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Norveški fudbaler Erling Haland važi za jednog od najboljih napadača današnjice, a osim golovima pažnju privlači i neobičnim načinom ishrane. Prema pisanju stranih medija, dnevno unese oko 6.000 kalorija, a na njegovom jelovniku redovno se nalaze goveđe srce i džigerica, sirov med, riba, jaja, špargle i druge neprerađene namirnice.

Haland već godinama prati takozvanu "ancestralnu" ili ishranu svojih predaka. Osnovna ideja ovog načina ishrane jeste da se jedu što prirodnije, lokalne i minimalno prerađene namirnice, dok se izbegavaju ultraprerađena hrana, rafinisani šećeri i industrijski prerađena biljna ulja. Drugim rečima, ono što bi vaša prababa prepoznala kao hranu.

Da li je Halandova ishrana isto što i paleo dijeta? Ne baš. Haland prati principe takozvane ishrane po uzoru na naše pretke, koja podrazumeva što prirodnije i minimalno prerađene namirnice. Paleo dijeta je jedan od najpoznatijih oblika takve ishrane, ali ima stroža pravila i uglavnom isključuje žitarice, mahunarke i većinu mlečnih proizvoda. Halandov jelovnik nije potpuno u skladu sa paleo dijetom, jer je poznato da jede i pirinač, pa se njegov način ishrane može opisati kao fleksibilnija verzija ishrane po uzoru na naše pretke.

Jedno od pravila ove ishrane je i takozvani pristup "od njuške do repa", koji podrazumeva da se koristi gotovo ceo životinjski trup, uključujući iznutrice poput srca, džigerice, bubrega, jezika ili koštane srži. Upravo je Haland u dokumentarcu iz 2022. godine otkrio da ih redovno jede.

Paleo dijeta je jedan od najpoznatijih oblika ishrane po uzoru na naše pretke Foto: Shuterstock

Zašto su iznutrice toliko cenjene?

Džigerica i srce spadaju među nutritivno najbogatije namirnice životinjskog porekla. Bogati su visokovrednim proteinima, gvožđem, cinkom, selenom, vitaminima A, D, E i K, kao i vitaminima B grupe. Srce sadrži i značajne količine koenzima Q10, jedinjenja koje učestvuje u stvaranju energije u ćelijama.

Osim toga, iznutrice su često znatno jeftinije od kvalitetnijih komada mesa, a sadrže, kao što smo naveli, velike količine hranljivih materija.

Ovakva ishrana nije za svakoga

Iako stručnjaci smatraju da je ishrana zasnovana na neprerađenim namirnicama zdraviji izbor od ultraprerađene hrane, upozoravaju da Halandov jelovnik nije primer koji bi većina ljudi trebalo da kopira.

Iznutrice sadrže dosta holesterola i zasićenih masti, a preteran unos džigerice može da dovede do prekomernog unosa vitamina A i gvožđa. Osobama koje boluju od gihta posebno se savetuje oprez, jer su iznutrice bogate purinima koji mogu da izazovu pogoršanje bolesti.

Iznutrice su bogate purinima, te se osobama koje boluju od gihta savetuje oprez Foto: Shutterstock

Pojedina istraživanja ukazuju i na moguću povezanost česte konzumacije iznutrica sa većim rizikom od bezalkoholne masne bolesti jetre i raka mokraćne bešike, ali za sada nema dovoljno dokaza da bi se doneo konačan zaključak.