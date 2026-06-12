Da li veći unos proteina oštećuje bubrege? Nutrcionista otkriva kada postoji razlog za oprez
Proteini su jedan od osnovnih makronutrijenata neophodnih za izgradnju mišića, enzima i hormona, pa njihov unos ima važnu ulogu u zdravlju i oporavku organizma. Međutim, u javnosti dugo postoji dilema da li veći unos proteina može negativno da utiče na bubrege, posebno kod zdravih osoba.
Zato se često postavlja pitanje gde je granica između korisnog unosa i potencijalnog opterećenja organizma, uključujući i funkciju bubrega.
Proteini i bubrezi između mita i naučnih dokaza
Na svom Instagram profilu, Aleksandra Lišanin, nutricionista objašnjava da savremena istraživanja pokazuju kako kod zdravih osoba veći unos proteina najčešće nije povezan sa hroničnim oštećenjem bubrega.
- Važno je napraviti razliku između fiziološke adaptacije organizma i stvarnog oštećenja organa. Kada mišići više rade, dobijaju više krvi, više kiseonika i više hranljivih materija, postaju jači i rastu. Slično tome, povećana filtracija bubrega ne znači nužno da dolazi do njihovog oštećenja.
Mnogo značajniji faktori rizika za bubrežnu insuficijenciju su dijabetes, hronično povišen šećer, hipertenzija, gojaznost, metabolički sindrom i hronično povišen insulin.
Koje namirnice su bogate proteinima
Namirnice bogate proteinima uključuju prvenstveno životinjske izvore kao što su meso (piletina, ćuretina, govedina), riba i morski plodovi, jaja i mlečni proizvodi poput jogurta, sira i mleka.
Od biljnih izvora izdvajaju se mahunarke kao što su pasulj, sočivo i leblebije, zatim soja i proizvodi od soje (tofu, tempeh), kao i orašasti plodovi i semenke poput badema, oraha, lešnika, čija i lanenih semenki.
Dobar izvor proteina mogu biti i integralne žitarice, iako u manjim količinama u poređenju sa ostalim grupama namirnica.
Izvor: aleksandra_lisanin/Zdravlje.Kurir.rs