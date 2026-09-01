Slušaj vest

Povišen holesterol može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčana oboljenja i moždani udar, ali mnogi ljudi nisu ni svesni da ga imaju.

Prema rečima nutricionistkinje i dijetetičarke dr Sare Šenker, dodavanje kesice oraha u korpu za kupovinu trebalo bi da bude redovna stvar. - Nutritivno, orasi su jedinstveni među orašastim plodovima jer su odličan izvor esencijalne omega-3 masne kiseline alfa-linolenske kiseline.

Ona navodi da jedna šaka oraha, odnosno oko 30 grama ili 10 celih plodova, sadrži oko tri grama alfa-linolenske kiseline (ALA), esencijalne omega-3 masne kiseline. To je, kako kaže, značajna količina.

ilustracija srca i dve arterije, jedna začepljena holesterolom a druga zdrava
Loš holesterol (LDL) može da se taloži u krvnim sudovima i poveća rizik od srčanih bolesti Foto: Shutterstock

Orasi kriju mnogo više od zdravih masti

Koristi oraha za zdravlje tu se ne završavaju. Stručnjaci ističu da su oni bogati brojnim vitaminima, mineralima i antioksidansima. Sadrže vitamine B1 i B6, folate, vitamin E, fosfor, magnezijum, bakar, mangan i biotin, kao i druge važne minerale poput kalijuma, gvožđa i cinka.

Pored ovih hranljivih materija, orasi sadrže i brojne bioaktivne sastojke, a posebno su bogati antioksidansima koji se u najvećoj meri nalaze u njihovoj smeđoj opni.

Osim što doprinose zdravlju srca, orašasti plodovi se povezuju i sa brojnim drugim koristima za organizam, uključujući bolju kontrolu šećera u krvi, zdravlje creva i smanjenje rizika od određenih bolesti. Mogu biti korisni i za održavanje telesne težine, jer iako porcija od 30 grama sadrži skoro 200 kalorija, mogu pomoći u kontroli osećaja gladi i želje za hranom.

Jednostavna promena u ishrani koja čuva srce

Nutritivna savetnica Lin Garton iz organizacije HEART UK takođe naglašava važnost pravilne ishrane i fizičke aktivnosti za održavanje zdravog nivoa holesterola. Kako ističe, previsok nivo holesterola može povećati rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i vaskularne demencije.

orah-shutterstock.jpg
Foto: Shutterstock

Jedan od dobrih načina za kontrolu holesterola jeste zamena namirnica bogatih zasićenim mastima onima koje sadrže zdrave, nezasićene masti – poput oraha, masne ribe i avokada. Orasi su dodatno korisni jer sadrže i vlakna, koja doprinose zdravlju srca.

Ranija studija objavljena u časopisu Američkog udruženja za srce „Circulation“ pokazala je da redovno unošenje oraha može doprineti smanjenju nivoa LDL holesterola, poznatog kao „loš holesterol“. Istraživači su utvrdili da su osobe koje su svakodnevno konzumirale orahe tokom dve godine imale umereno smanjenje LDL holesterola, kao i broja LDL čestica koje se povezuju sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Izvor: mirror.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs

8 zdravstvenih prednosti orašastih plodova: Jedna šaka dnevno za zdravlje srca, dobar holesterol i vitak stas

Ne propustiteZdravljeSve zablude o holesterolu koje mogu da ugroze srce: Šta je istina, a šta mit
scre holesterol
IshranaKada je najbolje jesti sušeno voće? Dijetetičar otkriva kako da izvučete najviše koristi
raznovrsno suvo voće u činiji
IshranaOrasi i sir za niži nivo holesterola: Recept koji podržava zdravlje srca
holesterol sendviči
IshranaPesto od cvekle: Zdrav i lagan obrok pun hranljivih sastojaka
shutterstock_318973997.jpg