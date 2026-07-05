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Kinoa se često naziva “superhranom” i spada u namirnicu koja ne opterećuje stomak, a pruža dosta energije. Sadrži dosta dijetalnih vlakana koja pospešuju varenje i sprečavaju nagli skok šećera, vitamine B grupe, kao i gvožđe, magnezijum i fosfor. Kinoa ne sadrži gluten i savetuje se osobama koje su osetljive na gluten. Brzo se priprema i može da bude deo mnogih obroka, pa i salata.

Salata sa kinoom

Potrebno je:

* 1 šolja kuvane kinoe
* 1/2 krastavca, isečenog
* 100 g fete
* Svež peršun ili nana
* Sok od limuna, maslinovo ulje

Priprema: Sve sastojke pomešajte u činiji, začinite po želji i ohladite pre serviranja.

Veruje se da kinoa može da smanji rizik od dijabetesa, da snižava holesterol i da kontroliše krvni pritisak.

Eliksir za dobro varenje

S druge strane, krastavac je niskokalorična namirnica sa visokim sadržajem vode (oko 95%), zbog čega se često koristi za hidrataciju i osveženje organizma. Zbog visokog sadržaja vode, svež krastavac je posebno korisna namirnica tokom dana ili nakon fizičke aktivnosti.

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Pre konzumacije dobro se operu pod mlazom vode. Ako je kora debela, gorka ili voštana, savet je da se oljušti Foto: Shutterstock

Zajedno sa kinoom, krastavac može na pravi način da pokrene varenje, jer ima vredna vlakna koja omogućavaju bolju probavu. Zahvaljujući kalijumu i antioksidansima, može doprineti regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca.

Oprez sa feta sirom ako imate visok krvni pritisak

Feta sir obezbeđuje proteine bitne za izgradnju i obnovu mišića, kao i za normalno funkcionisanje organizma. Ima dosta kalcijuma koji jača kosti i zube. Pošto je fermentisan proizvod, feta može da sadrži korisne bakterije koje podržavaju zdravlje crevne flore i varenje. Ipak, feta sir ima znatne količine kuhinjske soli koja može da utiče na vrednosti krvnog pritiska kod osetljivih osoba. Zato je predlog da ovu salatu ne solimo, a od začina koristimo peršun, nanu, sok od limuna i malo maslinovog ulja.

Izvor: zena.net.hr/ zdravlje. kurir.rs

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