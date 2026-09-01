Koliko oraha dnevno snižava holesterol? Dijetetičar otkriva meru koja čuva zdravlje srca
Povišen holesterol može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčana oboljenja i moždani udar, ali mnogi ljudi nisu ni svesni da ga imaju.
Prema rečima nutricionistkinje i dijetetičarke dr Sare Šenker, dodavanje kesice oraha u korpu za kupovinu trebalo bi da bude redovna stvar. - Nutritivno, orasi su jedinstveni među orašastim plodovima jer su odličan izvor esencijalne omega-3 masne kiseline alfa-linolenske kiseline.
Ona navodi da jedna šaka oraha, odnosno oko 30 grama ili 10 celih plodova, sadrži oko tri grama alfa-linolenske kiseline (ALA), esencijalne omega-3 masne kiseline. To je, kako kaže, značajna količina.
Orasi kriju mnogo više od zdravih masti
Koristi oraha za zdravlje tu se ne završavaju. Stručnjaci ističu da su oni bogati brojnim vitaminima, mineralima i antioksidansima. Sadrže vitamine B1 i B6, folate, vitamin E, fosfor, magnezijum, bakar, mangan i biotin, kao i druge važne minerale poput kalijuma, gvožđa i cinka.
Pored ovih hranljivih materija, orasi sadrže i brojne bioaktivne sastojke, a posebno su bogati antioksidansima koji se u najvećoj meri nalaze u njihovoj smeđoj opni.
Osim što doprinose zdravlju srca, orašasti plodovi se povezuju i sa brojnim drugim koristima za organizam, uključujući bolju kontrolu šećera u krvi, zdravlje creva i smanjenje rizika od određenih bolesti. Mogu biti korisni i za održavanje telesne težine, jer iako porcija od 30 grama sadrži skoro 200 kalorija, mogu pomoći u kontroli osećaja gladi i želje za hranom.
Jednostavna promena u ishrani koja čuva srce
Nutritivna savetnica Lin Garton iz organizacije HEART UK takođe naglašava važnost pravilne ishrane i fizičke aktivnosti za održavanje zdravog nivoa holesterola. Kako ističe, previsok nivo holesterola može povećati rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i vaskularne demencije.
Jedan od dobrih načina za kontrolu holesterola jeste zamena namirnica bogatih zasićenim mastima onima koje sadrže zdrave, nezasićene masti – poput oraha, masne ribe i avokada. Orasi su dodatno korisni jer sadrže i vlakna, koja doprinose zdravlju srca.
Ranija studija objavljena u časopisu Američkog udruženja za srce „Circulation“ pokazala je da redovno unošenje oraha može doprineti smanjenju nivoa LDL holesterola, poznatog kao „loš holesterol“. Istraživači su utvrdili da su osobe koje su svakodnevno konzumirale orahe tokom dve godine imale umereno smanjenje LDL holesterola, kao i broja LDL čestica koje se povezuju sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.
Izvor: mirror.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs
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