jača gluteuse i tetive kolena, već i otvara kukove, što je neophodno za svakoga ko provodi puno vremena sedeći.
- Sada ste spremni da sednete na ivicu kreveta i fokusirate se na gornji deo tela. Počnite tako što ćete nežno istegnuti vrat kako biste oslobodili napetost koja se često javlja zbog nepravilnih položaja tokom spavanja. Sa ispravljenim leđima i opuštenim ramenima, polako nagnite glavu tako da vam levo uvo bude bliže levom ramenu, a levom rukom možete malo povećati istezanje. Držite deset sekundi bez izazivanja bola, a zatim ponovite na desnoj strani.
- Sledi istezanje ramena, gde ispružite jednu ruku preko tela i nežno je približite grudima drugom rukom dok ne osetite istezanje u ramenom zglobu. Držite svaku stranu 30 sekundi.
Ove jednostavne vežbe ne traju mnogo vremena, a značajno doprinose boljoj pokretljivosti i smanjenju ukočenosti u vratu i ramenima.
Vežbe za potpuno buđenje i snagu
Nakon što ste istegli telo u ležećem i sedećem položaju, vreme je da ustanete i uradite nekoliko vežbi u stojećem položaju koje će vas potpuno napuniti energijom.
- Počnite sa klasičnim savijanjem unapred, stojeći sa blago savijenim kolenima i stopalima u širini kukova. Savijte se u kukovima i pustite gornji deo tela da slobodno visi, a ruke postavite gde god vam je udobno – na pod, članke ili potkolenice. Ovaj položaj je fantastično istezanje za vaše tetive i opušta donji deo leđa.
- Sledeća neophodna vežba je „pas nadole“. Iz položaja na sve četiri, podignite kukove visoko prema plafonu, stvarajući obrnuti V. Ova nežna vežba resetuje nervni sistem, energizira telo i isteže skoro svaki mišić, od listova i zadnje lože do leđa i ramena.
Da biste započeli dan ne samo osećajući se fleksibilno, već i snažno, uključite nekoliko vežbi koje aktiviraju celo telo.
- Plankje idealan je za ovu svrhu. Oslonite se na podlaktice ili dlanove i prste, vodeći računa da vam je telo u pravoj liniji od glave do peta. Držite položaj 30 do 60 sekundi, aktivirajući mišiće trbušnih mišića, leđa i zadnjice.
- Za dinamičniji pokret koji mobiliše kukove i poboljšava ravnotežu, isprobajte obrnuti iskorak sa rotacijom trupa. Iz stojećeg položaja, zakoračite jednu nogu unazad i spustite se u iskorak, a zatim rotirajte trup prema prednjoj nozi. Ovaj pokret istovremeno jača noge i poboljšava pokretljivost kičme.
Uvođenjem ovih vežbi u svoju rutinu, ne samo da osiguravate da se probudite ujutru, već i dugoročno jačate mišiće i sprečavate bol. Ključ je doslednost; čak i pet minuta svakog jutra će napraviti ogromnu razliku u vašem fizičkom i mentalnom stanju.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
