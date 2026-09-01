Orasi mogu pomoći u snižavanju lošeg holesterola i očuvanju zdravlja srca. Stručnjaci objašnjavaju zašto bi trebalo da budu deo svakodnevne ishrane

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Povišen holesterol može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčana oboljenja i moždani udar, ali mnogi ljudi nisu ni svesni da ga imaju.

Prema rečima nutricionistkinje i dijetetičarke dr Sare Šenker, dodavanje kesice oraha u korpu za kupovinu trebalo bi da bude redovna stvar. - Nutritivno, orasi su jedinstveni među orašastim plodovima jer su odličan izvor esencijalne omega-3 masne kiseline alfa-linolenske kiseline.

Ona navodi da jedna šaka oraha, odnosno oko 30 grama ili 10 celih plodova, sadrži oko tri grama alfa-linolenske kiseline (ALA), esencijalne omega-3 masne kiseline. To je, kako kaže, značajna količina.

Loš holesterol (LDL) može da se taloži u krvnim sudovima i poveća rizik od srčanih bolesti Foto: Shutterstock

Orasi kriju mnogo više od zdravih masti

Koristi oraha za zdravlje tu se ne završavaju. Stručnjaci ističu da su oni bogati brojnim vitaminima, mineralima i antioksidansima. Sadrže vitamine B1 i B6, folate, vitamin E, fosfor, magnezijum, bakar, mangan i biotin, kao i druge važne minerale poput kalijuma, gvožđa i cinka.

Pored ovih hranljivih materija, orasi sadrže i brojne bioaktivne sastojke, a posebno su bogati antioksidansima koji se u najvećoj meri nalaze u njihovoj smeđoj opni.

Osim što doprinose zdravlju srca, orašasti plodovi se povezuju i sa brojnim drugim koristima za organizam, uključujući bolju kontrolu šećera u krvi, zdravlje creva i smanjenje rizika od određenih bolesti. Mogu biti korisni i za održavanje telesne težine, jer iako porcija od 30 grama sadrži skoro 200 kalorija, mogu pomoći u kontroli osećaja gladi i želje za hranom.

Jednostavna promena u ishrani koja čuva srce

Nutritivna savetnica Lin Garton iz organizacije HEART UK takođe naglašava važnost pravilne ishrane i fizičke aktivnosti za održavanje zdravog nivoa holesterola. Kako ističe, previsok nivo holesterola može povećati rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i vaskularne demencije.

Foto: Shutterstock

Jedan od dobrih načina za kontrolu holesterola jeste zamena namirnica bogatih zasićenim mastima onima koje sadrže zdrave, nezasićene masti – poput oraha, masne ribe i avokada. Orasi su dodatno korisni jer sadrže i vlakna, koja doprinose zdravlju srca.