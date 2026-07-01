Nutricionista otkriva napitak za mršavljenje: Tri sastojka protiv nadutosti i osećaja težine
- Svakako da ne postoji magični napitak za ravan stomak, niti jedan napitak može zameniti uravnoteženu ishranu i zdrave životne navike. Ipak, određene namirnice mogu doprineti boljoj hidrataciji, podržati varenje i pomoći da se osećamo manje naduto i lakše tokom dana, posebno tokom letnjih vrućina - navodi Tatjana Popović.
Ovaj recept sadrži namirnice koje podržavaju hidrataciju organizma i smanjenje nadutosti.
Potrebno je:
- 2 krastavca
- 3 limuna
- 1 šaka sveže nane
Priprema
Sastojke procedite kroz sokovnik, a zatim dobijeni sok prespite u flašu, dodajte 200 ml vode, 2 kašičice čija semenki i po želji kocke leda.
Ovaj osvežavajući napitak može biti dobar dodatak uravnoteženoj ishrani i zdravim navikama tokom toplih letnjih dana.
Odgovarajuća hidratacija tokom letnjih dana pomaže telu da održi normalnu temperaturu, smanjuje umor i poboljšava koncentraciju. Redovan unos tečnosti podržava varenje, cirkulaciju i opšte zdravlje, posebno kada su temperature visoke.
Izvor: totallywellness/Zdravlje.Kurir.rs