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Orašasti plodovi važe za jednu od najzdravijih užina, ali stručnjaci ističu da se jedan posebno izdvaja po nutritivnoj vrednosti i zdravstvenim koristima.

- Kada uzmete u obzir hranljive materije, svestranost i mogućnosti primene, to bi morali biti bademi - kaže registrovana dijetetičarka Žanel Bober.

Njena koleginica Mara Barouz se slaže, dodajući da smatra da su bademi omiljeni orašasti plod zbog mnogih zdravstvenih koristi koje nude.

Zašto je badem najbolji izbor?

Nutricionisti ističu bademe zbog njihovog impresivnog nutritivnog profila, potencijalnih zdravstvenih koristi i izuzetne svestranosti u kuhinji.

- Bademi su odličan izvor proteinabiljnog porekla, sa oko 6 grama po porciji od 28 grama, što je više od mnogih drugih orašastih plodova, uključujući indijske orahe i orahe - objasnila je Barouz.

Bademi takođe blagotvorno deluju na zdravlje varenja. Dobar su izvor vlakana, koja pomažu varenju i podstiču redovnost. Istraživanja pokazuju da konzumiranje badema može podstaći rast korisnih crevnih bakterija koje podržavaju zdravlje varenja.

Bademi su bogati zdravim mastima, vlaknima i proteinima koji doprinose zdravlju srca i pomažu u kontroli holesterola Foto: Shutterstock

Pored toga, bademi su poznati po visokom sadržaju nezasićenih masti korisnih za srce i vitamina E, hranljive materije koja štiti ćelije od oksidativnog stresa. Studije sugerišu da ljudi koji jedu više hrane bogate zdravim mastima i vitaminom E, poput badema, imaju manji rizik od razvoja srčanih oboljenja. Bademi su takođe dobar izvor magnezijuma, minerala neophodnog za zdrav krvni pritisak i regulaciju šećera u krvi.

- Ovaj trio hranljivih materija – masti, vlakna i proteini – pomaže vam da se osećate siti - rekla je sportska dijetetičarka Roksana Ehsani za Health. Pored zdravstvenih koristi, bademi su ukusni i neverovatno raznovrsni, lako se uključuju u slatke i slane recepte.

Nutritivna vrednost Bademi su puni hranljivih materija. Porcija od 28 grama sirovih badema sadrži: - 164 kalorije - 14,1 gram masti - 6,12 grama ugljenih hidrata - 3,5 grama vlakana - 6 grama proteina

Ova količina takođe obezbeđuje 7,26 miligrama vitamina E, što je 48% preporučenog dnevnog unosa, i 76,5 miligrama magnezijuma, što je 18,2% preporučenog dnevnog unosa.

Bademi su među najhranljivijim orašastim plodovima jer obiluju proteinima, vlaknima, vitaminom E i zdravim mastima Foto: Shutterstock

Kako uključiti bademe u ishranu?

Mogućnosti upotrebe badema su gotovo beskrajne, a dijetetičari preporučuju nekoliko jednostavnih načina.