Često se naziva “superhranom” i spada u namirnicu koja ne opterećuje stomak

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Kinoa se često naziva “superhranom” i spada u namirnicu koja ne opterećuje stomak, a pruža dosta energije. Sadrži dosta dijetalnih vlakana koja pospešuju varenje i sprečavaju nagli skok šećera, vitamine B grupe, kao i gvožđe, magnezijum i fosfor. Kinoa ne sadrži gluten i savetuje se osobama koje su osetljive na gluten. Brzo se priprema i može da bude deo mnogih obroka, pa i salata.

Salata sa kinoom

Potrebno je:

* 1 šolja kuvane kinoe

* 1/2 krastavca, isečenog

* 100 g fete

* Svež peršun ili nana

* Sok od limuna, maslinovo ulje

Priprema: Sve sastojke pomešajte u činiji, začinite po želji i ohladite pre serviranja.

Veruje se da kinoa može da smanji rizik od dijabetesa, da snižava holesterol i da kontroliše krvni pritisak.

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S druge strane, krastavac je niskokalorična namirnica sa visokim sadržajem vode (oko 95%), zbog čega se često koristi za hidrataciju i osveženje organizma. Zbog visokog sadržaja vode, svež krastavac je posebno korisna namirnica tokom dana ili nakon fizičke aktivnosti.

Pre konzumacije dobro se operu pod mlazom vode. Ako je kora debela, gorka ili voštana, savet je da se oljušti Foto: Shutterstock

Zajedno sa kinoom, krastavac može na pravi način da pokrene varenje, jer ima vredna vlakna koja omogućavaju bolju probavu. Zahvaljujući kalijumu i antioksidansima, može doprineti regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca.

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