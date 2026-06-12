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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

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Proteini su jedan od osnovnih makronutrijenata neophodnih za izgradnju mišića, enzima i hormona, pa njihov unos ima važnu ulogu u zdravlju i oporavku organizma. Međutim, u javnosti dugo postoji dilema da li veći unos proteina može negativno da utiče na bubrege, posebno kod zdravih osoba.

Zato se često postavlja pitanje gde je granica između korisnog unosa i potencijalnog opterećenja organizma, uključujući i funkciju bubrega.

Proteini i bubrezi između mita i naučnih dokaza

Na svom Instagram profilu, Aleksandra Lišanin, nutricionista objašnjava da savremena istraživanja pokazuju kako kod zdravih osoba veći unos proteina najčešće nije povezan sa hroničnim oštećenjem bubrega.

- Važno je napraviti razliku između fiziološke adaptacije organizma i stvarnog oštećenja organa. Kada mišići više rade, dobijaju više krvi, više kiseonika i više hranljivih materija, postaju jači i rastu. Slično tome, povećana filtracija bubrega ne znači nužno da dolazi do njihovog oštećenja.

Faktori rizika bubrežne insuficijencije Mnogo značajniji faktori rizika za bubrežnu insuficijenciju su dijabetes, hronično povišen šećer, hipertenzija, gojaznost, metabolički sindrom i hronično povišen insulin.

Proteini su esencijalni nutrijenti važni za izgradnju i obnovu mišića, enzima i hormona u organizmu Foto: Shutterstock

Koje namirnice su bogate proteinima

Namirnice bogate proteinima uključuju prvenstveno životinjske izvore kao što su meso (piletina, ćuretina, govedina), riba i morski plodovi, jaja i mlečni proizvodi poput jogurta, sira i mleka.

Od biljnih izvora izdvajaju se mahunarke kao što su pasulj, sočivo i leblebije, zatim soja i proizvodi od soje (tofu, tempeh), kao i orašasti plodovi i semenke poput badema, oraha, lešnika, čija i lanenih semenki.