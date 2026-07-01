- Svakako da ne postoji magični napitak za ravan stomak, niti jedan napitak može zameniti uravnoteženu ishranu i zdrave životne navike. Ipak, određene namirnice mogu doprineti boljoj hidrataciji, podržati varenje i pomoći da se osećamo manje naduto i lakše tokom dana, posebno tokom letnjih vrućina - navodi Tatjana Popović.