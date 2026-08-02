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da li ste znali

da li ste znali

Kalijum je ključan za pravilan rad srca i regulaciju krvnog pritiska

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Kalijum je mineral o kojem se retko govori, iako ima važnu ulogu u radu srca, krvnih sudova, mišića i nervnog sistema. Stručnjaci upozoravaju da mnogi ljudi ne unose dovoljno kalijuma, delom zato što jedu premalo voća, povrća i mahunarki, a previše ultraprerađene hrane bogate natrijumom.

Kalijum i srce

Kalijum je elektrolit koji pomaže opuštanje zidova krvnih sudova i podstiče bubrege da izluče višak natrijuma iz organizma. Na taj način doprinosi snižavanju krvnog pritiska i smanjenju rizika od moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti. Takođe učestvuje u stvaranju električnih impulsa koji omogućavaju pravilan rad mišića, uključujući i srčani mišić.

Istraživanja pokazuju da je manji unos kalijuma povezan sa većim rizikom od povišenog krvnog pritiska i drugih bolesti srca i krvnih sudova. Dodatna prednost namirnica bogatih kalijumom jeste to što uglavnom sadrže i mnogo vlakana, koja hrane korisne bakterije u crevima i pomažu u kontroli upalnih procesa u organizmu.

Kalijum je elektrolit koji pomaže opuštanje zidova krvnih sudova i podstiče bubrege da izluče višak natrijuma Foto: Shutterstock

Kako povećati unos kalijuma?

Najjednostavniji način jeste da na jelovnik češće uvrstite celovite i minimalno prerađene namirnice, posebno voće, povrće i mahunarke.

Mahunarke poput pasulja, sočiva, graška i edamamea spadaju među najbolje izvore kalijuma. Uz to sadrže proteine i vlakna koja pružaju duži osećaj sitosti.

Krompir i batat , pripremljeni sa ljuskom, takođe su veoma bogati kalijumom. Dobar deo ovog minerala nalazi se upravo u kori i neposredno ispod nje.

, pripremljeni sa ljuskom, takođe su veoma bogati kalijumom. Dobar deo ovog minerala nalazi se upravo u kori i neposredno ispod nje. Voće je još jedan važan izvor. Banane jesu poznate po sadržaju kalijuma, ali nisu jedine. Dobre količine sadrže i dinja, mango, grožđe, suve kajsije, smokve i suvo grožđe. Manje količine 100 odsto voćnog soka bez dodatog šećera takođe mogu doprineti dnevnom unosu.

je još jedan važan izvor. Banane jesu poznate po sadržaju kalijuma, ali nisu jedine. Dobre količine sadrže i dinja, mango, grožđe, suve kajsije, smokve i suvo grožđe. Manje količine 100 odsto voćnog soka bez dodatog šećera takođe mogu doprineti dnevnom unosu. Tamnozeleno lisnato povrće posebno se izdvaja. Među najboljim izvorima su spanać, blitva i listovi cvekle.

Kalijum se nalazi i u mnogim drugim namirnicama, uključujući jogurt, mleko i ribu, poput lososa i tune.

Zanimljivo je da najviše kalijuma ima pečeni krompir sa ljuskom Foto: Shutterstock

Namirnice sa najviše kalijuma

Među najbogatijim izvorima po porciji nalaze se:

pečeni krompir sa ljuskom - 952 mg

listovi cvekle (kuvani) - 655 mg

batat sa ljuskom - 542 mg

jogurt - 531 mg

beli pasulj - 500 mg

edamame - 485 mg

blitva - 481 mg

losos - 534 mg

banana srednje veličine - 422 mg

spanać - 419 mg