Cilj ne bi trebalo da bude praćenje popularnog trenda, već dugoročna kontrola glikemije

Slušaj vest

Povremeni post (intermittent fasting) poslednjih godina postao je popularan kao način za mršavljenje i poboljšanje metaboličkog zdravlja. Ipak, kod osoba sa dijabetesom nije pogodan za svakoga i ne bi trebalo da se primenjuje bez nadzora lekara, upozorava endokrinolog dr Narendra BS.

- Bezbednost povremenog posta zavisi od tipa dijabetesa, terapije koju osoba koristi, opšteg zdravstvenog stanja i načina na koji se post sprovodi. Pojedina istraživanja pokazuju da on može da poboljša osetljivost na insulin, doprinese gubitku telesne težine i boljoj regulaciji šećera u krvi. Međutim, kod osoba koje primaju insulin ili lekove koji snižavaju nivo glukoze povećava se rizik od hipoglikemije, odnosno opasno niskog šećera u krvi tokom dužih perioda bez hrane - navodi endokrinolog.

Kome može da koristi, a kome se ne preporučuje?

Osobe sa dijabetesom tipa 2 koje imaju višak kilograma i dobro regulisan šećer u krvi mogu imati koristi od pažljivo planiranog povremenog posta. Ipak, pre početka takvog režima neophodna je konsultacija sa lekarom, jer je često potrebno prilagoditi dozu terapije kako bi se izbegle oscilacije glukoze.

Pre početka povremenog posta neophodna je konsultacija sa lekarom Foto: Shutterstock

- Poseban oprez potreban je kod trudnica sa dijabetesom, starijih osoba, pacijenata sa uznapredovalom bolešću bubrega, kao i onih koji imaju česte epizode hipoglikemije. Kod njih rizici mogu biti veći od mogućih koristi - savetuje dr Narendra BS.

Kako bezbedno sprovoditi povremeni post?

Tokom perioda posta važno je unositi dovoljno tečnosti, dok bi obroci trebalo da budu izbalansirani i da sadrže dovoljno proteina, vlakana, zdravih masti i složenih ugljenih hidrata. Prejedanje nakon završetka posta može da poništi njegove koristi i izazove nagli skok šećera u krvi.