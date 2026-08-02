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Kalijum je mineral o kojem se retko govori, iako ima važnu ulogu u radu srca, krvnih sudova, mišića i nervnog sistema. Stručnjaci upozoravaju da mnogi ljudi ne unose dovoljno kalijuma, delom zato što jedu premalo voća, povrća i mahunarki, a previše ultraprerađene hrane bogate natrijumom.

Kalijum i srce

Kalijum je elektrolit koji pomaže opuštanje zidova krvnih sudova i podstiče bubrege da izluče višak natrijuma iz organizma. Na taj način doprinosi snižavanju krvnog pritiska i smanjenju rizika od moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti. Takođe učestvuje u stvaranju električnih impulsa koji omogućavaju pravilan rad mišića, uključujući i srčani mišić.

Istraživanja pokazuju da je manji unos kalijuma povezan sa većim rizikom od povišenog krvnog pritiska i drugih bolesti srca i krvnih sudova. Dodatna prednost namirnica bogatih kalijumom jeste to što uglavnom sadrže i mnogo vlakana, koja hrane korisne bakterije u crevima i pomažu u kontroli upalnih procesa u organizmu.

model srca sa stetoskopom i analizama na stolu lekara
Kalijum je elektrolit koji pomaže opuštanje zidova krvnih sudova i podstiče bubrege da izluče višak natrijuma Foto: Shutterstock

Kako povećati unos kalijuma?

Najjednostavniji način jeste da na jelovnik češće uvrstite celovite i minimalno prerađene namirnice, posebno voće, povrće i mahunarke.

  • Mahunarke poput pasulja, sočiva, graška i edamamea spadaju među najbolje izvore kalijuma. Uz to sadrže proteine i vlakna koja pružaju duži osećaj sitosti.
  • Krompir i batat, pripremljeni sa ljuskom, takođe su veoma bogati kalijumom. Dobar deo ovog minerala nalazi se upravo u kori i neposredno ispod nje.
  • Voće je još jedan važan izvor. Banane jesu poznate po sadržaju kalijuma, ali nisu jedine. Dobre količine sadrže i dinja, mango, grožđe, suve kajsije, smokve i suvo grožđe. Manje količine 100 odsto voćnog soka bez dodatog šećera takođe mogu doprineti dnevnom unosu.
  • Tamnozeleno lisnato povrće posebno se izdvaja. Među najboljim izvorima su spanać, blitva i listovi cvekle.

Kalijum se nalazi i u mnogim drugim namirnicama, uključujući jogurt, mleko i ribu, poput lososa i tune.

tri krompira pečena u ljusci u tanjiru na drvenom stolu, pored tanjira krpa i strukovi mladog luka
Zanimljivo je da najviše kalijuma ima pečeni krompir sa ljuskom Foto: Shutterstock

Namirnice sa najviše kalijuma

Među najbogatijim izvorima po porciji nalaze se:

  • pečeni krompir sa ljuskom - 952 mg
    listovi cvekle (kuvani) - 655 mg
    batat sa ljuskom - 542 mg
    jogurt - 531 mg
    beli pasulj - 500 mg
    edamame - 485 mg
    blitva - 481 mg
    losos - 534 mg
    banana srednje veličine - 422 mg
    spanać - 419 mg 

Stručnjaci ističu da obrasci ishrane poput mediteranske i DASH dijete prirodno obezbeđuju više kalijuma jer se zasnivaju na voću, povrću, mahunarkama i drugim minimalno prerađenim namirnicama, uz manji unos soli. To je jedan od razloga zbog kojih se povezuju sa boljim zdravljem srca i krvnih sudova.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

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