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- Svakako da ne postoji magični napitak za ravan stomak, niti jedan napitak može zameniti uravnoteženu ishranu i zdrave životne navike. Ipak, određene namirnice mogu doprineti boljoj hidrataciji, podržati varenje i pomoći da se osećamo manje naduto i lakše tokom dana, posebno tokom letnjih vrućina - navodi Tatjana Popović.

Ovaj recept sadrži namirnice koje podržavaju hidrataciju organizma i smanjenje nadutosti. 

Potrebno je:

  • ⁠ ⁠2 krastavca
  •  ⁠3 limuna
  • ⁠ ⁠1 šaka sveže nane
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Krastavac je bogat vodom i pomaže u hidrataciji organizma tokom toplih letnjih dana Foto: Shutterstock

Priprema

Sastojke procedite kroz sokovnik, a zatim dobijeni sok prespite u flašu, dodajte 200 ml vode, 2 kašičice čija semenki i po želji kocke leda.

Ovaj osvežavajući napitak može biti dobar dodatak uravnoteženoj ishrani i zdravim navikama tokom toplih letnjih dana.

Važnost hidratacije tokom leta

Odgovarajuća hidratacija tokom letnjih dana pomaže telu da održi normalnu temperaturu, smanjuje umor i poboljšava koncentraciju. Redovan unos tečnosti podržava varenje, cirkulaciju i opšte zdravlje, posebno kada su temperature visoke.

Izvor: totallywellness/Zdravlje.Kurir.rs

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