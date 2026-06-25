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Ova ukusna salata kombinuje hrskavi kupus, osvežavajući krastavac i svež korijander

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„Ozempik salata“ postala je pravi hit na društvenim mrežama, privlačeći pažnju ljudi koji žele da se hrane zdravije, duže ostanu siti i lakše kontrolišu telesnu težinu. Iako ne sadrži lek Ozempic, naziv je dobila zbog sastojaka koji podstiču osećaj sitosti i uklapaju se u principe ishrane koje mnogi prate tokom mršavljenja.

Ova ukusna salata kombinuje hrskavi kupus, osvežavajući krastavac i svež korijander, dok poseban ukus daje kremasti preliv od avokada, zelene jabuke, limuna, maslinovog ulja i začina.

Zašto je ozempik salata postala toliko popularna?

Jedan od glavnih razloga jeste visok sadržaj vlakana. Vlakna usporavaju varenje, doprinose zdravlju creva i pomažu da se duže osećamo siti nakon obroka.

Pored toga, krastavac i ostali sveži sastojci bogati su vodom, pa ova salata može doprineti hidrataciji organizma i osećaju svežine, naročito tokom toplih letnjih dana.

Avokado obezbeđuje zdrave masti koje pomažu apsorpciju vitamina i dodatno produžavaju osećaj sitosti, što može biti korisno osobama koje pokušavaju da smanje unos kalorija bez osećaja gladi.

Avokado sadrži oko dvadeset esencijalnih vitamina. Bogat je vlaknima, kalijumom, vitaminima E i B, kao i folnom kiselinom Foto: Shutterstock

Nutritivne prednosti

Stručnjaci ističu da kombinacija povrća, voća i zdravih masti donosi niz koristi za organizam:

* visok sadržaj vlakana podržava zdravlje sistema za varenje

* veliki udeo vode doprinosi hidrataciji

* zdrave masti iz avokada produžavaju osećaj sitosti

* antioksidansi iz zelene jabuke, začinskog bilja i povrća pomažu zaštiti ćelija od oksidativnog stresa

* obrok je nutritivno bogat, a istovremeno lagan i osvežavajući

Korijander je dobar saveznik varenja, povećava apsorpciju hranljivih materija, smanjuje grčeve mišića i upale u telu Foto: Profimedia

Može li zaista pomoći pri mršavljenju?

Iako nijedna namirnica sama po sebi ne dovodi do gubitka kilograma, obroci bogati vlaknima i zdravim mastima mogu pomoći u kontroli apetita i smanjenju potrebe za grickalicama između obroka.

Upravo zbog toga ova salata privlači pažnju ljudi koji žele da smršaju ili održe zdravu telesnu težinu. Međutim, stručnjaci naglašavaju da su za dugoročne rezultate i dalje najvažniji uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost i zdrav način života.

Kupus je poznat kao bogat izvor vitamina i minerala. Visok sadržaj vitamina A, B1, B2, B6, E, C, K, kalcijuma, gvožđa, joda, kalijuma, sumpora, fosfora i folijata čini ga superpovrćem.

Kako pripremiti Ozempik salatu?

Potrebno je

* 1 glavica kupusa (iseckati na trakice)

* 1 krastavac (iseći na tanke kolutove)

* svež korijander (može i peršun)

Za preliv

* 1 avokado

* 1 zelena jabuka

* sok od limuna

* maslinovo ulje

* začini po ukusu

Priprema

Sve sastojke za preliv izmiksajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu, prelijte preko povrća i dobro promešajte.

Rezultat je lagan, osvežavajući i hranljiv obrok koji može biti odličan izbor za ručak, večeru ili zdrav prilog tokom leta.